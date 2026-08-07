Сетевая инфраструктура в Selectel
Высокотехнологичная среда, которая объединит ваши проекты в продуктах Selectel между собой в единую инфраструктуру и свяжет ее с гипероблаками, on-premise-решениями или другими сетевыми ресурсами.
О наших сетях в цифрах
3 612 устройств в эксплуатации
Мы внимательно следим за каждым из них. Если что-то с устройством произойдет, мы всегда знаем, чем его заменить.
800 перенастроенных сетевых устройств в год
Знаем, как все сделать безопасно и незаметно для пользователей. Перенастройка никак не затрагивает работу клиентских проектов.
Владимир
Старший сетевой инженер
Более 2 000 клиентских приватных сетей
Если у клиента возникают трудности на старте, помогаем с настройкой приватной сети. А после поддерживаем их работу.
Александр
Старший сетевой инженер-тимлид
80 маршрутизаторов
Помогут надежно связать разные части инфраструктуры.
Алексей
Сетевой инженер
Более 200 ГБит/с внешнего трафика
Мы можем увеличивать пропускную способность сети по запросу. Для этого создайте тикет и опишите, скорость передачи данных, которая вам нужна.Подробнее
Особенности проектирования сетей в Selectel
- Все зарезервировано N+1
- Нагрузка не больше 50%
- Тесты и выбор нового оборудования
- Доступы только у авторизованных инженеров
- Защита от DDoS-атак
- Несколько производителей на один компонент сети
- Управление автоматизировано
Наши сетевые сервисы
Глобальный роутер SelectelЛокальная связность между облачными и физическими серверами в разных пулах.
Direct ConnectСетевая связность инфраструктуры Selectel с локальной (on-premise) инфраструктурой клиента или с гипероблаками.
Защита от DDoS-атакСеть фильтрации для нейтрализации DDoS-атак любого уровня сложности.
Межсетевые экраныЗащита проектов от кибератак и утечек информации, полный контроль над трафиком и сохранностью данных.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузкиРаспределение входящего трафика для группы серверов.
DNS-хостингБесплатное размещение доменов и обратных записей на DNS-серверах Selectel.
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Хотите настроить сеть?
Арендуйте инфраструктуру и настраивайте сети внутри продукта так, как вам удобно. Все, что нужно — зарегистрироваться и пополнить баланс минимум на 100 рублей.