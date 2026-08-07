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Сетевая инфраструктура в Selectel

Высокотехнологичная среда, которая объединит ваши проекты в продуктах Selectel между собой в единую инфраструктуру и свяжет ее с гипероблаками, on-premise-решениями или другими сетевыми ресурсами.
Содержание:

Какие у нас сети и как они устроены

В Selectel клиенты встречаются с тремя типами сетей: интернетом, локальной и L3VPN-сетью. Они полностью изолированы друг от друга. Это значит, работа одной сети не влияет на работу другой.

Как и зачем мы забенчили скорость сетевого стека

При построении сетей мы учли все современные принципы архитектурной надежности, катастрофоустойчивости, резервирования и пропускной способности. Наши сети автоматизированы, вы сами можете управлять ими из панели управления.

Методики резервирования позволяют нам работать с сетями и оборудованием почти незаметно.

Основы настройки сети

Про подключение к интернету в разных продуктах

Каждый внутренний сетевой узел мы резервируем N+1. В сети доступа в интернет резервируются коммутаторы, линки между коммутаторами, маршрутизаторы доступа в проектах, линки между ними и пограничные маршрутизаторы (бордеры).

В зависимости от того, это виртуальный хост в облаке или физический сервер, составляющие сети различаются.

  1. Первый уровень сети — коммутаторы доступа

    Они организуют физический доступ и отвечают за подключение клиентского сервера в нашу сеть.

  2. Второй уровень — коммутаторы агрегации

    Они нужны, чтобы все клиентские серверы в разных коммутаторах доступа общались друг с другом. Линки между первым и вторым уровнем зарезервированы

  3. Третий уровень — коммутаторы суперагрегации

    Они работают по принципу, аналогичному коммутаторам агрегации. Коммутаторы суперагрегации позволяют обеспечивать постоянно растущую потребность в увеличении пропускной способности сети.

  4. Четвертый уровень — маршрутизаторы доступа

    У каждого проекта в дата-центре их 2. Маршрутизаторы доступа (роутеры проекта выделенных серверов в каждой зоне доступности) своими даунлинками подключаются к коммутаторам суперагрегации, а аплинки подключаются в нашу магистраль и по ней организуют связь с пограничными маршрутизаторами (бордерами).

    В свою очередь, к бордерам подключено более 55 внешних каналов от операторов связи.

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  1. Первый уровень — leaf-коммутаторы

    Они работают по принципу коммутаторов доступа в выделенных серверах. Эти коммутаторы устанавливаются в серверные стойки, где находятся физические хосты облака, и подключают их к сети. Каждый физический хост облака обязательно подключен минимум двумя сетевыми интерфейсами в разные leaf-коммутаторы.

  2. Второй уровень сети — spine-коммутаторы

    Они объединяют между собой разные leaf-коммутаторы и позволяют физическим хостам облака, подключенным в разные leaf-коммутаторы, обмениваться трафиком. Все линки между leaf- и spine-коммутаторами зарезервированы. Наличие этих двух уровней сети означает, что каждый leaf-коммутатор включен минимум в два разных spine-коммутатора — минимум одним линком в каждый spine.

  3. Третий уровень сети — super spine-коммутаторы

    Он появляется, если регион облака растет в размерах, тогда мы добавляем еще один уровень в clos-топологии. Эти коммутаторы объединяют между собой разные группы spine-коммутаторов, чтобы хосты в разных spine-зонах могли обмениваться трафиком друг с другом. Между spine и super spine, аналогично leaf-коммутаторам, все линки зарезервированы.

  4. Четвертый уровень — маршрутизаторы доступа

    Или роутеры проекта облачных серверов в каждом регионе. Они подключаются своими даунлинками к super spine или spine-коммутаторам. Аплинки включены в нашу магистраль и по ней организуют связь с пограничными маршрутизаторами (бордерами).

    В свою очередь, к бордерам подключено более 55 внешних каналов от операторов связи.

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Про подключение к операторам связи

  • 4 пограничных маршрутизатора (бордера)
  • Порты на скорости 100 Гбит/с
  • Дополнительные политики маршрутизации

Про L2VPN

Эта сеть отвечает за передачу данных между соседними узлами в пределах одного сегмента сети или между устройствами в одной локальной сети. Данные передаются при помощи MAC-адресов устройств, которые соединены кабелями и линиями связи.

Приватные (локальные) сети не имеют доступа в интернет и используются для связи серверов между собой внутри дата-центра. Трафик в локальной сети не тарифицируется. В одном пуле все серверы объединены в простую L2-локальную сеть через коммутаторы Selectel.

L2 эффективен в обработке данных внутри локальной сети, но не обеспечивает маршрутизации данных между разными сетями.

Что такое L3VPN и чем отличается от L2VPN

Про L3VPN

Эта сеть используются для создания приватной сетевой связности на уровне L3 между клиентскими проектами в разных продуктах и дата-центрах.

Особенность этой сети — безопасность. Все сети клиентов изолированы друг от друга. Трафик одной клиентской сети недоступен для других клиентов. Сетевые нарушения у одного никак не влияют на доступность сервисов другого. Первые три уровня организации сети у интернета и L3VPN-сетей в проекте одинаковы. Все оборудование, которое участвует в организации сети, зарезервировано по схеме N+1.

Архитектурно наша L3VPN-сеть подключена к локальным сетям проектов через несколько десятков физических роутеров, на базе которых создается один распределенный клиентский виртуальный роутер.

Он связывает в единую изолированную сеть созданные в продуктах сегменты клиентских локальных сетей. На нем терминируются закрепленные за этими сегментами IP-подсети и осуществляется маршрутизация трафика.

О наших сетях в цифрах

3 612 устройств в эксплуатации

Мы внимательно следим за каждым из них. Если что-то с устройством произойдет, мы всегда знаем, чем его заменить.

800 перенастроенных сетевых устройств в год

Знаем, как все сделать безопасно и незаметно для пользователей. Перенастройка никак не затрагивает работу клиентских проектов.
Владимир
Старший сетевой инженер

Более 2 000 клиентских приватных сетей

Если у клиента возникают трудности на старте, помогаем с настройкой приватной сети. А после поддерживаем их работу.
Александр
Старший сетевой инженер-тимлид

80 маршрутизаторов

Помогут надежно связать разные части инфраструктуры.
Алексей
Сетевой инженер

Более 200 ГБит/с внешнего трафика

Мы можем увеличивать пропускную способность сети по запросу. Для этого создайте тикет и опишите, скорость передачи данных, которая вам нужна.
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Содержание:

Как сети связывают продукты между собой

Как работает L3VPN

Все можно соединить через L3VPN-сеть разные продукты в разных пулах, внутри регионов или между регионами.

Пропускная способность канала между регионами — бесплатно до 1 Гбит/с. За дополнительную плату мы можем увеличить ее до 10 Гбит/с. Внутри одного региона пропускная способность не ограничена.

Особенность приватной сети в том, что все клиенты изолированы друг от друга. Сетевые нарушения у одного никак не повлияют на доступность сервисов другого.

Как организовать соединение

Глобальный роутер маршрутизирует трафик между подключенными к нему приватными подсетями, обеспечивая сетевую связность на уровне L3.

Чтобы организовать сетевую связность, достаточно создать глобальный роутер в нашей панели управления.

Пример настройки сетевой связности с кластером Managed Kubernetes в нашей документации .

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Как работает Direct Connect

Организует выделенное сетевое соединение инфраструктуры Selectel с локальной инфраструктурой клиента или с гипероблаками AWS, Microsoft Azure, Google, Alibaba.

Как организовать соединение
  1. Через логический порт

    Подключение к инфраструктуре Selectel через канал оператора-партнера. Для этого сначала нужно арендовать канал у партнера, а потом подключить порт в Selectel.

  2. Через физический порт

    Подключение инфраструктуры через внешнего оператора. Для этого нужно договориться с ним и арендовать порт на коммутаторе Selectel. Можно подключиться к Selectel без участия оператора, если инфраструктура находится там же, где наши коммутаторы.

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Особенности проектирования сетей в Selectel

  • Все зарезервировано N+1
  • Нагрузка не больше 50%
  • Тесты и выбор нового оборудования
  • Доступы только у авторизованных инженеров
  • Защита от DDoS-атак
  • Несколько производителей на один компонент сети
  • Управление автоматизировано

Наши сетевые сервисы

  • Глобальный роутер Selectel

    Локальная связность между облачными и физическими серверами в разных пулах.
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  • Direct Connect

    Сетевая связность инфраструктуры Selectel с локальной (on-premise) инфраструктурой клиента или с гипероблаками.
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  • Защита от DDoS-атак

    Сеть фильтрации для нейтрализации DDoS-атак любого уровня сложности.
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  • Межсетевые экраны

    Защита проектов от кибератак и утечек информации, полный контроль над трафиком и сохранностью данных.
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  • Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

    Распределение входящего трафика для группы серверов.
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  • DNS-хостинг

    Бесплатное размещение доменов и обратных записей на DNS-серверах Selectel.
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Хотите настроить сеть?

Арендуйте инфраструктуру и настраивайте сети внутри продукта так, как вам удобно. Все, что нужно — зарегистрироваться и пополнить баланс минимум на 100 рублей.

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