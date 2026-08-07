Сетевая инфраструктура в Selectel

Про подключение к интернету в разных продуктах

Каждый внутренний сетевой узел мы резервируем N+1. В сети доступа в интернет резервируются коммутаторы, линки между коммутаторами, маршрутизаторы доступа в проектах, линки между ними и пограничные маршрутизаторы (бордеры).

В зависимости от того, это виртуальный хост в облаке или физический сервер, составляющие сети различаются.

Первый уровень сети — коммутаторы доступа Они организуют физический доступ и отвечают за подключение клиентского сервера в нашу сеть. Второй уровень — коммутаторы агрегации Они нужны, чтобы все клиентские серверы в разных коммутаторах доступа общались друг с другом. Линки между первым и вторым уровнем зарезервированы Третий уровень — коммутаторы суперагрегации Они работают по принципу, аналогичному коммутаторам агрегации. Коммутаторы суперагрегации позволяют обеспечивать постоянно растущую потребность в увеличении пропускной способности сети. Четвертый уровень — маршрутизаторы доступа У каждого проекта в дата-центре их 2. Маршрутизаторы доступа (роутеры проекта выделенных серверов в каждой зоне доступности) своими даунлинками подключаются к коммутаторам суперагрегации, а аплинки подключаются в нашу магистраль и по ней организуют связь с пограничными маршрутизаторами (бордерами). В свою очередь, к бордерам подключено более 55 внешних каналов от операторов связи. Подробнее Первый уровень — leaf-коммутаторы Они работают по принципу коммутаторов доступа в выделенных серверах. Эти коммутаторы устанавливаются в серверные стойки, где находятся физические хосты облака, и подключают их к сети. Каждый физический хост облака обязательно подключен минимум двумя сетевыми интерфейсами в разные leaf-коммутаторы. Второй уровень сети — spine-коммутаторы Они объединяют между собой разные leaf-коммутаторы и позволяют физическим хостам облака, подключенным в разные leaf-коммутаторы, обмениваться трафиком. Все линки между leaf- и spine-коммутаторами зарезервированы. Наличие этих двух уровней сети означает, что каждый leaf-коммутатор включен минимум в два разных spine-коммутатора — минимум одним линком в каждый spine. Третий уровень сети — super spine-коммутаторы Он появляется, если регион облака растет в размерах, тогда мы добавляем еще один уровень в clos-топологии. Эти коммутаторы объединяют между собой разные группы spine-коммутаторов, чтобы хосты в разных spine-зонах могли обмениваться трафиком друг с другом. Между spine и super spine, аналогично leaf-коммутаторам, все линки зарезервированы. Четвертый уровень — маршрутизаторы доступа Или роутеры проекта облачных серверов в каждом регионе. Они подключаются своими даунлинками к super spine или spine-коммутаторам. Аплинки включены в нашу магистраль и по ней организуют связь с пограничными маршрутизаторами (бордерами). В свою очередь, к бордерам подключено более 55 внешних каналов от операторов связи. Подробнее

Про подключение к операторам связи