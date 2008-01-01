Облако для PostgreSQL 1C

Создайте готовый к работе кластер PostgreSQL, оптимизированный для работы с «1С:Предприятие». Мы позаботимся об инфраструктуре: возьмем на себя настройку и обслуживание, оптимизируем производительность и подключим бесплатные бэкапы.
  • Отказоустойчивость
  • Быстрые NVMe-диски
  • Бесплатные бэкапы
  • 152-ФЗ
  • ГОСТ Р 57580
  • ISO, PCI DSS
Облако для PostgreSQL 1С
Протестируйте облачные базы данных бесплатно

Получите до 30 000 ₽ на бонусный счет в панели управления — используйте их для оплаты кластера в течение месяца. Создайте тикет с описанием нужной конфигурации, а мы пришлем промокод для получения бонусных рублей.

Акция действует для новых и текущих клиентов Selectel, которые еще не использовали облачные базы данных. Полные условия акции читайте в документе.

Преимущества PostgreSQL для 1С в облаке Selectel

Экономическая эффективность
Берем на себя все вопросы, связанные с инфраструктурой — от закупки и настройки железа, до кластеризации приложений и создания бэкапов. Вам не придется тратиться на покупку и обслуживание собственного оборудования, а также расширять штат IT-команды.
Быстрое масштабирование с нулевым простоем
Если нагрузка возросла, просто поменяйте конфигурацию облачного сервера — увеличьте vCPU и RAM для повышения производительности кластера или измените количество реплик. Доступно горизонтальное и вертикальное масштабирование.
Бесперебойная работа за счет репликации
Добавьте реплики — они обеспечат отказоустойчивость кластера. Если мастер-нода недоступна, реплики возьмут на себя ее роль, и кластер будет работать в штатном режиме. Еще для кластеров с репликами применимо Multi-AZ хранение: серверы кластера размещаются на разных физических хостах и имеют разные контуры питания — это значит, что в случае инцидента все ваши данные сохранятся.
Безопасность данных
Собирайте, храните и обрабатывайте данные безопасно и надежно: облачные базы данных соответствуют российским и международным стандартам — закону 152-ФЗ (УЗ-1), приказу ФСТЭК № 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018 и ГОСТ Р 57580.
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Не нужно разбираться со сложными настройками — мы предоставляем готовый Managed Service. Запустить сервис можно в несколько кликов из панели управления или с помощью Terraform.
Вся инфраструктура — у одного провайдера
У Selectel больше 50 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить S3 и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и не только можно сделать в Selectel.
№ 1 в рейтинге провайдеров DBaaS
Два года подряд наши облачные базы данных занимают первое место в рейтинге Market.CNews. Больше деталей в последнем отчете по рейтингу провайдеров за 2024 год.
Как разделяются зоны ответственности в Database-as-a-Service (DBaaS)

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельное развертывание СУБД. В рамках услуги DBaaS мы возьмем на себя все заботы об инфраструктуре и дадим в аренду готовую облачную базу данных.

Что берет на себя Selectel

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.

Облачные базы данных Облачные серверы Managed Kubernetes
Читать кейс

2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисы

Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.

Облачные базы данных Выделенные серверы Managed Kubernetes
Читать кейс

На 70%

снизились затраты на облачные решения

2 базы данных

PostgreSQL и Redis используются в проекте

Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных

Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.

Облачные базы данных Managed Kubernetes Облачные серверы Межсетевые экраны
Читать кейс

58

разных микросервисов и их реплик работают в продакшене

2 месяца

удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта

Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в Selectel

XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Выделенные серверы
Читать кейс

1 000

запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY

99,98%

уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes

Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTech

TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.

Выделенные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Файловое хранилище
Читать кейс

>1 млн

высоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц

>10 ТБ

контента хранится в файловом хранилище

Арендуйте PostgreSQL в облаке Selectel на высокочастотном оборудовании

Мы используем мощные процессоры Intel® Xeon® Gold и AMD EPYC™, чтобы повысить производительность базы данных, а также берем на себя все заботы об инфраструктуре: настройку, обслуживание и подключение резервного копирования. Вам остается выбрать нужную конфигурацию кластера, которая максимально подходит под ваши задачи.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты

Наши клиенты

FAQ

Что такое PostgreSQL для 1C as a Service?

Можно ли перенести данные из своей базы данных PostgreSQL в облачные базы данных Selectel?

Какую часть работы по запуску, управлению и сопровождению БД берет на себя Selectel?

Как развернуть PostgreSQL для 1C и управлять БД?

Включено ли резервное копирование кластеров облачной базы данных для PostgreSQL для 1С по умолчанию?

От чего зависит стоимость хостинга с PostgreSQL для 1С?

Какие версии PostgreSQL для 1С доступны в Selectel?

Как происходит масштабирование облака для PostgreSQL для 1С?

Как оплатить базу данных?

Предоставляете ли вы роль суперпользователя для работы с облачными БД?

Какой уровень SLA вы гарантируете?

Как мигрировать в Selectel?

Где расположены ваши дата-центры?

Как работает ваша техподдержка?

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.