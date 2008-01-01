Облако для PostgreSQL 1C

PostgreSQL для 1C как сервис (Database-as-a-service, DBaaS, облачная СУБД) дает возможность максимально автоматизировать работу с базами данных. Вам не придется самостоятельно разворачивать, настраивать и обслуживать СУБД — мы возьмем это на себя. В вашей зоне ответственности остается работа с запросами и данными.
Преимущества PostgreSQL для 1С в облаке Selectel
Как разделяются зоны ответственности в Database-as-a-Service (DBaaS)
Что берет на себя Selectel
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисы
Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.
На 70%
снизились затраты на облачные решения
2 базы данных
PostgreSQL и Redis используются в проекте
Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных
Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.
58
разных микросервисов и их реплик работают в продакшене
2 месяца
удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта
Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в Selectel
XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.
1 000
запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY
99,98%
уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes
Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTech
TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.
>1 млн
высоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц
>10 ТБ
контента хранится в файловом хранилище
FAQ
Что такое PostgreSQL для 1C as a Service?
Можно ли перенести данные из своей базы данных PostgreSQL в облачные базы данных Selectel?
Да, вы можете перенести данные из своей базы данных PostgreSQL в облачные базы данных Selectel с помощью логической репликации или логического дампа. О том, как это сделать рассказали в документации.
Какую часть работы по запуску, управлению и сопровождению БД берет на себя Selectel?
Мы берем на себя большую часть работы:
— подбор оборудования для высокой производительности СУБД;
— установка, настройка и обновление ОС и служебных компонентов;
— установка и оптимизация параметров СУБД;
— настройка реплик отказоустойчивого кластера;
— настройка локальной сети в ЦОД для высокой производительности кластера;
— мониторинг СУБД;
— обеспечение ресурсов для масштабирования СУБД;
— Point-in-time Recovery;
— хранение данных по 152-ФЗ;
— связь с другими услугами Selectel.
Вам останется лишь отвечать за подключение к базе данных и архитектуру запросов.
Как развернуть PostgreSQL для 1C и управлять БД?
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы создать кластер PostgreSQL для 1С. Все остальные вопросы по развертыванию мы берем на себя в рамках услуги Database-as-a-Service. Управлять базой данных можно также из панели управления.
Включено ли резервное копирование кластеров облачной базы данных для PostgreSQL для 1С по умолчанию?
Да, процедура резервного копирования автоматизирована. Это значит, что вам не нужно снимать бэкапы вручную и переживать за безопасность данных. Управление бэкапами доступно в нашей панели управления.
От чего зависит стоимость хостинга с PostgreSQL для 1С?
Стоимость сервиса зависит от количества потребляемых ресурсов: vCPU, RAM и объема дисков. Точную сумму вы можете рассчитать в калькуляторе. Работа Managed PostgreSQL для 1С оплачивается по потреблению — в зависимости от количества использованных ресурсов.
Какие версии PostgreSQL для 1С доступны в Selectel?
В Selectel доступны версии PostgreSQL для 1С с 12 по 14.
Как происходит масштабирование облака для PostgreSQL для 1С?
Вы можете уменьшить или увеличить параметры vCPU, RAM и объем диска в нашей панели управления в несколько кликов.
Как оплатить базу данных?
В облачной платформе Selectel используется модель оплаты pay-as-you-go. Средства списываются с баланса облачной платформы каждый час — за предыдущий час аренды ресурсов, даже если вы ими не пользовались. Также оплачивается внешний трафик.
Предоставляете ли вы роль суперпользователя для работы с облачными БД?
Нет, мы не предоставляем роль суперпользователя для работы с облачными базами данных Selectel.
Суперпользователь может полностью контролировать базу данных и сервер, например изменять конфигурации, управлять пользователями и выполнять критически важные команды. Предоставление этой роли может привести к нарушению безопасности, утечке данных и сбоям в работе системы. Если вам необходимо выполнить действия, которые может выполнить только суперпользователь, создайте тикет.
Какой уровень SLA вы гарантируете?
Мы даем гарантию, что надежность для облачных серверов Selectel составляет 99,98%. Если серверы будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя. Эти показатели регламентируют «Условия использования отдельных сервисов».
Как мигрировать в Selectel?
Если хотите перенести СУБД к нам, обращайтесь к экспертам по миграции в Selectel. Инженеры проведут оценку и сформируют требования, чтобы потом бережно перенести ваши проекты. Все это — бесплатно. Узнайте подробности на странице акции.
Где расположены ваши дата-центры?
У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Также наши серверы располагаются в партнерском дата-центре в Новосибирске.
Как работает ваша техподдержка?
Специалисты нашей техподдержки доступны 24/7. Они ответят на ваши вопросы и помогут разобраться в технических трудностях. Если у вас есть вопрос, создайте тикет в панели управления.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Свяжитесь с нами и мы поможем
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц
- Безлимитный трафик между продуктами Selectel
- Управление серверами с помощью API и Terraform
- Бесплатные бэкапы, которые создаются автоматически
- Защита от DDoS-атак
- SLA — 99,95%
- Круглосуточная техподдержка
Как начать работу с Managed PostgreSQL для 1C
Зайдите в панель управления и создайте кластер БД
Выберите регион, СУБД PostgreSQL 1С и необходимую версию
Настройте сеть
Проверьте итоговую стоимость и нажмите Создать кластер
Как можно использовать базы данных с другими продуктами Selectel
Созданный в панели кластер облачной базы данных легко интегрировать с другими продуктами Selectel. Например, вы можете использовать выделенные серверы для хранения критически важных данных, контейнеры Managed Kubernetes для масштабирования приложений, а S3 для резервного копирования и восстановления данных.
Можем хранить банковские данные без ограничений со стороны регуляторов
Заключение по ГОСТ Р 57580
Соответствуем 152-ФЗ до УЗ-1
Работаем в соответствии с регламентами ISO
Помогаем разграничивать доступы к ресурсам и данным с помощью IAM-системы
Размещаем инфраструктуру в собственных дата-центрах уровня Tier III
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Версии и конфигурации
Как создать кластер
Как подключить расширения
Как управлять пользователями
Как подключиться к кластеру
Мониторинг
Как масштабировать кластер
Резервное копирование
API облачных баз данных
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Передать управление базами данных провайдеру
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.
