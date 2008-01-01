Быстро запускайте среды для разработки и тестирования
Храните и доставляйте артефакты, логи и зависимости
Размещайте и интегрируйте инструменты CI/CD
Автоматизируйте инфраструктуру и управление контейнерами
Быстро масштабируйтесь при росте нагрузки
Соблюдайте требования 152‑ФЗ и защищайте данные
Обеспечьте непрерывность процессов
Почему выбирают Selectel для интеграции с CI/CD
Надежность и масштабируемость
Готовы к работе под любой нагрузкой — от отдельных агентов GitLab Runner до кластера с микросервисами. Обеспечиваем высокую доступность и SLA от 99,8%. Следить за состоянием сервисов можно через статус-панель.
Интеграция со всей экосистемой Selectel
Запускайте GitLab, Managed Kubernetes, подключайте S3, Container Registry и облачные базы данных. Все 50+ продуктов — в едином интерфейсе у одного провайдера.
Отказоустойчивая инфраструктура
У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вы сможете построить отказоустойчивую инфраструктуру, разместив ее в разных регионах.
Арендуйте инфраструктуру для CI/CD
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.