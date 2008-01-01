Инфраструктура Selectel для CI/CD

Автоматизируйте процессы непрерывной интеграции (CI) и непрерывной доставки (CD) на отказоустойчивой инфраструктуре Selectel. Запускайте проекты быстрее, надежнее и безопаснее.
  • Полная интеграция с CI/CD
  • Масштабирование в несколько кликов
  • Готовые решения и инфраструктура

Быстро запускайте среды для разработки и тестирования

Создавайте окружения в облаке или на выделенных серверах — для изолированной работы с кодом, тестирования новых функций и интеграции изменений. Поддержка API и Terraform упрощает автоматизацию, а готовность инфраструктуры — от 2 минут.
Облачные серверы
Готовы к работе в течение минуты. Удобны для создания временных и постоянных окружений.
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Выделенные серверы
Подходят для ресурсоемких задач и изолированных тестовых сред.
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Managed Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes. Упрощает развертывание и масштабирование микросервисов для CI/CD.
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Приватный хост
Отдельный хост виртуализации в одном из публичных пулов облака Selectel. Подходит для запуска тестов и пайплайнов с повышенными требованиями к безопасности и стабильности ресурсов.
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Храните и доставляйте артефакты, логи и зависимости

Сохраняйте артефакты сборки, кэш, зависимости и журналы в масштабируемом хранилище S3. Используйте файловое или выделенное хранилище для проектов с особыми требованиями к доступу и структуре данных.
S3
Надежное хранилище с S3 API для подключения к пайплайнам. Удобно для автоматизированной загрузки и выдачи данных, легко масштабируется, не требует настройки серверов.
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Файловое хранилище
Сетевое хранилище с доступом по NFS и CIFS. Подходит для работы с данными в Kubernetes и на нескольких серверах одновременно.
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Выделенное хранилище
Изолированное объектное хранилище в облаке. Подходит для артефактов и логов, которые требуют особых условий: соответствия 152‑ФЗ, высокой отказоустойчивости и кастомных настроек под проект.
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Размещайте и интегрируйте инструменты CI/CD

Разворачивайте GitLab, Jenkins, Argo CD и другие инструменты на облачных или физических серверах. Управляйте пайплайнами напрямую или через Kubernetes, подключайте хранилища и балансировщики нагрузки.
Облачный сервер с GitLab
Используется, когда для решения задач вам нужен облачный сервер с готовым образом для работы с кодом, репозиториями и автоматизации CI/CD.
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Облачные серверы
Гибкая инфраструктура для развертывания любых CI/CD-инструментов — Jenkins, GitLab Runner, Argo CD и других. Легко масштабируются и автоматизируются.
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Выделенные серверы
Оптимальны для тяжелых задач CI/CD: сборки образов, тестов с высокой нагрузкой и изоляции пайплайнов.
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Managed Kubernetes
Контейнерная платформа для размещения пайплайнов и сервисов CI/CD. Удобно использовать с GitOps и Helm.
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Автоматизируйте инфраструктуру и управление контейнерами

Используйте кластеры Managed Kubernetes или Kubernetes on Bare Metal для развертывания и масштабирования микросервисов. Поддерживаются Helm-чарты, GitOps, инфраструктура как код — для полной автоматизации CI/CD.
Managed Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes. Поддерживает Helm, GitOps и IaC-подходы.
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Managed Kubernetes on Bare Metal
Контейнерная платформа на выделенных серверах — для высокой производительности, полной изоляции и гибкой настройки. Подходит для CI/CD с повышенными требованиями к ресурсам.
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Container Registry
Подходит для хранения образов контейнеров. Поддерживает Helm-чарты.
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Быстро масштабируйтесь при росте нагрузки

Облачные ресурсы масштабируются за секунды, выделенные серверы — за минуты. Kubernetes-кластеры поддерживают автомасштабирование ресурсов. Все работает на надежной инфраструктуре с SLA от 99,8%.
Облачные серверы
Быстро наращивают ресурсы под нагрузку. Подходят для нестабильных пайплайнов и автоматического масштабирования.
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Выделенные серверы
Подключаются с готовностью от 2 минут. Используются для предсказуемой нагрузки и стабильной работы при высоких требованиях к ресурсам.
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Managed Kubernetes
Поддерживает автоскейлинг и обновления без простоя. Удобен для CI/CD с переменной нагрузкой.
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Соблюдайте требования 152‑ФЗ и защищайте данные

Узнайте, как мы обеспечиваем защиту данных на всех уровнях инфраструктуры и помогаем клиентам соблюдать требования 152‑ФЗ, PCI DSS, ФСТЭК и других регуляторов.
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Обеспечьте непрерывность процессов

Настройте резервное копирование и аварийное восстановление с помощью готовых решений от Selectel. Выбирайте DRaaS, бэкапы в облако или агенты Veeam — чтобы минимизировать простой и избежать потери данных.
Резервное копирование в облаке
Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
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Резервное копирование агентами
Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента. Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
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DRaaS
Аварийное восстановление в облако VMware. Позволяет запустить инфраструктуру из резервной копии и сократить время простоя.
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Почему выбирают Selectel для интеграции с CI/CD

Надежность и масштабируемость

Готовы к работе под любой нагрузкой — от отдельных агентов GitLab Runner до кластера с микросервисами. Обеспечиваем высокую доступность и SLA от 99,8%. Следить за состоянием сервисов можно через статус-панель.

Интеграция со всей экосистемой Selectel

Запускайте GitLab, Managed Kubernetes, подключайте S3, Container Registry и облачные базы данных. Все 50+ продуктов — в едином интерфейсе у одного провайдера.

Отказоустойчивая инфраструктура

У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вы сможете построить отказоустойчивую инфраструктуру, разместив ее в разных регионах.

Арендуйте инфраструктуру для CI/CD

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.