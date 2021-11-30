Пресса о нас

Компания Selectel, являющаяся специализированным поставщиком IT-решений на базе собственной сети дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, планирует ввести в эксплуатацию ещё один вычислительный комплекс. Новый центр обработки данных под названием «Юрловский» будет развёрнут в Москве и рассчитан на 2 тыс. серверных стоек. Дата-центр проектируется в соответствии с уровнем надёжности Tier IV. Основная ёмкость центра обработки данных будет задействована для предоставления облачных сервисов Infrastructure as a Service (IaaS).

Особенностью ЦОД станет самый большой единый машинный зал в России площадью 4500 м2, в котором компания планирует разместить до 80 тыс. серверов. Общая подведённая мощность объекта составит 20 МВт, средняя мощность на стойку — 8 кВт. Selectel уже получила технические условия на подключение к ближайшему питающему центру с верхним уровнем напряжения 500 кВ, который расположен в 700 м от кампуса. Подключение будет выполнено по второй категории надёжности, то есть будет проложено две линии от независимых ячеек на подстанции, а между ними на стороне подстанции будет организован автоматический ввод резерва.

Дата-центр «Юрловский» будет построен с применением технологии охлаждения без использования фреоновых систем, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. ЦОД будет охлаждаться наружным воздухом (технология фрикулинга), а в качестве доохлаждения будут использоваться адиабатические маты. Предполагается, что эти и другие меры позволят Selectel экономить электроэнергию и занимать меньше полезной площади машинного зала. Среднегодовой коэффициент эффективности использования энергии (Power Usage Effectiveness, PUE) будет в диапазоне от 1,1 до 1,15. Таким образом, «Юрловский» станет самым «зелёным» дата-центром Selectel.

В инфраструктуре дата-центра «Юрловский» будет задействована схема резервирования 6/5N — для каждой части на 1000 стоек будет выделено пять рабочих кластеров и один резервный. Фактически работать будут все шесть, но один можно в любой момент отключить. Кроме того, такой подход позволяет добиться физической изоляции резервируемых кластеров друг от друга. А автоматизации бесперебойной подачи питания и непрерывное охлаждение обеспечат возможность проводить любые профилактические и ремонтные работы без приостановки оказания услуг. Для поддержания связности новый ЦОД будет подключен несколькими независимым ВОЛС к MSK-IX (M9) и ЦОД «Берзарина», который уже имеется независимые подключения к нескольким IX.

Вопрос с закупкой оборудования компания намерена решать в конце текущего года, поскольку в текущей ситуации прогнозировать что-либо затруднительно. На текущем этапе Selectel занимается проектированием и выполняет общестроительные работы. Ввод объекта в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2023 год, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от ситуации на рынке. Инвестиции в проект оцениваются в миллиарды рублей.

Источник: servernews.ru