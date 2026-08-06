Из чего состоит мониторинг оборудования
Состояние компонентов
Следите за статусом каждого компонента сервера — процессоры, блоки питания, BMC: изменения в состоянии видны в панели управления.
Температура
Отслеживайте температуру процессора, оперативной памяти и корпуса, чтобы поддержать оптимальный режим работы сервера.
Вентиляторы
Проверяйте скорость вращения и состояние вентиляторов — все данные об охлаждении собраны на одном графике.
Питание
Контролируйте состояние блоков питания, напряжение на основной и резервной линиях и энергопотребление сервера.
Держите оборудование сервера под контролем
Метрики прямо в панели управления
Статусы и графики за выбранный период — на вкладке «Мониторинг» на странице сервера. Своя система мониторинга не нужна.
Работает независимо от ОС
Данные собирает отдельный контроллер BMC, поэтому метрики доступны в любом состоянии операционной системы.
Полная картина за 30 дней
Графики за выбранный период (до 30 дней) помогают анализировать работу оборудования и видеть, как менялись показатели.
Выгрузка в вашу систему мониторинга
Подключите метрики к Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana или Telegraf. Для Grafana есть готовый дашборд Selectel Bare Metal IPMI.
Инженеры Selectel на связи
Наши инженеры тоже следят за состоянием оборудования и при необходимости предложат в тикете согласовать работы.
Дашборды как в облаке
Графики, статусы и выгрузка метрик в Grafana теперь есть и у выделенных серверов. Контролируйте состояние оборудования и планируйте работы заранее.
Как подключить мониторинг
Арендуйте выделенный сервер
Выберите конфигурацию на вкладке «Цены». Мониторинг работает на серверах с KVM-консолью.
Смотрите метрики в панели
Статусы и графики появятся на вкладке «Мониторинг». Выберите период и часовой пояс — UTC или локальное время.
Подключите Grafana
Добавьте метрики как источник данных, импортируйте готовый дашборд и настройте оповещения, например в Telegram. Пошагово — в статье Академии Selectel.
Выберите выделенный сервер с мониторингом
Выбор сервера
FAQ
- Что такое IPMI-мониторинг?
Это система проактивного мониторинга аппаратного состояния выделенных серверов. Она заранее показывает изменения в работе оборудования, чтобы вы могли спланировать обслуживание. Подробнее о технологии — в статье на Хабре.
- Какие данные собирает мониторинг?
С помощью датчиков отслеживается:
- статус сервера (включен или нет);
- потребляемая мощность;
- температура и охлаждение компонентов сервера;
- состояние процессора, модулей памяти, блоков питания;
- скорость вращения и состояние вентиляторов;
- напряжение и другое.
Набор данных зависит от комплектующих сервера.
- Показывает ли мониторинг загрузку процессора, памяти и дисков?
IPMI-мониторинг показывает состояние оборудования. Загрузку процессора, оперативной памяти и место на дисках отслеживают средствами операционной системы — IPMI работает отдельно от нее.
- Видит ли Selectel данные на моем сервере?
Selectel видит только состояние оборудования — доступ к ОС сервера и данным пользователей есть только у вас. Если оборудованию понадобится обслуживание, инженеры предложат в тикете согласовать работы.
- Как подключить мониторинг?
Включите IPMI-мониторинг при заказе сервера или для уже действующего: в панели управления откройте Продукты → Выделенные серверы → страница сервера → вкладка Мониторинг. Подробнее — в документации.
- Для каких серверов доступен мониторинг?
Мониторинг доступен для серверов с KVM-консолью — она есть у всех выделенных серверов, кроме линейки Chipcore и серверов в выделенной стойке.
- Можно ли выгрузить метрики в свою систему и настроить оповещения?
Да. Метрики можно подключить к Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana, Telegraf и другим совместимым решениям. В Grafana есть готовый дашборд Selectel Bare Metal IPMI и можно настроить оповещения — например, о смене статуса питания сервера в Telegram. Пошагово — в статье Академии Selectel.
Арендуйте сервер с мониторингом
Зарегистрируйтесь в панели управления, выберите выделенный сервер и включите IPMI-мониторинг при заказе.
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