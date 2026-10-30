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Dedicated Inference

Сервис для запуска ИИ-моделей на выделенных ресурсах Selectel. Выберите модель и конфигурацию GPU, получите изолированный inference-сервис с собственным эндпоинтом, совместимым с OpenAI API

Open AI API Оптимальный выбор GPU Выделенный endpoint Неограниченное количество токенов Автомасштабирование под нагрузку
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