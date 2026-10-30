Selectel Dedicated Inference позволяет быстро подключать крупные языковые и мультимодальные модели через готовый API. Вы выбираете подходящую модель из каталога, а платформа сама разворачивает ее на подходящей инфраструктуре и выдает endpoint с токеном доступа. Интеграция и бизнес-логика остаются на вашей стороне.