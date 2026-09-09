Объединение в локальную сеть выделенных серверов и виртуальных машин в дата-центре с серверами предприятия. Гибридная инфраструктура особенно эффективна для бизнеса компаний с сезонными или краткосрочными пиками нагрузки на сайты и базы данных. Масштабируйте свои ресурсы по мощности, сохраняя гибкость.