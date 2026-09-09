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Решения

Инфраструктура для узла CDN

Планируете расширение бизнеса, но не готовы вкладывать значительную часть бюджета в покупку собственного оборудования? Мы предлагаем готовое решение: мощные выделенные серверы в аренду с прямым подключением к основным точкам обмена трафика.

Вычисления на GPU

Selectel предлагает решение для задач с высокими требованиями к производительности и пропускной способности памяти — серверы с вычислениями на графических картах (GPU), которые многократно ускоряют вычисления.

Гибридное облако

Объединение в локальную сеть выделенных серверов и виртуальных машин в дата-центре с серверами предприятия. Гибридная инфраструктура особенно эффективна для бизнеса компаний с сезонными или краткосрочными пиками нагрузки на сайты и базы данных. Масштабируйте свои ресурсы по мощности, сохраняя гибкость.

Дата-центр под ключ

Идеальное решение для зарубежных и российских компаний, планирующих быстро запустить собственный дата-центр в Москве или Санкт-Петербурге, не привлекая свой персонал.

Новости Selectel

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