Решения
Инфраструктура для узла CDN
Планируете расширение бизнеса, но не готовы вкладывать значительную часть бюджета в покупку собственного оборудования? Мы предлагаем готовое решение: мощные выделенные серверы в аренду с прямым подключением к основным точкам обмена трафика.
Вычисления на GPU
Selectel предлагает решение для задач с высокими требованиями к производительности и пропускной способности памяти — серверы с вычислениями на графических картах (GPU), которые многократно ускоряют вычисления.
Гибридное облако
Объединение в локальную сеть выделенных серверов и виртуальных машин в дата-центре с серверами предприятия. Гибридная инфраструктура особенно эффективна для бизнеса компаний с сезонными или краткосрочными пиками нагрузки на сайты и базы данных. Масштабируйте свои ресурсы по мощности, сохраняя гибкость.
Дата-центр под ключ
Идеальное решение для зарубежных и российских компаний, планирующих быстро запустить собственный дата-центр в Москве или Санкт-Петербурге, не привлекая свой персонал.