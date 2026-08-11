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Сервисы платформы данных Selectel

Набор Data Lakehouse сервисов для хранения, обработки и анализа больших данных в облаке Selectel. Открытый стек без вендор-лока и необходимости самостоятельно управлять инфраструктурой сервисов.
S3 TransferОбъектное хранилище S3Apache IcebergБазы данныхОблако для Hive MetastoreОблако для TrinoОблако для Redash
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