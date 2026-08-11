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Как устроены Сервисы платформы данных Selectel
Платформа данных Selectel объединяет инструменты для хранения, обработки и анализа данных в единую архитектуру.
В основе лежит S3-совместимое объектное хранилище, в котором размещаются данные. Открытый табличный формат Apache Iceberg объединяет файлы данных в таблицы, ведёт их схему, партиционирование и историю состояний в виде снапшотов.
Какие задачи закрывают Сервисы платформы данных Selectel
Data Lakehouse
Облако для Trino
Единый SQL-интерфейс для интерактивного анализа и ELT-трансформаций данных в S3-совместимом хранилище и подключенных корпоративных системах, включая федеративные запросы и подготовку датасетов для BI и ML.
Облако для Hive Metastore
Сервис для централизованного хранения и управления техническими метаданными таблиц, данные которых размещены в Selectel S3 или внешнем S3-совместимом хранилище.
Поддержка Apache Iceberg
Открытый табличный формат для организации структурированных данных в объектном хранилище и построения масштабируемых аналитических систем.
BI и визуализация
Облако для Redash
Управляемый BI-инструмент для быстрой визуализации данных, создания дашбордов и автоматизации аналитических отчетов.
Хранение и миграция данных
S3
Объектное хранилище S3 для файлов, резервных копий, медиаконтента и данных приложений.
В Selectel представлены стандартное, ледяное и холодное хранилища S3.
Файловое хранилище
Масштабируемая файловая система с подключением к нескольким физическим или облачным серверам и кластеру Kubernetes.
Сетевые диски
Блочное сетевое хранилище с тройной репликацией.
Аппаратные СХД
Высокопроизводительная система хранения данных с аппаратной изоляцией.
S3 Transfer
Инструмент для переноса данных между S3-совместимыми хранилищами.
Очереди и потоковые данные
Векторный поиск и БД для RAG
Транзакционные базы данных
Облако для PostgreSQL
Универсальная база данных для сложных процессов и вычислений.
Облако для MySQL
MySQL c полусинхронной или синхронной репликацией.
TimescaleDB
Расширение PostgreSQL для хранения и анализа временных рядов.
Облако для Redis
Система управления in-memory базами данных класса NoSQL.
- Платформа данных бесплатно на 3 месяца
Протестируйтие возможности любых сервисов платформы данных на своем проекте в течение 90 дней. Для участия в акции создайте тикет в панели управления.
Преимущества Сервисов платформы данных Selectel
Открытые интерфейсы метаданных
Облако для Hive Metastore 4.2 поддерживает классический Thrift API и Iceberg REST Catalog API — открытый стандартизированный интерфейс для работы с метаданными Apache Iceberg.
Работа без миграции
HMS позволяет подключать сторонние S3-совместимые хранилища, но если решите мигрировать — предлагаем сервис S3 Transfer.
Производительная инфраструктура
Сети, серверные платформы и диски Selectel обеспечивают высокую производительность тяжелых аналитических нагрузок.
Дешевле классических DWH
Подход shared storage в S3, колоночное сжатие данных и раздельная оплата хранения и вычислений дают серьезную экономию по сравнению с классическими подходами к корпоративным хранилищам данных.
Независимость от вендора
Облако для Trino, Iceberg и S3 — открытый мировой стандарт: вы не зависите от облачного провайдера или вендора и можете мигрировать в любой момент.
Готовая эксплуатация
Enterprise-уровень услуги и SLA: развёртывание, обновления и устранение инцидентов полностью на нашей стороне.
Сценарии использования Сервисов платформы данных
- Сквозная аналитика по разным источникам
Объединяйте данные из бизнес-систем, аналитических баз и файловых хранилищ в одном SQL-запросе — без обязательного переноса или копирования всего массива между системами.
- Расследование инцидентов и аномалий
Сопоставляйте исторические логи, события и бизнес-метрики, чтобы быстрее находить причины сбоев, деградации сервисов и изменений в ключевых показателях.
- Продуктовая аналитика и воронки
Анализируйте пользовательские действия, конверсию, удержание и использование функций продукта на полном объёме исторических данных.
- Отчетность и контроль ключевых метрик
Создавайте единые дашборды для бизнеса и операций, обновляйте показатели по расписанию и получайте уведомления об отклонениях.
- Подготовка данных для ML
Стройте витрины и датасеты для обучения моделей машинного обучения на данных из всех корпоративных систем.
FAQ
- Что такое Платформа данных Selectel?
Это набор управляемых сервисов, из которых можно собрать data-платформу под свои задачи. Подключайте только необходимые компоненты: хранение данных в S3 или DBaaS, каталог метаданных, SQL-движок и инструменты визуализации.
- Чем Lakehouse отличается от классического DWH?
Data Lakehouse объединяет гибкость и экономичность Data Lake с возможностями классического Data Warehouse: данные хранятся в S3-совместимом объектном хранилище, а табличные форматы добавляют транзакционность, управление схемой, партиционированием и версиями данных. Хранение и вычисления разделены, поэтому SQL-движки и другие сервисы могут независимо масштабироваться под аналитические, BI- и ML-нагрузки, сохраняя единый доступ к данным из разных инструментов.
- Нужно ли подключать все сервисы платформы?
Нет, вы можете начать с одного сервиса или готовой связки и постепенно расширять контур по мере роста задач.
- Можно ли использовать платформу вместе с существующим DWH и базами данных?
Да, платформа может дополнить текущий контур: оперативные данные остаются в существующих системах, история и файлы — в S3, для сквозной аналитики используется единый SQL-слой. Полная миграция не обязательна.
- Есть ли риск привязки к вендору (vendor lock-in)?
Нет. Платформа построена на открытых стандартах — данные всегда можно перенести в другое облако или собственную инфраструктуру.
Но ценность платформы — не только в наборе сервисов. Не менее важно, на каких принципах она построена и как будет развиваться дальше:
- Skills-agnostic: вам не придется искать редкого специалиста под экзотическую технологию — наши сервисы построены на самых распространенных на рынке open-source решениях, которые можно развернуть в любом облаке или у себя on-premise;
- Cloud-agnostic: мы не создаем проприетарных технологических ловушек, которые привязывают вас к нам навсегда;
- Vendor-agnostic: в основе платформы — открытые технологии без лицензионной зависимости от одного производителя. Партнерские решения (Arenadata, PostgresPRO и другие) доступны на инфраструктуре Selectel для тех, кому важна вендорская поддержка или кто уже работает с этими продуктами.
- Нужно ли самостоятельно администрировать сервисы?
Нет, облака для Trino, Hive Metastore и Redash доступны как управляемые сервисы: провайдер отвечает за развертывание и эксплуатацию, команда клиента — за данными и аналитическими сценариями.