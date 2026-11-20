Российская виртуализация для аттестованных систем и импортозамещения
Запустить аттестованную информационную систему
Редакция zVirt SE сертифицирована ФСТЭК и подходит для ГИС и АСУ ТП до К1, ИСПДн до УЗ-1 и значимых объектов КИИ до первой категории.
Перейти на российское ПО
zVirt входит в реестр российского ПО Минцифры — оптимальный вариант, если отечественную виртуализацию требует регулятор, головная компания или условия тендера.
Получить выделенную инфраструктуру без своего ЦОД
Изолированный кластер на выделенном оборудовании в дата-центре Selectel не требует закупки серверов, поиска площадки и найма отдельной команды.
Развернуть резервную площадку для своего zVirt
Если zVirt уже работает в вашем ЦОД, разверните в Selectel второй контур на той же платформе и используйте его как резервную площадку.
Сценарии использования приватного облака на базе zVirt
Выделенная инфраструктура
Перенесите основные системы в изолированный кластер в дата-центре Selectel — без закупки серверов, своей площадки и команды по zVirt.
Гибридная инфраструктура
Подключите приватное облако к своему ЦОД и другим продуктам Selectel. Используйте его как основную площадку, контур рядом с VMware или резервную площадку для вашего zVirt.
Работа геораспределенной команды
Организуйте работу сотрудников из разных стран и городов на виртуальных рабочих местах. Данные хранятся в кластере, а не на устройствах сотрудников. VDI подключается отдельно.
Аттестуемый контур
Разверните кластер на редакции zVirt SE с сертификатом ФСТЭК для ГИС, ИСПДн, АСУ ТП и объектов КИИ. Selectel поможет аттестовать информационную систему.
Совместно спроектируем архитектуру и подготовим план миграции
Инженеры Selectel изучат вашу задачу, подберут редакцию zVirt и конфигурацию оборудования и спланируют запуск кластера в дата-центре Selectel.
Российская виртуализация как услуга — без своего ЦОД и команды по zVirt
Платформа на стороне Selectel
Установка, обновления, мониторинг и восстановление zVirt — наша зона. Не нужно держать свою команду и зависеть от одного специалиста.
Оборудование только под вас
Кластер от трех серверов на выделенном оборудовании: ресурсы принадлежат только вам и не делятся с другими клиентами. Резервирование по схеме N+1.
Резервное копирование и аттестация
Подключите резервное копирование на базе Кибер Бэкапа и аттестацию информационной системы — Selectel поможет пройти ее на нашей инфраструктуре.
Фиксированная подписка
Ежемесячная плата за объем ресурсов. Лицензии zVirt и поддержка уже входят в стоимость — покупать их и оборудование не нужно.
Обслуживание оборудования
Selectel следит за состоянием серверов и сети и за свой счет заменяет комплектующие и оборудование — без дополнительных платежей.
Надежные дата-центры
Кластер размещается в дата-центрах Selectel уровня Tier III. SLA — 99,98% в месяц при размещении в одном дата-центре.
Выберите редакцию zVirt под требования к безопасности
zVirt Базовая
zVirt Расширенная
zVirt SE
Для каких систем
Коммерческие системы без требований регуляторов к ИБ
Коммерческие системы без требований регуляторов к ИБ
ГИС и АСУ ТП до К1, ИСПДн до УЗ-1, значимые объекты КИИ до первой категории
Сертификат ФСТЭК
Нет
Нет
Есть
Функциональность
Без живой миграции ВМ между дата-центрами, расширенных функций SDN, репликации ВМ и автоматизации DR, управления через Terraform
Живая миграция ВМ, управление кластерами и хранилищами, расширенные функции SDN, API и Terraform
Функциональность расширенной редакции с дополнительными сертифицированными механизмами защиты информации для ГИС, ИСПДн, АСУ ТП и КИИ
Информационная безопасность
Базовые меры защиты
Базовые меры защиты
Расширенные меры защиты
API и Terraform
Нет
Есть
Есть
Зоны ответственности
- Площадка и электропитание
- Оборудование и сеть
- Гипервизор zVirt
- Установка и обновления
- Мониторинг платформы
- Сбор логов
- Техподдержка 24/7
- Гостевые ОС
- ПО внутри ВМ
- Данные
- Задания резервного копирования
На стороне Selectel
На стороне клиента
О продукте
- Что такое приватное облако на базе zVirt?
Это выделенный кластер виртуализации на российской платформе zVirt в дата-центре Selectel. Вы получаете изолированную инфраструктуру на выделенном оборудовании, панель самообслуживания и единую точку поддержки, а установку, обновления и обслуживание платформы Selectel берет на себя.
- Чем приватное облако на базе zVirt отличается от облака на базе VMware?
zVirt — российская платформа из реестра Минцифры и с сертификатом ФСТЭК. Она подойдет, если нужно отечественное ПО, аттестация системы или переход на российские ОС.
Переезжать сразу не обязательно: разверните кластер на zVirt параллельно текущей инфраструктуре и переносите мощности постепенно, в удобном темпе и бесплатно.
- Где размещается облако?
В дата-центрах Selectel уровня Tier III — для всех редакций. Разместить облако на вашей площадке можно по запросу: сначала мы проверяем площадку, а зоны ответственности и сроки определяем по результатам проверки.
- Можно ли подключить резервное копирование?
Да, отдельной услугой на Кибер Бэкапе; для КИИ возможна сертифицированная версия.
- Есть ли Kubernetes, S3 и облачные базы данных?
Нет, если они нужны, то подойдет частное облако Selectel.
Редакции
- Какую редакцию zVirt выбрать?
- Нужна аттестация ГИС, ИСПДн до УЗ-1 или объекта КИИ — zVirt SE. Если система уже аттестована на zVirt Max — zVirt Max.
- Требований регуляторов к ИБ нет — zVirt Базовая или Расширенная.
- Требования к ИБ могут появиться позже — zVirt Расширенная: средства защиты добавим, когда они понадобятся.
- Можно ли перейти с одной редакции на другую?
Редакции — разные продукты на общей технологической базе: у них разные лицензии и сборки, и работают они в разных кластерах. Обновить редакцию на месте нельзя — данные переносят в новый кластер.
- Есть ли API и Terraform?
Да, в редакциях zVirt Расширенная и zVirt SE.
- Есть ли у вас версия zVirt Max и чем она отличается от версии SE?
Да, по запросу. zVirt Max — предыдущая сертифицированная редакция на базе zVirt 4.5. Подойдет, если ваша система уже аттестована на Max. Для новых проектов рекомендуем zVirt SE: в ней есть живая миграция между дата-центрами, репликация и Terraform, которых нет в Max.
Запуск и работа
- Сколько времени занимает запуск?
В дата-центре Selectel — от четырех недель: за это время мы собираем и монтируем оборудование, разворачиваем платформу и вводим кластер в эксплуатацию.
- Какой минимальный размер кластера?
От трех серверов: кластер резервируется по схеме N+1.
- Как происходит управление инфраструктурой?
Вы получаете доступ напрямую в zVirt Manager вашего приватного облака, где вы можете: создавать и удалять виртуальные машины, делать снапшоты, менять ресурсы ВМ и подключаться к консоли. Полный административный доступ к zVirt Manager остается у Selectel, для вас — мы создаем привилегированную роль с требуемыми правами.
- Как устроены мониторинг и сбор логов?
Платформу мониторят и поддерживают сотрудники Selectel, вам дополнительно доступен встроенный портал мониторинга на базе Grafana. Логи по умолчанию собираются в наших системах, дополнительно можно передавать в вашу SIEM-систему.
- Как реализуется резервное копирование?
Резервное копирование реализуется на базе «Кибер Бэкап»: в редакциях «Базовая» и «Расширенная» — стандартная версия, в «Max» и «SE» — сертифицированная ФСТЭК.
Оплата и поддержка
- Как тарифицируется приватное облако на базе zVirt?
Это ежемесячная подписка за объем ресурсов. Лицензии zVirt и поддержка уже включены в стоимость и отдельной строкой не выделяются.
- Какой SLA у приватного облака?
99,98% в месяц при размещении в одном дата-центре. Техподдержка работает 24/7, время реакции — 15 минут.
- Как устроена поддержка?
У вас одна точка входа — техподдержка Selectel. Мы решаем все вопросы по платформе и сами взаимодействуем с разработчиком zVirt, если это нужно.
Дополните приватное облако продуктами Selectel
Защитить данные
Резервное копирование на базе Кибер Бэкапа
- Выделенная инсталляция Кибер Бэкапа в вашем облаке.
- Для zVirt Max и SE — версия, сертифицированная ФСТЭК.
- Подключается по запросу.
Аттестация информационных систем
- Аттестуем информационную систему на инфраструктуре Selectel без закупки своего оборудования: подберем и настроим средства защиты информации и проведем весь процесс под ключ.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Построить сеть
Расширить инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облако на базе VMware
- Масштабируемая инфраструктура с оплатой по потреблению и соответствием 152-ФЗ до первого уровня защищенности.
- Бесплатная миграция из on-premise.
Администрирование сервисов
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.