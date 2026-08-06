Мобильная ферма Selectel

Для пилотов и нерегулярных задач. Платите только за время работы устройства.

Доступ: любое устройство из 300+ устройств общего пула

Тарификация: поминутная или почасовая, только за время сессии

Доступность: устройство выбирается из общего пула. В пиковые часы нужная модель может быть занята

От 30 ₽/час за одно устройство