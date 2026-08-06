Мобильная ферма Selectel

Три варианта поставки
Публичная ферма
Общий пул устройств в дата-центрах.
Подходит, если нагрузка на тестирование меняется, а использование внешнего облака не ограничено требованиями ИБ.
- используйте любые из 300+ устройств и меняйте их по мере необходимости;
- платите помесячно или только за фактическое использование;
- парк устройств можно быстро расширить перед релизом и сократить после него.
Выделенный сегмент
Выделенный парк устройств только для вашей команды.
Подходит для постоянного тестирования с предсказуемым бюджетом и выделенным парком устройств.
- все устройства доступны круглосуточно без очередей;
- подбираем модели, включая редкие устройства;
- стоимость фиксируется на весь срок использования.
Приватная инсталляция
Ферма, собранная в вашем контуре под ваши задачи и требования.
Подходит, если сборки и тестовые данные нельзя размещать за пределами инфраструктуры компании по требованиям ИБ.
- упавление осуществляется через отдельную панель управления;
- сборки и тестовые данные не покидают периметр;
- внутренние сервисы доступны напрямую.
Поможем рассчитать TCO
Покупка устройств — лишь часть стоимости собственной мобильной фермы. Рассчитаем полную стоимость владения (TCO) и сравним ее с условиями аренды мобильной фермы в Selectel.
Какие задачи закрывает мобильная ферма
Регрессионное тестирование перед релизом
- запускайте автотесты параллельно на десятках устройств вместо последовательного прогона на локальном парке;
- сокращайте время регресса и ускоряйте выпуск релизов.
Покрытие большого числа моделей у пользователей
- тестируйте приложения на 50+ моделях Android и iOS, включая разные версии ОС, оболочки и устройства без Google-сервисов;
- находите проблемы до того, как их обнаружат пользователи.
Организация геораспределенной команды
- предоставьте разработчикам, тестировщикам и внешним подрядчикам доступ к единому парку устройств;
- работайте без пересылки телефонов между офисами и ручного распределения устройств.
Масштабирование нагрузки перед крупными релизами
- увеличивайте количество одновременно используемых устройств только на время крупных релизов;
- переводите капитальные затраты в операционные.
Тестирование в защищенном контуре
- подключайте устройства к внутренним тестовым средам через защищенный туннель;
- проверяйте приложения вместе с внутренними сервисами без открытия инфраструктуры в интернет.
Тарифы
Оплата за использование
Для пилотов и нерегулярных задач. Платите только за время работы устройства.
Доступ: любое устройство из 300+ устройств общего пула
Тарификация: поминутная или почасовая, только за время сессии
Доступность: устройство выбирается из общего пула. В пиковые часы нужная модель может быть занята
От 30 ₽/час за одно устройство
- Доступ: любое устройство из 300+ устройств общего пула
- Тарификация: поминутная или почасовая, только за время сессии
- Доступность: устройство выбирается из общего пула. В пиковые часы нужная модель может быть занята
от 30 ₽/мес.за одно устройство
Подписка на месяц
Для постоянной работы команды. За вами закрепляется слот, а устройство в нем можно менять без доплаты.
- Доступ: закрепленный слот, модель устройства можно менять в любой момент
- Тарификация: фиксированная плата за слот, без ограничения по времени использования
- Доступность: слот закреплен за вашей аккаунтом, устройство доступно круглосуточно
от 20 000 ₽/месза один слот
Корпоративный
Для команд, которым нужен собственный парк устройств и отдельные условия работы.
- Доступ: выделенный сегмент или приватная инсталляция в вашем контуре, включая редкие модели под запрос
- Тарификация: фиксированная стоимость на срок договора
- Доступность: круглосуточный доступ без очередей, парк подбирается под вашу матрицу устройств
по запросуот 10 устройств
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Начните с пилота
Дадим тестовый доступ к ферме, поможем пересобрать сценарий под ваш процесс управления релизами и покажем, как встроить продукт в существующий пайплайн. По итогам пилота рассчитаем проект фермы под ваш объем тестирования.
Безопасность и соответствие требованиям
Изоляция доступа
Удаление данных
E-sim по запросу
Российская инфраструктура
Ролевая модель доступа
Изолированный туннель к вашему контуру
Сборки не покидают периметр
Как начать работу
Заявка
Оставьте заявку и коротко опишите задачу: сколько устройств нужно, на каких платформах, есть ли требования ИБ к размещению.
Технический созвон и пилот
Разбираем ваш запрос с инженером продукта, выдаем доступ, запускаем первые прогоны и встраиваем их в пайплайн.
Договор и запуск
Фиксируем конфигурацию фермы, подписываем договор и переносим ваши текущие процессы тестирования на инфраструктуру Selectel.
О мобильной ферме
Как работает и какие ограничения
Посмотреть статус устройства
Список статусов для отслеживания работы
Загрузить приложение
Как загрузить приложение для тестирования
Быстрый старт
Как добавить устройство и начать тестирование
Управлять доступом к устройствам
Как доступ регулируется ролевой моделью
Логи устройств
Как записать логи и какие фильтры можно использовать
- Насколько защищены данные на устройствах мобильной фермы?
Пока вы используете устройство, доступ к нему имеете только вы. Мы не храним данные и автоматически удаляем их после удаления устройства из мобильной фермы.
- Можно ли использовать мобильную ферму, если у службы информационной безопасности есть особые требования к безопасности данных?
Напишите нам на почту sales@selectel.ru или позвоните по телефону 8 800 555 06 75. Мы уточним детали вашего проекта и проконсультируем по поводу использования мобильной фермы.
- Какие тесты можно провести на устройствах мобильной фермы?
На устройствах мобильной фермы можно провести:
- smoke-тесты — помогают выявить баги сразу после сборки приложения;
- функциональные тесты — проверяют конкретные функции приложения, прописанные в его логике;
- автоматические тесты — помогают проводить параллельное тестирование приложения на нескольких устройствах.
- Какие автотесты можно запускать на устройствах мобильной фермы?
Вы можете:
- использовать популярные фреймворки для автоматизации тестирования, например Espresso и Appium;
- интегрировать тесты в CI/CD-пайплайны, например GitLab.
- использовать API для управления устройствами, подключения через ADB и выполнения тестовых сценариев.