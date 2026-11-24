Middle DevOps в команду сопровождения биллинга и внутренних сервисов
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Сопровождать биллинг и внутренние сервисы в production и staging: поддерживать их работоспособность, диагностировать сбои и устранять их совместно с разработчиками
- Выполнять развёртывание и обновление приложений в Kubernetes, сопровождать Helm-чарты, собирать и отлаживать Docker-образы
- Разрабатывать и поддерживать пайплайны GitLab CI: сборка, проверки, публикация артефактов и развёртывание, настраивать staging и динамические окружения для изменений из merge requests, сопровождать раннеры
- Администрировать Linux-системы и веб-инфраструктуру: nginx, DNS, внутренние и внешние балансировщики нагрузки
- Сопровождать PostgreSQL в production и staging: выполнять базовые административные операции, проверять восстановление из резервных копий, обновлять staging данными production с необходимым маскированием или обфускацией
- Выполнять базовое администрирование Redis и брокеров сообщений, контролировать их состояние и устранять типовые проблемы
- Поддерживать мониторинг и логирование сервисов: настраивать метрики, дашборды и алерты, обеспечивать сбор логов, анализировать ошибки в Sentry
- Управлять доступами и секретами через принятые в компании системы, ограничивать внешний доступ к административным интерфейсам, участвовать в устранении выявленных уязвимостей и обновлении компонентов
- Автоматизировать повторяющиеся эксплуатационные операции с помощью Bash, Python и CI/CD
Поддерживать документацию по развёртыванию, сопровождению и восстановлению сервисов
Мы ожидаем
- Уверенная работа с Linux на базе Debian: командная строка, systemd, диагностика процессов, дисковой подсистемы и сетевых взаимодействий
- Навыки автоматизации на Bash и Python, опыт работы с Git, merge requests и code review
- Практический опыт работы с Docker, Kubernetes и Helm: сборка образов, развёртывание приложений, сопровождение конфигураций и диагностика проблем
- Опыт написания и отладки пайплайнов GitLab CI, понимание принципов GitOps
- Понимание HTTP/HTTPS, DNS, обратного проксирования и балансировки нагрузки, опыт настройки nginx и работы с балансировщиками
- Базовые навыки администрирования PostgreSQL, знание SQL, опыт восстановления баз данных из резервных копий
- Базовые навыки сопровождения Redis и брокеров сообщений RabbitMQ или Kafka
- Опыт работы с мониторингом и логированием: диагностика проблем по метрикам и логам, настройка дашбордов и алертов
- Понимание принципов управления доступами, безопасного хранения секретов и устранения уязвимостей в сопровождаемых системах
- Умение самостоятельно разбирать типовые эксплуатационные проблемы, оценивать последствия изменений и взаимодействовать с разработчиками при устранении сбоев
Знание систем/программ
- Операционные системы: Linux на базе Debian, systemd, инструменты диагностики strace, iostat, tcpdump и аналоги
- Автоматизация и контроль версий: Bash, Python, Git, работа через merge requests и code review
- Сети и веб-инфраструктура: HTTP/HTTPS, nginx — location/upstream, проксирование, редиректы, заголовки CORS и CSP, лимиты, DNS — зоны, записи и делегирование, HAProxy или аналоги, схемы внутренней и внешней балансировки
- Контейнеризация и оркестрация: Docker, включая многоэтапную сборку образов, Kubernetes — развёртывание приложений, Ingress, stateful-приложения, RBAC и NetworkPolicy, Helm — написание и сопровождение чартов
- CI/CD: GitLab CI — пайплайны, артефакты, раннеры, развёртывание из merge requests и динамические окружения, принципы GitOps, назначение Flux и Argo CD
- Базы данных и кеширование: PostgreSQL, базовый SQL, резервное копирование и восстановление, Redis
- Брокеры сообщений: RabbitMQ / Kafka на уровне базового администрирования
- Мониторинг и диагностика: Prometheus, Grafana, Elasticsearch, Kibana, Sentry
- Доступы и секреты: Keycloak/SSO, Vault
Будет плюсом
- Опыт сопровождения биллинга или других сервисов, для которых критичны целостность данных и корректность изменений
- Практический опыт использования Flux или Argo CD для управления развёртыванием приложений
- Опыт автоматизации восстановления PostgreSQL, обновления staging из production и маскирования данных
- Опыт настройки SSO через Keycloak и централизованного управления секретами через Vault
- Опыт настройки динамических окружений для проверки изменений из merge requests
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса