Руководитель направления системного администрирования
Облачная платформа Selectel – сложная экосистема сервисов для управления виртуальными машинами, кластерами Kubernetes и базами данных. Дежурная служба отвечает за стабильность этой инфраструктуры, помогает решать инциденты, участвует в крупных инфраструктурных работах и взаимодействует с техническими и продуктовыми командами.
Мы ищем руководителя, который возьмёт на себя управление действующей дежурной службой и поможет ей развиваться дальше. У команды уже есть работающие процессы, метрики и налаженное взаимодействие со смежными подразделениями. Предстоит поддерживать их эффективность, находить слабые места и последовательно улучшать работу службы.
В этой роли вы сможете влиять на стабильность облачной платформы, качество сервиса, развитие технической команды и эффективность инфраструктурных процессов.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Организовывать работу дежурной службы, планировать графики и нагрузку, распределять задачи и контролировать их выполнение в рамках SLA.
- Развивать сотрудников, проводить регулярные 1:1, работать с индивидуальными планами развития, помогать расти технически и профессионально.
- Анализировать и улучшать существующие процессы on-call, инцидент-менеджмента и онбординга. Находить узкие места и повышать эффективность работы службы.
- Участвовать в крупных межкомандных проектах, включая инфраструктурные изменения. Координировать работу команды среди нескольких продуктовых и инфраструктурных команд, планировать ресурсы и сроки.
- Развивать использование AI-агентов в операционной работе. Искать новые сценарии автоматизации и выстраивать эффективное взаимодействие сотрудников с AI-инструментами.
- Участвовать в квартальном планировании, определять цели и приоритеты команды, контролировать достижение результатов.
- Развивать взаимодействие с технической поддержкой, разработкой и другими подразделениями.
- Сокращать объём рутинной работы за счёт автоматизации и поддерживать актуальность технической документации.
Мы ожидаем
- Опыт управления технической командой от одного года. Умение ставить цели, развивать сотрудников, давать обратную связь и работать с эффективностью команды.
- Опыт работы в крупных проектах или межкомандных инициативах, в которых участвуют несколько команд.
- Умение самостоятельно принимать решения, расставлять приоритеты и отвечать за результат.
- Хорошие коммуникативные навыки. Умение договариваться со стейкхолдерами, решать спорные вопросы и выстраивать сотрудничество между подразделениями.
- Аналитический и системный подход к работе. Умение оценивать процессы через метрики и находить возможности для улучшения.
- Хорошая техническая база, понимание принципов работы Linux, сетевой инфраструктуры и систем мониторинга.
- Опыт работы с инфраструктурными или публичными IT-продуктами, например в облачных платформах, хостинге или телекоме.
Будет плюсом
- Опыт работы с OpenStack или его экосистемой.
- Понимание особенностей эксплуатации Managed Kubernetes и Managed Databases.
- Навыки автоматизации на Bash, Python или Go.
- Опыт внедрения AI-инструментов и агентов в рабочие процессы технических команд.
- Опыт работы с инцидентами и системами мониторинга в условиях высокой нагрузки.
- Знание DevOps-практик и подходов к управлению IT-сервисами.
- Опыт работы с базами данных.
- Английский язык на уровне, достаточном для чтения технической документации.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса