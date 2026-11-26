Облачная платформа Selectel – сложная экосистема сервисов для управления виртуальными машинами, кластерами Kubernetes и базами данных. Дежурная служба отвечает за стабильность этой инфраструктуры, помогает решать инциденты, участвует в крупных инфраструктурных работах и взаимодействует с техническими и продуктовыми командами.

Мы ищем руководителя, который возьмёт на себя управление действующей дежурной службой и поможет ей развиваться дальше. У команды уже есть работающие процессы, метрики и налаженное взаимодействие со смежными подразделениями. Предстоит поддерживать их эффективность, находить слабые места и последовательно улучшать работу службы.

В этой роли вы сможете влиять на стабильность облачной платформы, качество сервиса, развитие технической команды и эффективность инфраструктурных процессов.



