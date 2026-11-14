Незаменимый сервис для обработки больших данных
Запросы без переноса данных
Данные остаются в исходных источниках: S3, PostgreSQL, MySQL, ClickHouse. Trino обращается к ним напрямую через коннекторы.
Стандартный SQL
Trino поддерживает стандартный SQL, поэтому его легко подключить к существующим BI-инструментам и процессам.
Высокая производительность
Воркеры кластера обеспечивают параллельное исполнение запросов. Пиковые показатели и низкая задержка сохраняются даже при больших объемах данных.
Горизонтальный автоскейлинг
Выбор конфигурации vCPU и RAM под задачу и автоскейлинг воркеров от 1 до 10 в зависимости от нагрузки.
Отказоустойчивое выполнение запросов
При сбое узла или нехватке ресурсов Trino повторяет не весь запрос, а только упавшие задачи. Промежуточные результаты хранятся во внешнем хранилище. Подходит для долгих ETL- и batch-запросов.
Открытое ПО и активное сообщество
Trino развивается комьюнити и компанией-разработчиком, мы обновляем кластер — у вас всегда актуальная и стабильная версия.
Подключайте привычные BI-инструменты
Superset, Redash, Metabase, Grafana — используйте любимые инструменты для визуализации, графики и создания дашбордов. Работа с данными при этом происходит через стандартный SQL.
Особенности Trino в Selectel
Быстрый старт
Кластер Trino создается из панели управления.
Мониторинг
Интеграция с системами мониторинга по протоколам Prometheus и Grafana.
Обновления
Поддержка актуальных версий движка, обновления не отвлекают команду.
Сценарии использования
- Аналитика на S3
Данные лежат в объектном хранилище S3 в формате Iceberg. Создайте кластер Trino, подключите каталог метаданных через Hive Metastore — и выполняйте SQL-запросы без ETL и переезда данных.
- Единый SQL к разным источникам
Подключайте PostgreSQL, MySQL, ClickHouse и другие сервисы к Trino через коннекторы и объединяйте таблицы одним SQL-запросом. Витрины и отчеты строятся поверх всех данных сразу.
- Быстрые запросы к большим данным
Терабайты данных обрабатываются за минуты за счет параллельного выполнения запросов воркерами.
- Разгрузка транзакционных баз
Trino читает данные из источников без блокировок транзакций: аналитические запросы выполняются на узлах Trino, а основная БД освобождается от аналитической нагрузки.
Подключайте источники данных напрямую через коннекторы
Как начать работать с Trino
Создайте кластер
Разверните кластер Trino из панели управления Selectel.
Подключите источники
Добавьте объектные хранилища и базы данных. Каталоги подключений создаются автоматически.
Подключите BI или отправьте первый запрос
Подключите Superset, Redash или другой BI-инструмент, либо отправьте SQL-запрос через CLI и API.
О сервисе Trino
- Что такое Trino и чем он отличается от базы данных?
Trino — это распределенный SQL-движок, но не база данных: он не хранит данные, а обращается к источникам через коннекторы. Так пропадает необходимость переноса данных в одну систему, а SQL-запросы выполняются прямо поверх исходных таблиц.
- Нужно ли переносить данные в специальное хранилище для Trino?
Нет, данные остаются в исходных источниках. Trino обращается к ним напрямую и собирает результат в рамках одного SQL-запроса.
- Чем Trino отличается от Presto?
Trino — это развитие Presto (первоначально PrestoDB) командой, которая участвовала в его разработке: основное внимание уделяется стабильности, масштабируемости и совместимости коннекторов. Trino совместим со стандартным SQL и большинством существующих BI-инструментов.
- Какими инструментами можно подключиться к кластеру?
К кластеру применим любой клиент, работающий по JDBC/HTTPS и стандартному SQL. Например, можно подключить Superset и Redash из BI-инструментов.
Начало работы
- Как быстро можно развернуть кластер?
Кластер разворачивается из панели управления в один клик. Дальше подключите источники и выполняйте SQL-запросы.
- Масштабируется ли кластер?
Да, параметры CPU, RAM и дисков кластера увеличиваются по мере необходимости и по согласованию прямо из панели управления.
- Как оплачивается сервис?
Оплата происходит по модели pay-as-you-go, то есть по фактическому потреблению: ресурсные единицы кластера (vCPU, RAM, диск) тарифицируются раздельно. Чем меньше нагрузка, тем меньше стоимость.
- Какие форматы и таблицы поддерживаются?
Через коннекторы доступны таблицы из S3-хранилища в форматах Iceberg и Hive, реляционные таблицы PostgreSQL и MySQL, ClickHouse.
- Как следить за состоянием кластера?
Кластер интегрирован с системами мониторинга: метрики в открытом формате Prometheus можно визуализировать, например, в Grafana.
Создайте кластер Trino в облаке Selectel
Изучайте и сравнивайте данные из нескольких источников с единого интерфейса. Платите только за фактическое потребление ресурсов кластера.
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