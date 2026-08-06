Как работает перенос данных с помощью S3 Data Transfer
Создайте пустой бакет в S3 Selectel из панели управления
Выберите класс хранения под задачу
Стандартный, холодный или ледяной.
Запустите перенос данных из вашего текущего хранилища
После миграции продолжайте работать в привычном режиме: из панели, через API, FTP или Terraform.
Преимущества S3 Data Transfer
Беспроблемная миграция
Не важно, где вы храните данные сейчас — S3 Data Transfer перенесет их в S3 Selectel без необходимости в ручной настройке и риска что-то потерять.
Оптимизация бюджета на хранение
Три класса хранения с одинаковой скоростью доступа под разные задачи: ледяной или холодный для архивов и бэкапов, стандартный — для данных с частым доступом.
Высокая отказоустойчивость
S3 Selectel соответствует 152-ФЗ а в мультизональном пуле ru-6 данные хранятся в трех копиях в разных ЦОД.
Понятный принцип работы
Работайте с данными так, как привыкли: из панели управления, через API, FTP или Terraform. Объем данных не ограничен.
Кому подходит S3 Data Transfer
Проектам с большими объемами неструктурированных данных:
- логи и телеметрия;
- медиаконтент и раздача контента;
- датасеты для аналитики и ML;
- задачи резервного копирования;
- долговременное архивирование.
Проектам с большими объемами неструктурированных данных:
- снизить расходы на хранение бэкапов, архивов и логов;
- уйти от текущего S3-провайдера без ручной настройки;
- хранить данные в России по требованиям регуляторов или по своей инициативе;
- повысить отказоустойчивость за счет репликации в нескольких ЦОД.
Перенесите данные в Selectel
S3 Data Transfer запускается в пару кликов из панели управления.