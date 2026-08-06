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S3 Data Transfer

Перенесите данные из любого стороннего объектного хранилища в S3 Selectel всего за несколько кликов в панели управления.
Неограниченный объем храненияТройная репликация152-ФЗ
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Как работает перенос данных с помощью S3 Data Transfer

Создайте пустой бакет в S3 Selectel из панели управления

[01]

Выберите класс хранения под задачу

Стандартный, холодный или ледяной.

[02]

Запустите перенос данных из вашего текущего хранилища

После миграции продолжайте работать в привычном режиме: из панели, через API, FTP или Terraform.

[03]

  • Бесплатный месяц на тестирование

    Даем 30 дней на тестирование S3 Data Transfer. Объем данных и трафика не ограничен. Акция действует только для клиентов, которые ранее не пользовались S3 в Selectel.

Преимущества S3 Data Transfer

Беспроблемная миграция

Не важно, где вы храните данные сейчас — S3 Data Transfer перенесет их в S3 Selectel без необходимости в ручной настройке и риска что-то потерять.

Оптимизация бюджета на хранение

Три класса хранения с одинаковой скоростью доступа под разные задачи: ледяной или холодный для архивов и бэкапов, стандартный — для данных с частым доступом.

Высокая отказоустойчивость

S3 Selectel соответствует 152-ФЗ а в мультизональном пуле ru-6 данные хранятся в трех копиях в разных ЦОД.

Понятный принцип работы

Работайте с данными так, как привыкли: из панели управления, через API, FTP или Terraform. Объем данных не ограничен.

Кому подходит S3 Data Transfer

Проектам с большими объемами неструктурированных данных:
  • логи и телеметрия;
  • медиаконтент и раздача контента;
  • датасеты для аналитики и ML;
  • задачи резервного копирования;
  • долговременное архивирование.
Проектам с большими объемами неструктурированных данных:
  • снизить расходы на хранение бэкапов, архивов и логов;
  • уйти от текущего S3-провайдера без ручной настройки;
  • хранить данные в России по требованиям регуляторов или по своей инициативе;
  • повысить отказоустойчивость за счет репликации в нескольких ЦОД.

Перенесите данные в Selectel

S3 Data Transfer запускается в пару кликов из панели управления.

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