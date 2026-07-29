Популярные продукты и услуги Selectel

Если в рамках проекта в облаке вам нужно обеспечить оборудованием особенно требовательные нагрузки, вы можете построить гибридную инфраструктуру. Так вы сможете пользоваться raid-контроллерами, иметь прямой доступ к дискам и использовать специфическое железо вроде Intel® Optane.