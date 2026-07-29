Популярные продукты и услуги Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подходит для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Организовать сеть
Доставляйте контент из облака до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защитить данные от сетевых атак
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Автоматизировать работу сервисов
Используйте уже готовые сервисы и решайте поставленные задачи быстрее. Администрирование мы возьмем на себя.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.
Развернуть проект с особенными требованиями
Если в рамках проекта в облаке вам нужно обеспечить оборудованием особенно требовательные нагрузки, вы можете построить гибридную инфраструктуру. Так вы сможете пользоваться raid-контроллерами, иметь прямой доступ к дискам и использовать специфическое железо вроде Intel® Optane.
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Выделенные серверы на заказ
- Доставляем железо от Intel, AMD, Dell, Toshiba, Huawei, Supermicro, Micron и Western Digital.
- Возможен апгрейд конфигурации сервера по запросу.
Место для сервера
- Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
- В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Организовать работу команды
Обеспечьте комфортную работу всей команды с помощью лицензий на популярные продукты.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Арендуйте серверы и межсетевые экраны в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов и держать под контролем безопасность всей вашей системы.
Аттестованный сегмент ЦОД
- Подходит для обеспечения безопасности данных и прохождения аттестации информационных систем.
- Позволяет подключиться к ГИС (СМЭВ, ЕГИССЗ, ЕСИА и др.) и соблюдать корпоративные требования.
Быстро масштабировать инфраструктуру
Связывайте собственные серверы с нашим облаком для быстрого масштабирования проектов. Платите только за время работы облака.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Собирайте, храните и обрабатывайте большие данные (big data) с помощью сервисов Selectel.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развёртывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Арендовать лицензии на ПО
Возьмите в аренду лицензии на все необходимое ПО и сократите расходы на его покупку.
Выделенные серверы с лицензиями 1С
- Организует хостинг 1С с оплатой по подписке и арендой лицензий уровня ПРОФ и КОРП.
- Помогает сокращать затраты на 1С.
Зарегистрировать домен
Зарегистрируйте, продлите или перенесите домен прямо в Selectel.
Домены
- Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
SSL-сертификаты
- Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
Организовать связность
Обеспечьте связность серверов внутри страны или за рубежом с помощью наших сервисов.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подходит для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Организовать сеть
Доставляйте контент из облака до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защитить данные от сетевых атак
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Автоматизировать работу сервисов
Используйте уже готовые сервисы и решайте поставленные задачи быстрее. Администрирование мы возьмем на себя.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.
Развернуть проект с особенными требованиями
Если в рамках проекта в облаке вам нужно обеспечить оборудованием особенно требовательные нагрузки, вы можете построить гибридную инфраструктуру. Так вы сможете пользоваться raid-контроллерами, иметь прямой доступ к дискам и использовать специфическое железо вроде Intel® Optane.
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Выделенные серверы на заказ
- Доставляем железо от Intel, AMD, Dell, Toshiba, Huawei, Supermicro, Micron и Western Digital.
- Возможен апгрейд конфигурации сервера по запросу.
Место для сервера
- Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
- В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Организовать работу команды
Обеспечьте комфортную работу всей команды с помощью лицензий на популярные продукты.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Арендуйте серверы и межсетевые экраны в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов и держать под контролем безопасность всей вашей системы.
Аттестованный сегмент ЦОД
- Подходит для обеспечения безопасности данных и прохождения аттестации информационных систем.
- Позволяет подключиться к ГИС (СМЭВ, ЕГИССЗ, ЕСИА и др.) и соблюдать корпоративные требования.
Быстро масштабировать инфраструктуру
Связывайте собственные серверы с нашим облаком для быстрого масштабирования проектов. Платите только за время работы облака.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Собирайте, храните и обрабатывайте большие данные (big data) с помощью сервисов Selectel.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развёртывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Арендовать лицензии на ПО
Возьмите в аренду лицензии на все необходимое ПО и сократите расходы на его покупку.
Выделенные серверы с лицензиями 1С
- Организует хостинг 1С с оплатой по подписке и арендой лицензий уровня ПРОФ и КОРП.
- Помогает сокращать затраты на 1С.
Зарегистрировать домен
Зарегистрируйте, продлите или перенесите домен прямо в Selectel.
Домены
- Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
SSL-сертификаты
- Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
Организовать связность
Обеспечьте связность серверов внутри страны или за рубежом с помощью наших сервисов.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.