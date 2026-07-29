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Популярные продукты и услуги Selectel

Зарезервировать и сохранить данные

Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.

Файловое хранилище
  • Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
  • Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Популярно 🔥
от 138
₽/мес.
Подробнее
S3
  • Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
  • Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Популярно 🔥
от 0,81
₽/мес.
Подробнее
Облачные базы данных
  • Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
  • Автоматически делают резервные копии.
  • Разворачиваются и администрируются Selectel.
Популярно 🔥
от 3 814,53
₽/мес.
Подробнее
Резервное копирование в облаке
  • Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
  • Оплата только за использованное место.
от 4,1
₽/мес.
Подробнее
Резервное копирование агентами
  • Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
  • Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
В цену включена стоимость лицензии Veeam Agent Server Edition
Подробнее
Система хранения данных
  • Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
  • Идеально подходит для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Подробнее

Организовать сеть

Доставляйте контент из облака до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.

Глобальный роутер
  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Популярно 🔥
Подробнее
Балансировщик нагрузки для облака
  • Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
  • Распределяет нагрузку между серверами.
Популярно 🔥
от 1 271,18
₽/мес.
Подробнее
CDN
  • Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
  • Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
от 500
₽/мес.
Подробнее
Direct Connect
  • Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
от 6 120
₽/мес.
Подробнее
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
  • Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
  • Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
от 4 700
₽/мес.
Подробнее
Защита от DDoS-атак
  • Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
  • Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
от 2 600
₽/мес.
Подробнее

Защитить данные от сетевых атак

Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.

Защита от DDoS-атак
  • Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
  • Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
от 2 600
₽/мес.
Подробнее
Защита приложения (WAF)
  • Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
  • Предотвращает целевые атаки.
Популярно 🔥
от 36 000
₽/мес.
Подробнее
Межсетевой экран
  • Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
  • Защищает от кибератак и утечек информации.
от 10 000
₽/мес.
Подробнее

Автоматизировать работу сервисов

Используйте уже готовые сервисы и решайте поставленные задачи быстрее. Администрирование мы возьмем на себя.

Managed Kubernetes
  • Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
  • Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Популярно 🔥
от 5 958,23
₽/мес.
Подробнее
Облачные базы данных
  • Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
  • Автоматически делают резервные копии.
  • Разворачиваются и администрируются Selectel.
Популярно 🔥
от 3 814,53
₽/мес.
Подробнее
Container Registry
  • Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
  • Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
от 3
₽/мес.
Подробнее
Администрирование сервисов
  • Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
  • Развернем системы мониторинга и установим ПО.
  • Будем следить за работой ваших сервисов.
Популярно 🔥
Подробнее

Развернуть проект с особенными требованиями

Если в рамках проекта в облаке вам нужно обеспечить оборудованием особенно требовательные нагрузки, вы можете построить гибридную инфраструктуру. Так вы сможете пользоваться raid-контроллерами, иметь прямой доступ к дискам и использовать специфическое железо вроде Intel® Optane.

Выделенные серверы
  • Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
  • Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Популярно 🔥
от 800
₽/мес.
Подробнее
Выделенные серверы на заказ
  • Доставляем железо от Intel, AMD, Dell, Toshiba, Huawei, Supermicro, Micron и Western Digital.
  • Возможен апгрейд конфигурации сервера по запросу.
Подробнее
Место для сервера
  • Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
  • В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
от 14 000
₽/мес.
Подробнее
Изолированная зона для серверов
  • Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Подробнее

Организовать работу команды

Обеспечьте комфортную работу всей команды с помощью лицензий на популярные продукты.

Сервер 1С
  • Организует хостинг 1С с оплатой по подписке.
  • Позволяет арендовать лицензии уровней ПРОФ и КОРП.
Подробнее
Менеджер секретов
  • Хранит ключи, логины, пароли и сертификаты.
  • Шифрует данные и позволяет безопасно их извлекать.
Бесплатно на время беты
Подробнее

Соответствовать требованиям 152-ФЗ

Арендуйте серверы и межсетевые экраны в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов и держать под контролем безопасность всей вашей системы.

Аттестованный сегмент ЦОД
  • Подходит для обеспечения безопасности данных и прохождения аттестации информационных систем.
  • Позволяет подключиться к ГИС (СМЭВ, ЕГИССЗ, ЕСИА и др.) и соблюдать корпоративные требования.
от 30 000
₽/мес.
Подробнее

Быстро масштабировать инфраструктуру

Связывайте собственные серверы с нашим облаком для быстрого масштабирования проектов. Платите только за время работы облака.

Облачные серверы
  • Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
  • Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Популярно 🔥
от 292
₽/мес.
Подробнее

Организовать машинное обучение и обработку данных

Собирайте, храните и обрабатывайте большие данные (big data) с помощью сервисов Selectel.

ML-платформа
  • Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развёртывания ML-моделей.
  • Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Подробнее

Арендовать лицензии на ПО

Возьмите в аренду лицензии на все необходимое ПО и сократите расходы на его покупку.

Выделенные серверы с лицензиями 1С
  • Организует хостинг 1С с оплатой по подписке и арендой лицензий уровня ПРОФ и КОРП.
  • Помогает сокращать затраты на 1С.
от 800
₽/мес.
Подробнее

Зарегистрировать домен

Зарегистрируйте, продлите или перенесите домен прямо в Selectel.

Домены
  • Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
Популярно 🔥
от 120
₽/мес.
Подробнее
DNS
  • Хранит домены и информацию о них.
  • Преобразует доменные имена сайтов в IP-адреса.
Подробнее
SSL-сертификаты
  • Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
Подробнее

Организовать связность

Обеспечьте связность серверов внутри страны или за рубежом с помощью наших сервисов.

Глобальный роутер
  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Популярно 🔥
Подробнее
Direct Connect
  • Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
от 6 120
₽/мес.
Подробнее
ВОЛС
  • Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
от 7 200
₽/мес.
Подробнее

Зарезервировать и сохранить данные

Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.

Файловое хранилище
  • Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
  • Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Популярно 🔥
от 138
₽/мес.
Подробнее
S3
  • Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
  • Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Популярно 🔥
от 0,81
₽/мес.
Подробнее
Облачные базы данных
  • Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
  • Автоматически делают резервные копии.
  • Разворачиваются и администрируются Selectel.
Популярно 🔥
от 3 814,53
₽/мес.
Подробнее
Резервное копирование в облаке
  • Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
  • Оплата только за использованное место.
от 4,1
₽/мес.
Подробнее
Резервное копирование агентами
  • Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
  • Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
В цену включена стоимость лицензии Veeam Agent Server Edition
Подробнее
Система хранения данных
  • Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
  • Идеально подходит для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Подробнее

Организовать сеть

Доставляйте контент из облака до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.

Глобальный роутер
  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Популярно 🔥
Подробнее
Балансировщик нагрузки для облака
  • Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
  • Распределяет нагрузку между серверами.
Популярно 🔥
от 1 271,18
₽/мес.
Подробнее
CDN
  • Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
  • Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
от 500
₽/мес.
Подробнее
Direct Connect
  • Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
от 6 120
₽/мес.
Подробнее
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
  • Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
  • Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
от 4 700
₽/мес.
Подробнее
Защита от DDoS-атак
  • Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
  • Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
от 2 600
₽/мес.
Подробнее

Защитить данные от сетевых атак

Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.

Защита от DDoS-атак
  • Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
  • Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
от 2 600
₽/мес.
Подробнее
Защита приложения (WAF)
  • Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
  • Предотвращает целевые атаки.
Популярно 🔥
от 36 000
₽/мес.
Подробнее
Межсетевой экран
  • Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
  • Защищает от кибератак и утечек информации.
от 10 000
₽/мес.
Подробнее

Автоматизировать работу сервисов

Используйте уже готовые сервисы и решайте поставленные задачи быстрее. Администрирование мы возьмем на себя.

Managed Kubernetes
  • Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
  • Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Популярно 🔥
от 5 958,23
₽/мес.
Подробнее
Облачные базы данных
  • Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
  • Автоматически делают резервные копии.
  • Разворачиваются и администрируются Selectel.
Популярно 🔥
от 3 814,53
₽/мес.
Подробнее
Container Registry
  • Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
  • Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
от 3
₽/мес.
Подробнее
Администрирование сервисов
  • Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
  • Развернем системы мониторинга и установим ПО.
  • Будем следить за работой ваших сервисов.
Популярно 🔥
Подробнее

Развернуть проект с особенными требованиями

Если в рамках проекта в облаке вам нужно обеспечить оборудованием особенно требовательные нагрузки, вы можете построить гибридную инфраструктуру. Так вы сможете пользоваться raid-контроллерами, иметь прямой доступ к дискам и использовать специфическое железо вроде Intel® Optane.

Выделенные серверы
  • Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
  • Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Популярно 🔥
от 800
₽/мес.
Подробнее
Выделенные серверы на заказ
  • Доставляем железо от Intel, AMD, Dell, Toshiba, Huawei, Supermicro, Micron и Western Digital.
  • Возможен апгрейд конфигурации сервера по запросу.
Подробнее
Место для сервера
  • Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
  • В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
от 14 000
₽/мес.
Подробнее
Изолированная зона для серверов
  • Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Подробнее

Организовать работу команды

Обеспечьте комфортную работу всей команды с помощью лицензий на популярные продукты.

Сервер 1С
  • Организует хостинг 1С с оплатой по подписке.
  • Позволяет арендовать лицензии уровней ПРОФ и КОРП.
Подробнее
Менеджер секретов
  • Хранит ключи, логины, пароли и сертификаты.
  • Шифрует данные и позволяет безопасно их извлекать.
Бесплатно на время беты
Подробнее

Соответствовать требованиям 152-ФЗ

Арендуйте серверы и межсетевые экраны в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов и держать под контролем безопасность всей вашей системы.

Аттестованный сегмент ЦОД
  • Подходит для обеспечения безопасности данных и прохождения аттестации информационных систем.
  • Позволяет подключиться к ГИС (СМЭВ, ЕГИССЗ, ЕСИА и др.) и соблюдать корпоративные требования.
от 30 000
₽/мес.
Подробнее

Быстро масштабировать инфраструктуру

Связывайте собственные серверы с нашим облаком для быстрого масштабирования проектов. Платите только за время работы облака.

Облачные серверы
  • Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
  • Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Популярно 🔥
от 292
₽/мес.
Подробнее

Организовать машинное обучение и обработку данных

Собирайте, храните и обрабатывайте большие данные (big data) с помощью сервисов Selectel.

ML-платформа
  • Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развёртывания ML-моделей.
  • Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Подробнее

Арендовать лицензии на ПО

Возьмите в аренду лицензии на все необходимое ПО и сократите расходы на его покупку.

Выделенные серверы с лицензиями 1С
  • Организует хостинг 1С с оплатой по подписке и арендой лицензий уровня ПРОФ и КОРП.
  • Помогает сокращать затраты на 1С.
от 800
₽/мес.
Подробнее

Зарегистрировать домен

Зарегистрируйте, продлите или перенесите домен прямо в Selectel.

Домены
  • Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
Популярно 🔥
от 120
₽/мес.
Подробнее
DNS
  • Хранит домены и информацию о них.
  • Преобразует доменные имена сайтов в IP-адреса.
Подробнее
SSL-сертификаты
  • Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
Подробнее

Организовать связность

Обеспечьте связность серверов внутри страны или за рубежом с помощью наших сервисов.

Глобальный роутер
  • Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
  • Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Популярно 🔥
Подробнее
Direct Connect
  • Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
от 6 120
₽/мес.
Подробнее
ВОЛС
  • Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
от 7 200
₽/мес.
Подробнее

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