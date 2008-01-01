Панель управления

Аренда серверного пространства

Private Cages and Suites
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Персональные меры безопасности для вашего оборудования

Автономная зона с индивидуальными мерами безопасности: проектируем глухие перегородки по периметру, устанавливаем отдельную линию видеонаблюдения, сигнализацию и обособленную кабельную схему.

Для отраслей с повышенными требованиями к безопасности

Медицина

Финансовые компании

Госзаказчики

Как создается индивидуальный проект для клиента

Получение задания

Согласуем основные требования к размещению данных, безопасности пространства, электроснабжению шкафов, структурированным кабельным системам.

Расчет стоимости

Определяем финальную цену за услугу после достижения договоренностей по техническому заданию.

Подписание договора

Фиксируем права и обязанности заказчика и исполнителя.

Строительство

Учитываем требования клиента и создаем спроектированное выделенное пространство.

Преимущества аренды серверной в Selectel

Эффективность распределения ресурсов

Отсутствие необходимости инвестировать в собственный ЦОД, выгодные условия аренды. Безопасные и соответствующие международному стандарту Tier III дата-центры.

Индивидуальный проект

Создание кабельной сети по индивидуальному проекту. Определяем итоговую цену на основе требований клиента.

Удаленное видеонаблюдение

Предоставляем возможность круглосуточного наблюдения за выделенными серверами с помощью системы контроля и управления доступом — пять ракурсов и услуга SMS-оповещения.

Удаленное обслуживание оборудования

Инженеры центра обработки данных осмотрят оборудование самостоятельно, своими силами проведут диагностику, заменят комплектующие и проведут инвентаризацию.

Узнать о Remote Hands и дополнительных работах

Надежность хранения данных в серверных шкафах

Автоматический перевод в резерв подачи электроэнергии во время нештатных ситуаций и перебоев. Круглосуточная охрана.

Дополнительные услуги

Локальная сеть

Объедините физические и виртуальные серверы в одну или несколько частных защищенных сетей.

Выделенный сервер

Арендуйте надежный физический сервер с подключением к локальной сети и интернету.

Защита от DDoS-атак

Обезопасьте свои ресурсы от атак злоумышленников любой мощности.

Волоконно-оптические линии связи

Соедините несколько площадок без затрат на строительство и содержание сети.

Нужны персональные меры безопасности?

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Создадим автономную зону для вашего оборудования.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Какова стоимость услуги?

Как следить за своими серверами?

Что произойдет с моими серверами, если в районе или городе отключат свет?