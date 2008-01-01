Аренда серверного пространства

Перед арендой серверного места мы согласовываем ряд договоренностей: какой тип ограждения нужен клиенту, какая система контроля доступа и видеонаблюдения должна быть установлена. Эти критерии формируют стоимость.
Для отраслей с повышенными требованиями к безопасности
Медицина
Финансовые компании
Госзаказчики
Как создается индивидуальный проект для клиента
Получение задания
Согласуем основные требования к размещению данных, безопасности пространства, электроснабжению шкафов, структурированным кабельным системам.
Расчет стоимости
Определяем финальную цену за услугу после достижения договоренностей по техническому заданию.
Подписание договора
Фиксируем права и обязанности заказчика и исполнителя.
Строительство
Учитываем требования клиента и создаем спроектированное выделенное пространство.
Преимущества аренды серверной в Selectel
Эффективность распределения ресурсов
Отсутствие необходимости инвестировать в собственный ЦОД, выгодные условия аренды. Безопасные и соответствующие международному стандарту Tier III дата-центры.
Индивидуальный проект
Создание кабельной сети по индивидуальному проекту. Определяем итоговую цену на основе требований клиента.
Удаленное видеонаблюдение
Предоставляем возможность круглосуточного наблюдения за выделенными серверами с помощью системы контроля и управления доступом — пять ракурсов и услуга SMS-оповещения.
Удаленное обслуживание оборудования
Инженеры центра обработки данных осмотрят оборудование самостоятельно, своими силами проведут диагностику, заменят комплектующие и проведут инвентаризацию.
Надежность хранения данных в серверных шкафах
Автоматический перевод в резерв подачи электроэнергии во время нештатных ситуаций и перебоев. Круглосуточная охрана.
Дополнительные услуги
Локальная сеть
Выделенный сервер
Защита от DDoS-атак
Волоконно-оптические линии связи
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