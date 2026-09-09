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Аренда серверного пространства

Позаботимся о защите вашего оборудования. Создадим автономную зону с персональными мерами безопасности: спроектируем глухие перегородки по периметру, установим отдельную линию видеонаблюдения, сигнализацию и обособленную кабельную схему.
Индивидуальный проектУдаленное обслуживаниеКруглосуточное наблюдениеТехподдержка 24/7

Как создается индивидуальный проект для клиента

Получаем задание

Выясняем требования к размещению данных, безопасности пространства, электроснабжению шкафов, кабельным системам.

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Рассчитываем цену

После того, как достигаем договоренностей по техзаданию, определяем финальную стоимость услуги.

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Подписываем договор

Фиксируем права и обязанности заказчика и исполнителя.

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Начинаем строить

Создаем спроектированное выделенное пространство с учетом требований клиента.

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Преимущества аренды серверной в Selectel

  • Эффективность распределения ресурсов

    Вам не нужно инвестировать в строительство своего дата-центра. Мы предлагаем выгодные условия аренды в безопасных дата-центрах, которые соответствуют международному стандарту Tier III.

  • Индивидуальный проект

    Проложим кабельную сеть по индивидуальному проекту. Итоговая цена рассчитывается на основе ваших требований.

  • Удаленное видеонаблюдение

    Вы можете круглосуточно наблюдать за своими серверами с помощью системы контроля и управления доступом — предлагаем пять ракурсов и SMS-оповещение.

  • Удаленное обслуживание оборудования

    Инженеры дата-центра осмотрят оборудование, выполнят диагностику, заменят комплектующие и проведут инвентаризацию.

  • Надежность хранения данных в серверных шкафах

    Автоматический перевод в резерв подачи электроэнергии во время нештатных ситуаций и перебоев. Круглосуточная охрана.

Создавайте мощную инфраструктуру с Selectel

Локальная сеть

Объедините физические и виртуальные серверы в одну или несколько частных защищенных сетей.

Выделенный сервер

Арендуйте надежный физический сервер с подключением к локальной сети и интернету.

Защита от DDoS-атак

Обезопасьте свои ресурсы от атак злоумышленников любой мощности.

Волоконно-оптические линии связи

Соедините несколько площадок без затрат на строительство и содержание сети.

Нужны персональные меры безопасности?

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Создадим автономную зону для вашего оборудования.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru

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