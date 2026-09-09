Аренда серверного пространства

Как создается индивидуальный проект для клиента
Получаем задание
Выясняем требования к размещению данных, безопасности пространства, электроснабжению шкафов, кабельным системам.
Рассчитываем цену
После того, как достигаем договоренностей по техзаданию, определяем финальную стоимость услуги.
Подписываем договор
Фиксируем права и обязанности заказчика и исполнителя.
Начинаем строить
Создаем спроектированное выделенное пространство с учетом требований клиента.
Преимущества аренды серверной в Selectel
Эффективность распределения ресурсов
Вам не нужно инвестировать в строительство своего дата-центра. Мы предлагаем выгодные условия аренды в безопасных дата-центрах, которые соответствуют международному стандарту Tier III.
Индивидуальный проект
Проложим кабельную сеть по индивидуальному проекту. Итоговая цена рассчитывается на основе ваших требований.
Удаленное видеонаблюдение
Вы можете круглосуточно наблюдать за своими серверами с помощью системы контроля и управления доступом — предлагаем пять ракурсов и SMS-оповещение.
Удаленное обслуживание оборудования
Инженеры дата-центра осмотрят оборудование, выполнят диагностику, заменят комплектующие и проведут инвентаризацию.
Надежность хранения данных в серверных шкафах
Автоматический перевод в резерв подачи электроэнергии во время нештатных ситуаций и перебоев. Круглосуточная охрана.
Создавайте мощную инфраструктуру с Selectel
Локальная сеть
Объедините физические и виртуальные серверы в одну или несколько частных защищенных сетей.
Выделенный сервер
Арендуйте надежный физический сервер с подключением к локальной сети и интернету.
Защита от DDoS-атак
Обезопасьте свои ресурсы от атак злоумышленников любой мощности.
Волоконно-оптические линии связи
Соедините несколько площадок без затрат на строительство и содержание сети.