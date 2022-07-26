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Выделенное S3

Храните данные от 1 ПБ в изолированном объектном хранилище, совместимом с S3 API. Спроектируем S3 под ваши бизнес-задачи с гарантированными ресурсами, безопасностью и гибкой кастомизацией.

От 1 ПБИндивидуальный проектВозможность хранения в 3 копиях152-ФЗКастомные конфигурацииВысокая производительность
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Что такое выделенное S3

Выделенное S3 — объектное хранилище, созданное только для одного клиента. В отличие от публичного S3, в котором ресурсы делятся между пользователями, здесь весь кластер принадлежит вам: c отдельным оборудованием, расширенными настройками сети и безопасности и производительностью, рассчитанной под ваши нагрузки.

Кластер развернут в наших дата-центрах уровня Tier III и обслуживает исключительно ваши данные. При необходимости объединяйте выделенное S3 с локальным хранилищем или другими сервисами Selectel через Direct Connect или L3VPN.

Преимущества выделенного S3 в Selectel

Предсказуемая производительность

Скорость работы хранилища предсказуема и не зависит от других клиентов: выделенное оборудование обслуживает только ваши задачи.

Гибкость классов хранения

Мы подберем тип хранилища, необходимый под ваши задачи: ледяное, холодное, стандартное или горячее. И для каждого — оптимальные диски и настройки, чтобы балансировать скорость и стоимость.

Безопасность доступа

Вы сами решаете, как будет организован доступ: через интернет или только через приватную сеть без внешнего доступа.

Неограниченное масштабирование

Объем хранилища можно увеличивать в любой момент без простоев. Ваши данные всегда будут доступны.

Отказоустойчивость

Хранилище развернуто в наших дата-центрах уровня Tier III с резервированием питания и каналов связи. Поэтому данные останутся в безопасности даже при сбоях оборудования.

Оплата по факту потребления или по подписке

Платите по модели pay-as-you-go только за тот объем данных, который будете размещать в хранилище. Или оформите подписку с предсказуемым тарифом.

Подберем настройки выделенного S3 под ваши задачи

Локация
  • Москва
  • Санкт-Петербург
Железо
  • типы дисков: HDD, SSD, NVMe
  • конфигурации серверов: CPU, RAM, количество слотов для дисков
Механизм сохранности данных
  • тройная репликация
  • Erasure Coding
Тип подключения
  • внешняя сеть
  • внутренняя сеть
  • комбинированный доступ

Как построить выделенное S3 в Selectel

Оставьте заявку

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и уточним технические требования к хранилищу.

[01]

Согласуйте реализацию

Спроектируем индивидуальное решение, а после согласования построим для вас приватную инсталляцию.

[02]

Протестируйте хранилище и начните им пользоваться

Совместно протестируем инсталляцию, если необходимо, отладим, и запустим в продакшн — хранилище будет полностью готово к работе.

[03]

Для хранения до 1 ПБ и стандартных задач — обычное S3 Selectel

Запустите классическое S3-хранилище с мгновенным масштабирование и оплатой по потреблению за несколько минут. S3 от Selectel соответствует 152-ФЗ (до УЗ-1), приказу ФСТЭК № 21 и PCI DSS.
Подробнее

Сценарии использования выделенного S3

Ледяное хранилище

Сверхдешевое хранилище для архивных данных.

Для каких данных

Юридические архивы, бухгалтерские документы старше 5 лет, резервные копии.

Особенности

Минимальная цена хранения, долгий доступ (до нескольких часов ожидания).

Холодное хранилище

Для редко используемых данных, которые нужно хранить долго.

Для каких данных

Архивы проектов, бэкапы для восстановления, исторические данные.

Особенности

Низкая стоимость хранения, медленный доступ.

Стандартное хранилище

Универсальный класс для данных с регулярным, но не постоянным обращением.

Для каких данных

Рабочие файлы, документы, отчеты, медиаконтент.

Особенности

Баланс между ценой хранения и скоростью доступа.

Горячее хранилище

Быстрый доступ к данным, которые используются постоянно.

Для каких данных

Big data, аналитика, активные сервисы, базы данных, онлайн-приложения.

Особенности

Минимальная задержка при доступе.

Хотите разместить большой объем данных в нашем хранилище?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.
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