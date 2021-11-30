Откажитесь от обслуживания локального хранилища своими силами и разместите данные в Selectel. Мы возьмем на себя заботы по его администрированию и обслуживанию.
С какими задачами сервис поможет справиться
Перенести хранение данных в облако
Обеспечить дополнительный уровень безопасности
Разместите данные в специальном изолированном пространстве (А-ЦОДе), которое соответствует 152-ФЗ, и защитите кластер хранилища межсетевым экраном Fortinet.
В этом пространстве вы можете хранить данные до первого уровня защищенности. Такой уровень подойдет компаниям, которые хранят особенно чувствительные данные (банкам, медицинским учреждениям).
Снизить стоимость хранения
В нашем хранилище вы платите только за объем данных. Чем больше данных вы храните, тем ниже стоимость хранения 1 ГБ.
Какие данные удобно хранить в выделенном хранилище
Архивы и транзакционные данные
Данные сенсоров и конечных устройств (IoT)
Данные для аналитики и Machine Learning
Как работает сервис
Архитектура выделенного объектного хранилища — кластерная. Один кластер предназначен только для одного клиента. Это значит, что вы ни с кем не делите место в хранилище. Если у вас есть локальное хранилище, вы можете соединить его с арендованным выделенным хранилищем в Selectel в единую инфраструктуру с помощью Direct Connect. Или с помощью L3VPN с другими частями инфраструктуры в Selectel.
Сколько стоит выделенное хранилище
Размещать данные в Selectel — выгодно и безопасно
Данные хранятся в 3 копиях
На независимых друг от друга серверах в разных стойках. Сбои оборудования никак не отражаются на данных.
Оплата только за хранение
Вы платите только за тот объем данных, который будете размещать в хранилище. Трафик и запросы уже включены в стоимость.
Хранилище легко масштабировать
Вы можете постепенно увеличивать объем данных в хранилище. У нас есть клиенты, которые уже хранят петабайты данных.
У нас целая экосистема сервисов
В Selectel вы можете создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные серверы, базы данных, кластеры Kubernetes, подключить сеть доставки контента и не только.
Подходит для хранения персональных данных
Выделенное хранилище Selectel соответствует 152- ФЗ. В нем можно хранить и обрабатывать персональные данные четвертого и третьего уровня защищенности.
Персональный менеджер — для каждого клиента
Выделенное хранилище — кастомный продукт. С каждым клиентом мы общаемся лично: выясняем требования, подбираем конфигурации. Сроки зависят от объема работ.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Хотите разместить большой объем данных в нашем хранилище?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.