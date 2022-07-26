Выделенное S3 — объектное хранилище, созданное только для одного клиента. В отличие от публичного S3, в котором ресурсы делятся между пользователями, здесь весь кластер принадлежит вам: c отдельным оборудованием, расширенными настройками сети и безопасности и производительностью, рассчитанной под ваши нагрузки.

Кластер развернут в наших дата-центрах уровня Tier III и обслуживает исключительно ваши данные. При необходимости объединяйте выделенное S3 с локальным хранилищем или другими сервисами Selectel через Direct Connect или L3VPN.