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Выделенное объектное хранилище

Храните сотни терабайт данных в изолированном защищенном кластере в облаке и платите только за их объем.
  • Минимальный объем хранения — 500 ТБ
  • Запросы и трафик включены в стоимость
  • Минимальный срок договора — 1 год
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С какими задачами сервис поможет справиться

Перенести хранение данных в облако

Откажитесь от обслуживания локального хранилища своими силами и разместите данные в Selectel. Мы возьмем на себя заботы по его администрированию и обслуживанию.

Обеспечить дополнительный уровень безопасности

Разместите данные в специальном изолированном пространстве (А-ЦОДе), которое соответствует 152-ФЗ, и защитите кластер хранилища межсетевым экраном Fortinet.

В этом пространстве вы можете хранить данные до первого уровня защищенности. Такой уровень подойдет компаниям, которые хранят особенно чувствительные данные (банкам, медицинским учреждениям).

Снизить стоимость хранения

В нашем хранилище вы платите только за объем данных. Чем больше данных вы храните, тем ниже стоимость хранения 1 ГБ.

Какие данные удобно хранить в выделенном хранилище

Архивы и транзакционные данные

Данные сенсоров и конечных устройств (IoT)

Данные для аналитики и Machine Learning

Как работает сервис

Архитектура выделенного объектного хранилища — кластерная. Один кластер предназначен только для одного клиента. Это значит, что вы ни с кем не делите место в хранилище. Если у вас есть локальное хранилище, вы можете соединить его с арендованным выделенным хранилищем в Selectel в единую инфраструктуру с помощью Direct Connect. Или с помощью L3VPN с другими частями инфраструктуры в Selectel.

Сколько стоит выделенное хранилище

Все зависит от объема данных, которые вы хотите хранить, и от того, нужно ли соответствовать дополнительным требованиям закона о защите персональных данных. Оставьте заявку, чтобы мы смогли с вами связаться и рассказать, сколько будет стоить выделенное хранилище для решения вашей задачи.
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Размещать данные в Selectel — выгодно и безопасно

Данные хранятся в 3 копиях

На независимых друг от друга серверах в разных стойках. Сбои оборудования никак не отражаются на данных.

Оплата только за хранение

Вы платите только за тот объем данных, который будете размещать в хранилище. Трафик и запросы уже включены в стоимость.

Хранилище легко масштабировать

Вы можете постепенно увеличивать объем данных в хранилище. У нас есть клиенты, которые уже хранят петабайты данных.

У нас целая экосистема сервисов

В Selectel вы можете создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные серверы, базы данных, кластеры Kubernetes, подключить сеть доставки контента и не только.

Подходит для хранения персональных данных

Выделенное хранилище Selectel соответствует 152- ФЗ. В нем можно хранить и обрабатывать персональные данные четвертого и третьего уровня защищенности.

Персональный менеджер — для каждого клиента

Выделенное хранилище — кастомный продукт. С каждым клиентом мы общаемся лично: выясняем требования, подбираем конфигурации. Сроки зависят от объема работ.

Компании, которые нам доверяют

Более 24 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Хотите разместить большой объем данных в нашем хранилище?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.