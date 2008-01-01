Печальное положение было у проекта с технической стороны, так как обслуживанием оборудования занимались непрофессионалы. Собственный сервер размещался в небольшом дата-центре и работал на предельной мощности — грозил вот-вот выйти из строя. Так что первой задачей было размещение серверной части в надежном дата-центре. Выбор пал на «Селектел».