Управляйте своей инфраструктурой и подключенными услугами, следите за балансом и статусом сервисов, задавайте любые вопросы через тикеты — все это в одном окне панели управления Selectel.
Экономьте время и деньги, размещая сервер в дата-центрах Selectel
За всем внимательно проследим
Установим ваш сервер в стойку, будем контролировать уровень охлаждения и температурный режим, проведем диагностику оборудования по запросу.
Позаботимся о безопасности
Более 100 камер видеонаблюдения следят за территорией вокруг здания и его помещениями. Доступ к оборудованию есть только у инженеров дата-центра. На серверы подается бесперебойное питание по схеме N+1.
Обеспечим удаленное обслуживание
Вам не придется приезжать, чтобы заменить диск или переустановить ПО, — мы сделаем это за вас в рамках услуг удаленного обслуживания оборудования.
Организуем самообслуживание
Обслуживайте оборудование самостоятельно в наших зонах для работы и перерыва. Если подключиться нужно удаленно — даем бесплатный доступ к IP-KVM до 10 часов. Постоянное подключение оплачивается отдельно.
Дата-центры, доступные для размещения сервера
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Преимущества аренды места в дата-центрах Selectel
Единая панель управления
Бесплатная доставка серверов
Если вы хотите разместить оборудование в группе дата-центров на Цветочной в Санкт-Петербурге или на Берзарина в Москве, то поможем с доставкой. Заберем вас и ваше оборудование из любой точки Москвы или Санкт-Петербурга в пределах кольцевой дороги, а после отвезем вас обратно.
Также доступна курьерская доставка, заказ и оплата — на стороне клиента.
На что обратить внимание перед размещением
Требования к оборудованию
Перед размещением необходимо подготовить сервер и проверить оборудование на соответствие нашим требованиям: Условия использования отдельных сервисов: Размещение оборудования и Технические условия размещения оборудования.
Питание
При размещении мы проверим сервер ваттметром. Вы также можете сделать это самостоятельно на этапе подготовки оборудования.
Интернет
Увеличение лимита интернет-трафика стоит 300 ₽ за каждые 3 ТБ свыше 30 включенных. Подробнее о моделях потребления трафика — в документации.
IP-KVM
Если вы планируете подключить KVM в локальную сеть, вам необходимо заказать дополнительный локальный порт.
Дополнительные IP
Дополнительные блоки IPv4 и IPv6 адресов можно подключить в панели управления. Как это сделать рассказали в документации.
Как разместить сервер в дата-центре Selectel
Подготовьте сервер — проверьте его работоспособность и соответствие нашим требованиям: Условия использования отдельных сервисов и Технические условия размещения оборудования.
В панели управления перейдите в раздел Размещение оборудования. Выберите регион, количество юнитов и укажите серийный номер. Оплатите необходимый период размещения.
После оплаты за размещение оборудования подключите и оплатите в панели управления необходимые дополнительные услуги. Например, еще одну розетку или интернет-трафик.
Создайте тикет, чтобы согласовать время доставки оборудования в дата-центр. Ознакомьтесь с инструкцией как подготовить и разместить оборудование в дата-центре — пришлем ее вам на почту после оплаты.
Доставьте оборудование в дата-центр. Мы отправим уведомление в тикете, когда сервер будет установлен. Прием и монтаж оборудования обычно занимает от двух часов до суток.
Клиенты, которые нам доверяют
Что мне сделать, чтобы разместить оборудование?
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel. В меню нажмите на раздел Размещение оборудования, далее на кнопку Разместить сервер, выберите нужный дата-центр и укажите характеристики оборудования. Подробнее о том, что делать, читайте в документации.
Какие стойки в ваших дата-центрах?
Мы используем стойки шириной 19 дюймов и высотой до 47 юнитов. Они подходят для большинства оборудования стандартных размеров. В каждую стойку подведены два независимых ввода электропитания и установлен автомат ввода резерва (АВР). Серверы с двумя блоками питания мы подключаем в разные вводы без использования АВР. Все серверные шкафы оснащены дверьми с замками и находятся под круглосуточным видеонаблюдением.
Как управлять своим физическим сервером?
Управление серверов происходит удаленно. Через тикет-систему в панели управления вы можете временно подключить IP-KVM (постоянное подключение оплачивается отдельно). Если сервер поддерживает IPMI, iLO или их аналоги от других производителей, вы можете арендовать дополнительный выделенный порт на сетевом оборудовании для получения доступа к своему серверу извне.
Кто будет обслуживать мое оборудования и могу ли я делать это сам?
Из соображений безопасности доступ к оборудованию есть только у инженеров Selectel. По запросу они выполнят перезагрузку, включение, выключение и проведут внешнюю диагностику сервера. При необходимости инженеры вынесут сервер из серверной на специальное место для проведения работ и затем вернут его обратно в серверную.
Суммируются ли скидки на размещение сервера?
Скидки на размещение сервера не суммируются.
При этом в Selectel вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, купить выделенный сервер на аукционе со скидкой и получить два месяца бесплатного администрирования сервисов при переносе проектов в Selectel.
Описание услуги
Оплата и биллинг
Модель потребления трафика
Работа с оборудованием
Решайте сложные задачи с помощью сервисов Selectel
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать связность
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Выполнить требования информационной безопасности
Аттестованный сегмент ЦОД
- Подходит, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационных систем, подключиться к СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС, а также соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Стойка для нескольких серверов
- Подходит, когда вам нужно разместить несколько собственных серверов в надежном дата-центре уровня Tier III.
Быстро масштабировать инфраструктуру
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. Или снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Арендовать лицензии на ПО
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать связность
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Выполнить требования информационной безопасности
Аттестованный сегмент ЦОД
- Подходит, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационных систем, подключиться к СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС, а также соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Стойка для нескольких серверов
- Подходит, когда вам нужно разместить несколько собственных серверов в надежном дата-центре уровня Tier III.
Быстро масштабировать инфраструктуру
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. Или снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Арендовать лицензии на ПО
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru