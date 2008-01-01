Если вы хотите разместить оборудование в группе дата-центров на Цветочной в Санкт-Петербурге или на Берзарина в Москве, то поможем с доставкой. Заберем вас и ваше оборудование из любой точки Москвы или Санкт-Петербурга в пределах кольцевой дороги, а после отвезем вас обратно.

Также доступна курьерская доставка, заказ и оплата — на стороне клиента.