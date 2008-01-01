Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel. В меню нажмите на раздел «Размещение оборудования», далее на кнопку «Разместить сервер», выберите нужный дата-центр и укажите характеристики своего оборудования. Подробнее о том, что нужно сделать, мы рассказали в базе знаний.
Цены на размещение сервера (colocation)
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Решите свои задачи
Контроль над оборудованием
Установим ваш сервер в стойку, будем контролировать уровень охлаждения и температурный режим и проведем диагностику оборудования по вашему запросу.
Надежность и безопасность
Более 100 камер видеонаблюдения следят за территорией вокруг здания и его помещениями. Доступ к оборудованию имеют только инженеры дата-центра. На серверы подается бесперебойное питание по схеме N+1.
Нестандартные размеры серверов
Разместим любое оборудование, в том числе серверы в корпусах tower и майнинговые фермы. Стоимость размещения серверов рассчитывается индивидуально.
Дата-центры, доступные для размещения сервера
БерзаринаМосква,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3 Узнать цены
Цветочная 2Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 19 Узнать цены
Дубровка 1Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1 Узнать цены
Что входит в услугу
Установка сервера в стойку и первичная настройка сети
Подключение безлимитного канала 100 Мбит/c или 1 Гбит/с + 30 ТБ трафика
IPv4 и IPv6 адреса
Выделенная мощность 300 ВА на устройство
IP-KVM по запросу
Преимущества аренды места в дата-центрах Selectel
Единая панель управления
Управляйте своей инфраструктурой и подключенными услугами, следите за балансом и статусом сервисов, задавайте любые вопросы через тикеты — все это в одном окне панели управления Selectel.
Бесплатная доставка серверов
Заберем вас и ваше оборудование из любой точки Москвы или Санкт-Петербурга в пределах кольцевой дороги, а после отвезем вас обратно. Для жителей регионов, желающих разместить серверы в Москве и Петербурге, доступна курьерская доставка.
Печальное положение было у проекта с технической стороны, так как обслуживанием оборудования занимались непрофессионалы. Собственный сервер размещался в небольшом дата-центре и работал на предельной мощности — грозил вот-вот выйти из строя. Так что первой задачей было размещение серверной части в надежном дата-центре. Выбор пал на «Селектел».
Дополнительные услуги
Локальная сеть
Защита от DDoS-атак
Аренда ПО
Аренда выделенного сервера
Хотите разместить сервер в Selectel?
Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.