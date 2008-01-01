Панель управления

Размещение сервера

Server Colocation
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Ваш сервер в дата-центре Selectel

Расположите свое серверное оборудование в современных дата-центрах Selectel уровня Tier III. Мы создадим все условия: канал связи с высокой пропускной способностью, бесперебойное питание и микроклимат.

Цены на размещение сервера (colocation)

Аренда юнитов в современных дата-центрах Selectel
Наименование
Цена в месяц
Наименование
Размещение сервера 1U
Цена в месяц
RUB 3,200
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Наименование
Размещение сервера 2U
Цена в месяц
RUB 3,700
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Наименование
Размещение сервера 3U
Цена в месяц
RUB 4,200
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Наименование
Размещение сервера 4U
Цена в месяц
RUB 4,700
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Наименование
Размещение сервера 5U
Цена в месяц
RUB 5,200
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Наименование
Размещение сервера 6U
Цена в месяц
RUB 5,700
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Дополнительные услуги

Аренда стойки

Для большого количества серверов.

Выделенное пространство

Для персональных мер безопасности.

Решите свои задачи

Экономьте время и деньги, размещая сервер в дата-центрах Selectel

Контроль над оборудованием

Установим ваш сервер в стойку, будем контролировать уровень охлаждения и температурный режим и проведем диагностику оборудования по вашему запросу.

Надежность и безопасность

Более 100 камер видеонаблюдения следят за территорией вокруг здания и его помещениями. Доступ к оборудованию имеют только инженеры дата-центра. На серверы подается бесперебойное питание по схеме N+1.

Нестандартные размеры серверов

Разместим любое оборудование, в том числе серверы в корпусах tower и майнинговые фермы. Стоимость размещения серверов рассчитывается индивидуально.

Дата-центры, доступные для размещения сервера

Как это устроено в Selectel

Берзарина

Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
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Цветочная 2

Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 19
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Дубровка 1

Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1
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Что входит в услугу

Установка сервера в стойку и первичная настройка сети

Подключение безлимитного канала 100 Мбит/c или 1 Гбит/с + 30 ТБ трафика

IPv4 и IPv6 адреса

Выделенная мощность 300 ВА на устройство

IP-KVM по запросу

Преимущества аренды места в дата-центрах Selectel

У нас это действительно удобно

Единая панель управления

Управляйте своей инфраструктурой и подключенными услугами, следите за балансом и статусом сервисов, задавайте любые вопросы через тикеты — все это в одном окне панели управления Selectel.

Бесплатная доставка серверов

Заберем вас и ваше оборудование из любой точки Москвы или Санкт-Петербурга в пределах кольцевой дороги, а после отвезем вас обратно. Для жителей регионов, желающих разместить серверы в Москве и Петербурге, доступна курьерская доставка.

Печальное положение было у проекта с технической стороны, так как обслуживанием оборудования занимались непрофессионалы. Собственный сервер размещался в небольшом дата-центре и работал на предельной мощности — грозил вот-вот выйти из строя. Так что первой задачей было размещение серверной части в надежном дата-центре. Выбор пал на «Селектел».

Дополнительные услуги

Локальная сеть

Создайте комплексную инфраструктуру из физических или виртуальных серверов и других сетевых устройств.

Защита от DDoS-атак

Обезопасьте свои системы и онлайн-ресурсы от угроз и атак злоумышленников.

Аренда ПО

Воспользуйтесь популярным ПО с регулярным обновлением до актуальных версий.

Аренда выделенного сервера

Арендуйте сервер готовой конфигурации или соберите свой в дата-центрах уровня Tier III.

Хотите разместить сервер в Selectel?

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Что мне сделать, чтобы разместить оборудование?

Какие стойки в ваших дата-центрах?

Как управлять своим физическим сервером?

Кто будет обслуживать мое оборудования и могу ли я делать это сам?