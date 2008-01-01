Размещение сервера (colocation)

Разместите свое серверное оборудование в дата-центрах Selectel уровня Tier III. Мы создадим все условия для беспрерывной работы: безлимитный интернет 100 Мбит/с или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/с, бесперебойное питание, оптимальный микроклимат и круглосуточную охрану.
  • Дата-центры уровня Tier III
  • Удаленное обслуживание
  • SLA 100%
  • Техподдержка 24/7
Размещение сервера
О продуктеFAQДокументацияС этим заказывают

Экономьте время и деньги, размещая сервер в дата-центрах Selectel

За всем внимательно проследим

Установим ваш сервер в стойку, будем контролировать уровень охлаждения и температурный режим, проведем диагностику оборудования по запросу.

Позаботимся о безопасности

Более 100 камер видеонаблюдения следят за территорией вокруг здания и его помещениями. Доступ к оборудованию есть только у инженеров дата-центра. На серверы подается бесперебойное питание по схеме N+1.

Обеспечим удаленное обслуживание

Вам не придется приезжать, чтобы заменить диск или переустановить ПО, — мы сделаем это за вас в рамках услуг удаленного обслуживания оборудования.

Организуем самообслуживание

Обслуживайте оборудование самостоятельно в наших зонах для работы и перерыва. Если подключиться нужно удаленно — даем бесплатный доступ к IP-KVM до 10 часов. Постоянное подключение оплачивается отдельно.

Дата-центры, доступные для размещения сервера

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Преимущества аренды места в дата-центрах Selectel

Единая панель управления

Управляйте своей инфраструктурой и подключенными услугами, следите за балансом и статусом сервисов, задавайте любые вопросы через тикеты — все это в одном окне панели управления Selectel.

Бесплатная доставка серверов

Если вы хотите разместить оборудование в группе дата-центров на Цветочной в Санкт-Петербурге или на Берзарина в Москве, то поможем с доставкой. Заберем вас и ваше оборудование из любой точки Москвы или Санкт-Петербурга в пределах кольцевой дороги, а после отвезем вас обратно.

Также доступна курьерская доставка, заказ и оплата — на стороне клиента.

На что обратить внимание перед размещением

Требования к оборудованию

Мы принимаем оборудование только формата rackmount. У каждого сервера должно быть специальное крепление в 19-ти дюймовую серверную стойку.

Перед размещением необходимо подготовить сервер и проверить оборудование на соответствие нашим требованиям: Условия использования отдельных сервисов: Размещение оборудования и Технические условия размещения оборудования.

Питание

Мы учитываем только фактическое максимальное потребление сервера. Номинальное потребление блоков питания выше фактического.

При размещении мы проверим сервер ваттметром. Вы также можете сделать это самостоятельно на этапе подготовки оборудования.

Интернет

В услугу каждого выделенного сервера включено два варианта подключения на выбор: скорость 100 Мбит/c без ограничений по трафику или 1 Гбит/с с лимитом до 30 ТБ трафика в месяц.

Увеличение лимита интернет-трафика стоит 300 ₽ за каждые 3 ТБ свыше 30 включенных. Подробнее о моделях потребления трафика — в документации.

IP-KVM

При размещении оборудования мы бесплатно предоставляем временное подключение IP-KVM общим сроком не более чем на 10 часов в месяц. Если вам нужно больше времени, закажите дополнительную услугу — постоянное подключение IP-KVM.

Если вы планируете подключить KVM в локальную сеть, вам необходимо заказать дополнительный локальный порт.

Дополнительные IP

Для выделенных серверов выделяются блоками адресов. Минимальное количество дополнительных адресов, доступных для заказа — 11 шт.

Дополнительные блоки IPv4 и IPv6 адресов можно подключить в панели управления. Как это сделать рассказали в документации.

Как разместить сервер в дата-центре Selectel

1

Подготовьте сервер — проверьте его работоспособность и соответствие нашим требованиям: Условия использования отдельных сервисов и Технические условия размещения оборудования.

2

В панели управления перейдите в раздел Размещение оборудования. Выберите регион, количество юнитов и укажите серийный номер. Оплатите необходимый период размещения.

3

После оплаты за размещение оборудования подключите и оплатите в панели управления необходимые дополнительные услуги. Например, еще одну розетку или интернет-трафик.

4

Создайте тикет, чтобы согласовать время доставки оборудования в дата-центр. Ознакомьтесь с инструкцией как подготовить и разместить оборудование в дата-центре — пришлем ее вам на почту после оплаты.

5

Доставьте оборудование в дата-центр. Мы отправим уведомление в тикете, когда сервер будет установлен. Прием и монтаж оборудования обычно занимает от двух часов до суток.

Клиенты, которые нам доверяют

Хотите разместить сервер в Selectel?

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru