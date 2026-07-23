Data Science Virtual Machine

Арендуйте облачный сервер с готовым образом для машинного обучения (ML) и анализа данных. Выбирайте любое время аренды и платите только за потребляемые ресурсы. Создать сервер можно за пару минут в панели управления.
Создать сервер
  • Старт от 2 минут
  • До 8 GPU в сервере
  • GPU-драйверы
  • TensorFlow, Pytorch, Pandas
  • Запуск Jupyter без консоли
DSVM
О продуктеДокументацияFAQС этим заказывают

Задачи, которые поможет решить виртуальная машина для data science (DSVM)

Упростить подготовку окружения для обучения ML-моделей

Обучайте и тестируйте ваши модели сразу после создания виртуальной машины с помощью предустановленных инструментов и фреймворков, например, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn.

Получить необходимые ресурсы для обучения ML-моделей

Арендуйте облачные (cloud) серверы для машинного обучения и выбирайте то количество ресурсов, которое нужно для решения ваших задач. Например, серверы с GPU идеально подходят для работы с нейросетями: помогают ускорить процессы классификации изображений, распознавания речи и сегментации клиентов. А еще — разрабатывать сервисы рекомендаций и создавать чат-ботов.

Ускорить обработку и анализ данных

Обрабатывайте данные и выполняйте высокопроизводительные вычисления быстрее благодаря ресурсам сервера и предустановленным библиотекам, например, NumPy, Pandas и Scikit-learn.

Сократить расходы на GPU-ресурсы

Настройте технологию MIG на базе видеокарт А100 и А30 — она позволяет аппаратно разделить GPU на несколько экземпляров. Благодаря этому вы сможете изменять количество и тип GPU-ресурсов в зависимости от потребностей, а также повысите утилизацию вычислительных ресурсов за счет разделения одной GPU между разными задачами. Подробнее о шеринге GPU и технологии MIG читайте в нашем блоге.

Преимущества аренды DSVM в Selectel

11 видеокарт NVIDIA под разные задачи

Арендуйте серверы с GPU NVIDIA Tesla T4, А2, А30, А100, А2000, А5000, GTX 1080 и другими видеокартами. В панели управления можно собрать сервер и выбрать модели под ваши задачи.

До 8 GPU в виртуальной машине

Подключайте к облачному серверу GPU NVIDIA, если вам важна скорость в решении ML-задач. Всего их может быть восемь. GPU идеально подойдут для работы с нейросетями.

Удобное управление серверами с GPU

Создавайте серверы нужной конфигурации, выбирайте модель видеокарты и решайте другие задачи прямо в интерфейсе панели управления или через API.

Соответствие 152-ФЗ

Храните и обрабатывайте ФИО, номера телефонов и другие персональные данные клиентов. У инфраструктуры Selectel есть акт оценки эффективности, который гарантирует, что она соответствует требованиям 152-ФЗ до первого уровня защищенности.

Запуск Jupyter без консоли

Запускайте JupyterLab прямо из браузера — для этого просто введите IP-адрес сервера в адресной строке.

Круглосуточная техподдержка

Обращайтесь к нашим техническим специалистам 24/7, в выходные и праздники. Они ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры.

Какие фреймворки и библиотеки предустановлены

Стоимость зависит от выбранной конфигурации

Базовая конфигурация

Характеристики

vCPU 2 ядра
RAM 4 ГБ
SSD 40 ГБ
Создать сервер
Другие конфигурации
Настраиваются и рассчитываются вами. Вы выбираете любую конфигурацию облачного сервера с RAM от 4 ГБ и объемом загрузочного диска от 40 ГБ. Для быстрого обучения моделей рекомендуем использовать конфигурации линейки GPU Line.
Рассчитать

Оплачивайте DSVM по факту потребления ресурсов

Модель оплаты — pay-as-you-go . Это значит, что с баланса каждый час списываются средства за предыдущий час использования вычислительных ресурсов, а также за внешний трафик . При этом оплачиваются все ресурсы, используемые ВМ, даже если она выключена. Если сервер заморожен — vCPU, RAM и GPU не тарифицируются.
Создать сервер

Создайте DSVM за пару минут в панели управления Selectel

Показываем, как создать облачный сервер с готовым образом Data Science VM (Ubuntu 22.04 LTS 64-bit). Подробная инструкция есть в нашей документации.

Зайдите в панель управления и создайте облачный сервер

Для этого перейдите в раздел Машинное обучение и искусственный интеллект → AI-маркетплейс и нажмите на кнопку Создать сервер.

Выберите регион и источник — готовый образ Data Science VM

В образе уже есть драйверы, необходимые для работы с графическими процессорами.

Соберите конфигурацию сервера и добавьте видеокарту

Для быстрого обучения моделей мы рекомендуем использовать фиксированные конфигурации линейки GPU Line или произвольные конфигурации с GPU.

Настройте сеть и доступ

Проверьте дополнительные настройки, итоговую стоимость и нажмите Создать сервер.

Оставьте заявку на кастомную ML-инфраструктуру для вашего проекта

Ответим на вопросы и поможем собрать полностью кастомный сервер с особыми настройками сетевого канала и безопасности под ваш запрос.

Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

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