Kubernetes в облаке на базе VMware

Сервис работает поверх облака на базе VMware. Он позволяет развертывать полнофункциональные кластеры Kubernetes как автономные vApp и упрощает процесс их конфигурации. Kubernetes объединяет объекты облака: виртуальные серверы, диски, балансировщики нагрузки и настройки сети в готовый к работе кластер.

Все, что вам нужно — к уже развернутому виртуальному дата-центру подключить плагин управления Kubernetes и управлять им через панель vCloud Director® или API.