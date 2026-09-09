Когда сервис упростит работу
Вам важно быстро масштабироваться
Расширяйте кластер до нужных размеров во время планового притока пользователей или внезапного скачка спроса. Когда нагрузка станет обычной, количество нод можно легко уменьшить и снизить стоимость инфраструктуры.
Вы развиваете CI/CD-процессы
Вы регулярно создаете новые фичи в продуктах и апдейтите те, которые уже есть, — все для того, чтобы сделать продукт полезнее. Kubernetes поможет создать инфраструктуру для CI/CD-процессов за пару минут.
У вас микросервисная архитектура
Размещая службы приложения в отдельных контейнерах, вы можете их независимо развертывать, обновлять, а значит и выкатывать в продакшн по частям. Сложности в работе одного сервиса приложения не повлияют на другой.
Как работает Kubernetes
Сервис работает поверх облака на базе VMware. Он позволяет развертывать полнофункциональные кластеры Kubernetes как автономные vApp и упрощает процесс их конфигурации. Kubernetes объединяет объекты облака: виртуальные серверы, диски, балансировщики нагрузки и настройки сети в готовый к работе кластер.
Все, что вам нужно — к уже развернутому виртуальному дата-центру подключить плагин управления Kubernetes и управлять им через панель vCloud Director® или API.
Хотите протестировать или уже готовы подключить?
Почему сервисом удобно пользоваться
Сколько стоит
Вы платите только за потребленные ресурсы виртуальных машин: ядра, память, диски, балансировщик нагрузки. Функциональность Kubernetes — бесплатна.
Выбирайте Kubernetes в облаке на базе VMware в Selectel
6 своих дата-центров
Разместите кластеры в наших дата-центрах Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области или в партнерском ДЦ в Новосибирске. Чем ближе дата-центр к вашим пользователям, тем ниже задержки по сети.
С защитой по 152-ФЗ
Обрабатывайте персональные данные любого уровня защищенности.
Без риска простоя
Разнесите кластеры в несколько локаций для усиления отказоустойчивости. Если кластер в одной локации перестанет работать, он запустится в другой.