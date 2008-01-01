Способы оплаты

Автоматическое зачисление средств в течение 5–10 минут.
Автоматическое зачисление средств в течение 5–10 минут по курсу 1 голос = 3,54 руб.
Условия возврата денежных средств для физических лиц
Заявление может быть предоставлено в офис компании лично или по почте.
Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, а/я № 56, ООО «Селектел».
Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А
Обращаем ваше внимание:
возврат денежных средств будет возможен только в случае совпадения данных, указанных в заявлении, с данными в анкете панели управления заказчика;
возврат денежных средств может быть произведен только на расчетный счет заказчика;
перечисление возвращаемых денежных средств третьему лицу по просьбе заказчика не осуществляется.