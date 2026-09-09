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Arenadata Streaming на инфраструктуре Selectel

Высокопроизводительная потоковая обработка данных в реальном времени на базе Apache Kafka и NiFi для корпоративных систем и приложений.
ПО в реестре МинцифрыЕдиный SLAЗапуск от 2 дней

Архитектура Arenadata Streaming

Arenadata Streaming (ADS) — платформа потоковой обработки данных на базе Apache Kafka и Apache NiFi для построения real-time архитектур: обработка событий, логов, транзакций и телеметрии. Платформа принимает потоки данных из внешних систем, надёжно хранит нужный срок и отдаёт потребителям.

Apache Kafka

Ядро системы. Гарантирует доставку сообщений и их отказоустойчивое хранение с репликацией. Высокая пропускная способность и низкая задержка обработки потоков.

Apache NiFi

Визуальный drag-and-drop инструмент с веб-интерфейсом для построения конвейеров данных (ETL/DataFlow). Содержит 300+ процессоров для интеграции приложений, СУБД (PostgreSQL, MongoDB), API, файловых систем и продуктов экосистемы Arenadata.

Отказоустойчивость

Распределенная архитектура потоковой платформы с горизонтальным масштабированием, репликацией данных и кворумом ZooKeeper/Kafka. Выход из строя одного узла не останавливает кластер.

Инфраструктурный фундамент Selectel для потоков данных

Гарантированная изоляция ресурсов в любом варианте развертывания

CPU Pinning (жесткая привязка vCPU к потокам физического ядра, корректное размещение на NUMA-нодах) в публичном облаке защищает от «шумных соседей», выделенные гипервизоры в приватном сегменте исключают конкуренцию за ресурсы на уровне железа.

Отказоустойчивость

Минимум 3 физических сервера (гипервизора) для кворума — отказ одного не влияет на доступность.

Хранение и сеть

Тройная репликация данных на SDS «Быстрый» и изолированная приватная сеть до 10 Гбит/с на ВМ.

Гарантированная производительность платформы

Наше решение — Guaranteed Performance Cloud. Сертифицированная вендором архитектура для развертывания кластеров Arenadata Streaming (Apache Kafka + NiFi) в облаке Selectel.

Ускорение Time-to-Market

Запуск кластера, готового к production-нагрузкам, за несколько дней по модели OPEX

Производительность bare-metal

Жесткая привязка vCPU к физическим потокам (CPU Pinning) исключает влияние других виртуальных машин — задержки стабильно низкие.

Замена западным вендорам

Бесшовная миграция с Confluent, TIBCO, Cloudera на российское ПО в реестре Минцифры. Без санкционных рисков.

Полный контроль над стеком

В отличие от PaaS, у вас есть доступ к ОС и ПО для установки собственных плагинов и кастомных доработок.

Результаты нагрузочного тестирования

0 ошибок публикации

за 20-часовой стресс-тест — система стабильно обрабатывает сотни тысяч сообщений в секунду.

Более 1 ГБ/с

пиковая производительность при пакетной записи на дисковую подсистему.

Зх

запас для масштабирования по пропускной способности сети.

Ключевые бизнес-сценарии и задачи

Enterprise-стандарты «из коробки»

Использование оригинальной Kafka требует ручной настройки отказоустойчивости и безопасности. Arenadata Streaming от Selectel включает в себя все необходимое для промышленной эксплуатации:

ADCM

Оркестратор для развёртывания, расширения и бесшовных обновлений.

Единый дистрибутив

Совместимые версии Kafka, NiFi, Schema Registry, Cruise Control.

Kafka Connect + Debezium

Готовые коннекторы для CDC из PostgreSQL, Oracle, MongoDB и других баз.

ksqlDB

Потоковый механизм SQL для аналитики прямо в Kafka.

Kafka REST Proxy

Доступ к потокам данных по HTTP API.

Безопасность

Централизованное разграничение прав доступа (ACL/Ranger), аутентификация через Kerberos/Active Directory/LDAP и шифрование трафика (TLS).

Интеграция в экосистеме Arenadata

Продукты Arenadata работают вместе на инфраструктуре Selectel через нативные коннекторы, образуя единую платформу данных (EDP)

Arenadata Streaming

Собирает потоковые данные из внешних систем в реальном времени.

Arenadata QuickMarts

Забирает «горячие» данные для мгновенного построения BI-дашбордов.

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Arenadata DB

Хранит весь исторический массив данных и отвечает за сложную аналитику.

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Связь «из коробки»

Нативные коннекторы (например, ADB ClickHouse Connector, NiFi ADB Processor) и единый оркестратор ADCM обеспечивают надежный обмен данными без сложного кода.

Единое окно поддержки

Размещение enterprise-систем в облаке часто создаёт «серую зону» между провайдером и вендором. Мы ее убрали и сделали Selectel единой точкой входа.

Это значит, что мы:

  • принимаем проблему
  • координируем работу интегратора (развертывание, мониторинг, 1–2 линия) и Arenadata (лицензии, обновления, 3-я линия ядра)
  • гарантируем решение с соблюдением SLA.

Ваша зона ответственности — только работа с данными (модели, ETL, витрины, BI), а не поддержка инфраструктуры.

Начните с пилотного кластера

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, чтобы подобрать оптимальную конфигурацию Arenadata Streaming под ваши задачи.

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