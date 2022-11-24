Задачи, которые решают физические и облачные серверы с GPU в области искусственного интеллекта
Тренировка нейронных сетей и machine learning
Анализ больших данных и высокопроизводительные вычисления
Автоматизация и ускорение процессов разработки
Изучение и внедрение концепции MLOps
Научное моделирование и CUDA-вычисления
Конфигурации серверов для ИИ и машинного обучения
Подберем инфраструктуру специально под ваши задачи
Безопасность и защита данных в облаке или на физическом сервере с GPU
Бесплатная защита от DDoS
Базовая защита от DDoS-атак предоставляется бесплатно и обеспечивается на уровнях L3-L4. Дополнительно вы можете заказать защиту от DDoS-GUARD и Qrator.
IAM-система
С помощью нее вы можете разграничивать доступ к ресурсам и данным, а также определять роли пользователей. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.
17 Приказ ФСТЭК
Вся аттестованная инфраструктура Selectel соответствует приказу ФСТЭК России № 17. Это значит, что выделенные серверы, размещенные в А-ЦОД, и облачные серверы в аттестованной зоне доступности подходят для размещения государственных информационных систем (ГИС) до первого класса (К1) защищенности включительно.
Соответствие 152-ФЗ
Выделенные серверы и облачная инфраструктура Selectel имеют акт оценки эффективности, который гарантирует, что они соответствуют требованиям 152-ФЗ до первого уровня защищенности. Это значит, что на них можно хранить и обрабатывать ФИО, паспорт с фото и другие персональные данные.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Преимущества Selectel для работы с ИИ и обучения нейросети
6 дата-центров уровня Tier III
Удобное управление серверами с GPU
9 видеокарт NVIDIA под разные задачи
Высокопроизводительное железо
Дополнительные услуги для серверов с GPU
Техническая поддержка 24/7
Арендуйте физические серверы с GPU
Скидка 10% при резервировании сервера на 1 год. Без предоплаты.
Что входит в стоимость
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ — бесплатно.
- Один публичный IPv4-адрес.
- Автоустановка ОС.
- Сетевая статистика.
- Бесплатная техническая поддержка 24/7.
- Бесплатная замена комплектующих в течение трех часов.
- Бесплатная защита от DDoS-атак обеспечивается на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI.
Суперкомпьютер для HPC
Как арендовать сервер в панели управления
Арендуйте облачные серверы с GPU
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/с.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Преднастроенные виртуальные образы для обучения нейросетей и Data Science
Закажите сервер и управляйте им через панель или API
Арендуйте сервер фиксированной или произвольной конфигурации
Выбирайте видеокарту с помощью фильтра по модели
Или по задачам
Управляйте сервером удобным способом
Где будут размещены серверы для нейросетей и работы с ИИ?
Selectel — это российский провайдер IT-инфраструктуры с шестью собственными дата-центрами уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также у нас есть партнерские ДЦ в Новосибирске и Ташкенте. При аренде физического или облачного сервера с GPU вы выбираете, в каком городе он будет находиться.
На какой срок можно арендовать выделенный сервер с GPU?
Арендовать готовые конфигурации можно посуточно или помесячно. Для кастомных конфигураций минимальный срок аренды — месяц.
Какие операционные системы доступны для серверов с видеокартами?
Вы можете заказать выделенный или облачный GPU-сервер с самыми актуальными лицензионными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Помимо этого, вы можете установить лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, вы можете заказать в панели управления.
Мне не подходит ни одна ОС, могу ли я загрузить свою?
Для выделенных серверов линейки Chipcore эта опция недоступна. Для всех остальных ― загрузить свою ОС можно. Нужно написать в тикет-систему, прикрепить к обращению ISO-образ диска. После этого вы сможете установить его.
О том, как загрузить собственный образ для виртуальных машин, читайте в нашей документации.
Можно ли изменить конфигурацию заказанного физического или облачного сервера с видеокартой?
Если вы пользуетесь облачными серверами с GPU, то сможете легко изменить конфигурацию виртуальной машины за несколько минут. Ищите план действий в документации.
Если вы арендовали физический сервер с видеокартой, то после заказа сможете изменить его произвольную конфигурацию.
Апгрейд фиксированной конфигурации доступен только для физических машин с серверными процессорами. Изменение фиксированной конфигурации пока доступно только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
В каких пулах я могу создать кластер с новыми моделями GPU?
Наибольшее количество новых моделей GPU собрано в пуле ru-7, который находится в наших дата-центрах в Москве. Вы можете создать кластер и в других пулах, но в них меньший выбор моделей.
Узнать детали можно в нашей документации.
Можно ли обратиться в Selectel с вопросами построения инфраструктуры для AI и ML?
Да, мы можем с этим помочь. Напишите нам на почту sales@selectel.ru или позвоните по телефону 8 800 555 06 75.
Как можно оплатить аренду GPU в облаке или на физическом сервере?
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете пополнить баланс в панели управления банковской картой, через ЮMoney, QIWI-кошелек или выставить счет по банковским реквизитам. Подробнее о способах пополнения баланса и оплаты рассказали в документации.
Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на один продукт не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.
Выделенные серверы
Облачные серверы
Data Science Virtual Machine
Data Analytics Virtual Machine
Как мы оптимизировали работу BI-аналитиков? Пошаговая инструкция
Как упростить анализ данных? Запуск и сценарии использования готовой виртуальной машины для аналитики
Как развернуть нейросеть в облаке за 5 минут? Обзор библиотеки Diffusers
Полезные материалы по Data Science и машинному обучению, которые помогут пройти сквозь джунгли из терминов
Могут ли десктопные видеокарты сравниться с серверными?
MLOps как информационная система
Как устроена ML-платформа в Selectel
Selectel ML Meetup: проблемы ML-команд в 2022
Искусственный интеллект и Machine learning
MLечный путь. Автостопом по галактике ML
Решайте AI- и ML-задачи с помощью других продуктов Selectel
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes c GPU
ML-платформа
Платформа обработки данных
Зарезервировать и сохранить данные
Облачное объектное хранилище
Файловое хранилище
Облачные базы данных
Container Registry
Защитить от атак данные, сайты и приложения
Защита от DDoS-атак
Межсетевой экран
Организовать сеть
Глобальный роутер
CDN
DNS
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Арендуйте продукты Selectel для решения задач, связанных с AI и ML
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.