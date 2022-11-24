Для выделенных серверов линейки Chipcore эта опция недоступна. Для всех остальных ― загрузить свою ОС можно. Нужно написать в тикет-систему, прикрепить к обращению ISO-образ диска. После этого вы сможете установить его.

О том, как загрузить собственный образ для виртуальных машин, читайте в нашей документации.