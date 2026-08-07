Выберите сценарий работы с сервером
Арендуйте серверы с GPU для любых задач
NVIDIA® HGX™ B300
NVIDIA® H200
NVIDIA® RTX 6000 Pro
NVIDIA® RTX 4090
Какие задачи решают высокопроизводительные серверы с GPU
Тренировка нейронных сетейАрендуйте серверы с GPU для обучения и развертывания моделей. Высокая вычислительная мощность видеокарт помогает ускорить обучение нейросетей и работу с алгоритмами deep learning.
Анализ больших данных и высокопроизводительные вычисленияОбрабатывайте большие массивы данных, выполняйте ресурсоемкие вычисления и ускоряйте аналитические процессы. GPU‑серверы подходят для задач компьютерного зрения, распознавания речи, классификации изображений и других AI‑сценариев.
Автоматизация и ускорение процессов разработкиСокращайте время и усилия на разработку сервисов с помощью интеграции серверов для нейросетей и ИИ в Low‑Code платформы: искусственный интеллект и алгоритмы ML помогут генерировать и автоматизировать код с учетом требований проекта.
Изучение и внедрение концепции MLOpsСтройте MLOps‑процессы на базе выделенной или облачной инфраструктуры с GPU. Автоматизируйте жизненный цикл моделей, повышайте качество AI‑сервисов и ускоряйте вывод новых решений в продакшен.
Научное моделирование и CUDA‑вычисленияРешайте вычислительно сложные задачи в инженерии, физике, биологии, химии и других научных областях. Используйте параллельные вычисления на GPU для сокращения времени обработки данных.
3D‑графика и рендерингСократите время рендеринга и ускорьте обработку графики с помощью современных GPU H200, B300, RTX PRO 6000 или других моделей. Инфраструктура подходит для создания визуального контента, анимации и работы с тяжелыми сценами.
Разработка приложений виртуальной или дополненной реальностиСоздавайте и масштабируйте VR- и AR-приложения на производительной инфраструктуре с GPU. Используйте выделенные или облачные AI‑серверы для стабильной работы ресурсоемких проектов.
Запускайте готовые модели из каталога в облаке
Выберите преднастроенную модель с готовым API и получите выделенный эндпоинт для работы с ней. Mодель разворачивается в виде отдельного инференс-сервиса.Перейти в каталог
phi-4-reasoning
gemma-4-31b
qwen3-6-35b-a3b
gpt-oss-120b
deepseek-ocr-2
whisper-large-v3
qwen3-6-27b
qwen3-coder-next-fp8
qwen3-embedding-8b
t-pro-it-2-1
granite-4-0-h-small
Запускайте готовые модели из каталога в облаке
Какие задачи решает каталог готовых моделей
Снижает нагрузку на ML‑команду
Получите ссылку на эндпоинт, чтобы использовать модели в своих сервисах без деплоя сложной инфраструктуры.
Упрощает интеграцию моделей
Модели легко внедрить в ваши проекты и сервисы. Доступ к каталогу можно получить через публичный API. Также можно использовать curl-запросы или чат-бот из AI-маркетплейса.
Сокращает затраты на проект
Стоимость рассчитывается исходя из фактического времени потребления ресурсов (CPU, GPU, RAM, объем дисков). Бюджет проекта не зависит от неконтролируемого потребления токенов.
Делегирует настройку инфраструктуры
Мы заранее протестировали модели на разных конфигурациях и зафиксировали бенчмарки. Вам остается только выбрать подходящий вариант и сразу начать работу.
Гарантирует безопасность данных
Инференс-сервисы используют выделенную специально под них вычислительную инфраструктуру. Один инференс-сервис — одна или несколько нод кластера K8s.
Масштабирует инфраструктуру при пиковых нагрузках
Инференс-сервис самостоятельно подстраивается под изменения нагрузки. При росте запросов добавляются новые ресурсы, при снижении — лишние отключаются.
Размещайте системы с высокими требованиями к безопасности
Бесплатная защита от DDoS
Подключите базовую защиту от DDoS‑атак на сетевых уровнях L3‑L4 без дополнительной оплаты.
IAM‑система
Настраивайте роли и разграничивайте права доступа к инфраструктуре, чтобы контролировать работу пользователей с ресурсами и данными.
152‑ФЗ до УЗ‑1
Размещайте проекты, связанные со сбором и обработкой персональных данных, в соответствии с требованиями российского законодательства.
PCI DSS
Используйте инфраструктуру для сервисов, работающих с банковскими данными.
ГОСТ Р 57580
Инфраструктура соответствует требованиям Центрального банка России.
ISO
Работаем в соответствии с регламентами ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018.
Почему стоит заказать серверы для ИИ в Selectel
Быстрый старт
Выделенные серверы с видеокартами запускаем от двух минут. Облачные серверы с GPU — меньше минуты.
Удобное управление
Управляйте серверами в панели управления Selectel, через API или через код с помощью Terraform.
Большой выбор GPU
Выбирайте серверы с видеокартами последних поколений: B300 (HGX), H200, RTX6000PRO, L4, RTX 4090 и другими.
Легкое масштабирование
Вы можете быстро арендовать дополнительные серверы при необходимости. В наличии более 100 конфигураций серверов с запуском от двух минут. Произвольные конфигурации собираем до пяти рабочих дней.
Экономия на покупке оборудования
Не нужно инвестировать в дорогостоящее GPU-оборудование заранее. Арендуйте серверы под текущие задачи и масштабируйте инфраструктуру по мере роста нагрузки.
Техническая поддержка 24/7
Специалисты нашей бесплатной техподдержки доступны в выходные и праздничные дни.
Управляйте выделенными серверами так, как удобно
- В панелиСоздавайте SSH-ключи, меняйте конфигурацию серверов, настраивайте модель потребления трафика, следите за нагрузкой и не только.В панель управления
- Через APIИспользуйте программный интерфейс для полной автоматизации процесса заказа и управления выделенными серверами.Изучить документацию
- Через TerraformСоздавайте инфраструктуру, управляйте ей и устанавливайте ОС с помощью Terraform.Изучить документацию
Бесплатный переезд в Selectel
Выбирайте наши или партнерские дата‑центры в России
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
Как развернуть инфраструктуру для ML-задачЧитать кейс
Для работы AI-продуктов компании Just AI требовалась отказоустойчивая инфраструктура с минимальными задержками и высокой доступностью сервисов. Поэтому продакшен-среду разместили на выделенных серверах Selectel. Использование видеокарт GTX 1080 и A4000 позволило обеспечить стабильную круглосуточную работу сервисов и эффективнее использовать ресурсы по сравнению с CPU-инфраструктурой.
Чем помог Selectel
Результаты
300 миллисекундмаксимальное время отклика системы
99,982%отказоустойчивость инфраструктуры
Как запустить более 400 голосовых роботов в облакеЧитать кейс
Компания RobotMIA развернула голосовых роботов на облачной GPU-инфраструктуре Selectel, чтобы обеспечить быстрый инференс даже во время пиковых нагрузок. Решение позволило поддерживать время ответа на уровне 1–2 секунд при тысячах одновременных звонков, а также тестировать и запускать LLM в изолированном контуре.
Чем помог Selectel
Результаты
1–2 секундысреднее время ответа голосового робота
4 региона ЦОДподдерживают инфраструктуру клиента
- NDA
Как обеспечить трансляцию «Игр Будущего» на весь мирЧитать кейс
Для организации международной трансляции требовалось обрабатывать десятки видеопотоков в реальном времени и доставлять контент на сотни медиаплощадок. Инфраструктуру построили на базе 30 выделенных серверов с GPU, что позволило стабильно транскодировать видеосигналы и обеспечивать бесперебойную трансляцию при высоких нагрузках.
Чем помог Selectel
Результаты
43 видеопотокаодновременно приходило с 12 площадок
800 часовбесперебойной трансляции турнира
Разместите серверы с GPU на вашей площадке
Собрать сервер с GPU
Готовый сервер с GPU
Арендуйте физический сервер для работы с искусственным интеллектом
Собрали типовые конфигурации серверов под конкретные ML-задачи. Выберите подходящий вариант и запустите его в панели управления.
Базовый ИИ‑инференс и обработка медиа
Выделенная нода под распознавание речи (Whisper / Parakeet / Qwen3-ASR), эмбеддинги и небольшие модели.
|GPU
|NVIDIA L4 24 ГБ GDDR6
|Процессор
|Intel Xeon E-2488 3.2 ГГц, 8 ядер
|Память
|64 ГБ DDR5 ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 + 2 × 960 ГБ SSD SATA
От 53 200,00 ₽/мес.
Разработка, прототипирование и дообучение небольших моделей
Высокая частота i9 и RTX 4090 — оптимальный dev‑стенд: подготовка данных, инференс квантованных моделей до ~30 B, LoRA‑дообучение небольших LLM, эксперименты с диффузией.
|GPU
|RTX 4090 24 ГБ GDDR6X
|Процессор
|Intel Core i9-14900KS 3.2 ГГц, 24 ядра
|Память
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
От 51 800,00 ₽/мес.
Продакшен‑инференс LLM с длинным контекстом и генерация контента
RAG и инференс моделей уровня Mistral Small 4 / Llama 4 Scout с длинным контекстом, а также генерация изображений и видео.
|GPU
|NVIDIA RTX PRO 6000 96 ГБ GDDR7
|Процессор
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 ГГц, 16 ядер
|Память
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
От 105 000,00 ₽/мес.
Распределенное дообучение и высоконагруженный инференс
Классическая конфигурация под обучение и дообучение моделей класса 70B с тензорным/конвейерным параллелизмом и под batch‑инференс с высокой пропускной способностью.
|GPU
|4 × NVIDIA A100 40 ГБ HBM2
|Процессор
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 ГГц, 48 ядер
|Память
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|Диск
|2 × 960 ГБ SSD SATA + 2 × 3840 ГБ SSD NVMe
От 270 000,00 ₽/мес.
Инференс флагманских моделей и мультимодальный AI
Для неквантованных моделей класса 70B, крупных MoE в оптимизированной точности и мультимодальных нагрузок с длинным контекстом.
|GPU
|NVIDIA H200 NVL 141 ГБ HBM3e
|Процессор
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 ГГц, 48 ядер
|Память
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Диск
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe + 1 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
От 378 000,00 ₽/мес.
Приватный AI‑кластер на базе HGX B300
Под обучение моделей с нуля, дообучение крупнейших MoE (Mistral Large 3, DeepSeek V4) и суверенный корпоративный AI на изолированном железе.
|GPU
|8 × GPU NVIDIA B300 288 ГБ HBM3e SXM
|Процессор
|2 × Intel Xeon 6767P 2.4 ГГц, 128 ядер
|Память
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|Диск
|1 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2, 2 × 7680 ГБ SSD NVMe
От 5 500 000,00 ₽/мес.
Не нашли нужную конфигурацию — соберите свою
Входит в стоимость
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
Скидка до 44% на GPU в облаке
Арендуйте облачный сервер для работы с искусственным интеллектом
Собрали типовые конфигурации серверов под конкретные ML-задачи. Выберите подходящий вариант и запустите его в панели управления.
Speech-to-Text и эмбеддинги
Позволяет запустить Whisper-large-v3 для потокового распознавания речи или развернуть векторные базы данных с минимальными задержками.
|GPU
|1 × NVIDIA L4 (24 ГБ)
|Процессор
|8 vCPU
|Память
|32 ГБ
От 63,20 ₽/час
RAG‑системы и аналитика документов
Подходит для удержания больших контекстных окон. Позволяет работать с сотнями страниц технической документации без разделения на мелкие куски.
|GPU
|1 × RTX 6000 PRO (96 ГБ)
|Процессор
|16 vCPU
|Память
|120 ГБ
От 263,50 ₽/час
Инференс флагманских LLM
Позволяет разворачивать неквантованные enterprise-модели уровня Llama-3-70B или тяжелые экспертные сети Mixtral 8x22B.
|GPU
|2 × H200
|Процессор
|48 vCPU
|Память
|360 ГБ
От 1 270,61 ₽/час
Генерация изображений и видео
Позволяет разворачивать современные диффузионные модели и обслуживать пользователей без выгрузки весов между запросами.
|GPU
|1 × RTX PRO 6000 (96 ГБ)
|Процессор
|16 vCPU
|Память
|120 ГБ
От 263,50 ₽/час
Дообучение моделей и мультимодальный инференс
Дает запас под LoRA/QLoRA‑дообучение средних LLM и под мультимодальные пайплайны на моделях вроде Mistral Small 4.
|GPU
|2 × RTX PRO 6000 (96 ГБ)
|Процессор
|32 vCPU
|Память
|240 ГБ
От 534,89 ₽/час
Обучение и масштабный инференс крупнейших моделей
Позволяет целиком разместить крупнейшие открытые модели — Mistral Large 3, DeepSeek V4, Llama 4 Maverick.
|GPU
|8 × H200
|Процессор
|192 vCPU
|Память
|1000 ГБ
От 4 957,48 ₽/час
Не нашли нужную конфигурацию — соберите свою
Бесплатный тест
AI‑сервер Selectel
Вы можете бесплатно протестировать AI‑сервер Selectel, а после арендовать его у нас или заказать с доставкой в свой дата-центр.
Стартовый AI‑инференс
Подходит для пилотных AI‑проектов, небольших моделей, тестирования инференса и первичной валидации платформы.
|GPU
|NVIDIA A2 16 ГБ GDDR6 × 2
|Процессор
|Intel Xeon 6517P, 16 ядер, 3.2 ГГц, HT × 2
|Память
|512 ГБ
От 303 301 ₽/мес.
Экономичный инференс с резервом по GPU
Вариант для недорогого масштабирования легких AI‑сервисов. Подходит, когда нужно разместить несколько ускорителей, но без перехода в дорогой класс GPU.
|GPU
|NVIDIA A2 16 ГБ GDDR6 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6520P, 24 ядра, 2.4 ГГц, HT × 2
|Память
|512 ГБ
От 313 299 ₽/мес.
Универсальный инференс на T4
Сбалансированная конфигурация для типового промышленного инференса, видеоаналитики и параллельной обработки нескольких AI‑сервисов.
|GPU
|Tesla T4 16 ГБ GDDR6 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6530P, 32 ядра, 2.3 ГГц, HT × 2
|Память
|1 ТБ
От 679 167 ₽/мес.
Энергоэффективный инференс на L4
Энергоэффективная сборка для плотного инференса. Хорошо подходит для сервисов с большим количеством запросов и умеренными требованиями к видеопамяти.
|GPU
|Tesla L4 24 ГБ GDDR6 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6747P, 48 ядер, 2.7 ГГц, HT × 2
|Память
|1 ТБ
От 825 833 ₽/мес.
VDI и графические рабочие места
Конфигурация для виртуальных рабочих станций, инженерной графики и удаленной работы пользователей с GPU‑ускорением.
|GPU
|NVIDIA RTX A4000 16 ГБ GDDR6 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6527P, 24 ядра / 48 потоков, 4.2 ГГц, HT × 2
|Память
|1 ТБ
От 627 741 ₽/мес.
Рендеринг и визуализация
Сборка для рендеринга и визуализации, где важны частота процессора, достаточный объем памяти и быстрый локальный NVMe‑кэш.
|GPU
|NVIDIA RTX A5000 24 ГБ GDDR6 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6724P, 16 ядер / 32 потока, 4.3 ГГц, HT × 2
|Память
|1 ТБ
От 739 062 ₽/мес.
Универсальный AI‑узел
Универсальный сервер для смешанных AI‑нагрузок: инференс, подготовка данных, визуализация, обучение моделей среднего размера.
|GPU
|NVIDIA RTX 6000 Ada 48 ГБ GDDR6 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6710E, 64 ядра, 2.4 ГГц × 2
|Память
|2 ТБ
От 1 437 842 ₽/мес.
Плотный инференс на L4
Конфигурация для плотного инференса и параллельного запуска большого количества AI‑сервисов. Сеть 100 Гбит/с снижает риск узкого места при передаче данных.
|GPU
|Tesla L4 24 ГБ GDDR6 × 8
|Процессор
|Intel Xeon 6740E, 96 ядер, 2.4 ГГц × 2
|Память
|2 ТБ
От 1 299 482 ₽/мес.
Генеративная графика и AI на L40S
Конфигурация для генеративной графики, рендеринга и AI‑задач, где важны объем видеопамяти, быстрые накопители и высокая пропускная способность сети.
|GPU
|NVIDIA L40S 48 ГБ GDDR6 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6740E, 96 ядер, 2.4 ГГц × 2
|Память
|2 ТБ
От 1 399 430 ₽/мес.
AI‑узел с локальным хранилищем датасетов
Вариант для сценариев, где вместе с GPU нужна локальная емкость под датасеты, индексы, медиаархивы или подготовленные выборки.
|GPU
|NVIDIA RTX 6000 Ada 48 ГБ GDDR6 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6710E, 64 ядра, 2.4 ГГц × 2
|Память
|2 ТБ
От 1 306 987 ₽/мес.
Обучение начального уровня на A100 40 ГБ
Конфигурация для обучения моделей и задач, где уже нужна HBM-память, но без перехода к самым дорогим H100/H200-сценариям.
|GPU
|NVIDIA A100 OEM 40 ГБ HBM2e × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6740E, 96 ядер, 2.4 ГГц × 2
|Память
|2 ТБ
От 1 081 793 ₽/мес.
Обучение и LLM-инференс на A100 80 ГБ
Более мощная конфигурация для обучения, инференса крупных моделей и задач с повышенными требованиями к объему видеопамяти.
|GPU
|NVIDIA A100 OEM 80 ГБ HBM2e × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6746E, 112 ядер, 2.0 ГГц × 2
|Память
|4 ТБ
От 2 637 702 ₽/мес.
H100‑узел для обучения и HPC
Премиальный GPU‑узел для обучения, HPC и тяжелых вычислений. Две сетевые карты 100 Гбит/с можно использовать для разделения клиентского трафика, хранения и межузлового обмена.
|GPU
|Tesla H100 80 ГБ HBM2 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6746E, 112 ядер, 2.0 ГГц × 2
|Память
|4 ТБ
От 3 396 209 ₽/мес.
H100 NVL для LLM
Конфигурация для LLM-инференса и работы с крупными моделями, где важны объем видеопамяти, высокая пропускная способность памяти и быстрый сетевой контур.
|GPU
|NVIDIA H100 NVL 94 ГБ HBM3 × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6746E, 112 ядер, 2.0 ГГц × 2
|Память
|4 ТБ
От 3 492 407 ₽/мес.
H200 NVL для больших моделей
Топовая конфигурация для больших моделей и тяжелых вычислений. Отдельный FC-адаптер уместен, если сервер должен работать с внешним СХД или SAN-инфраструктурой.
|GPU
|NVIDIA H200 NVL 141 ГБ HBM3e × 4
|Процессор
|Intel Xeon 6767P, 64 ядра / 128 потоков, 2.4-3.9 ГГц × 2
|Память
|4 ТБ
От 3 815 625 ₽/мес.
Максимальная 8‑GPU конфигурация на RTX PRO Blackwell
Максимально насыщенная конфигурация для тяжелых AI‑нагрузок, плотного инференса, генеративных моделей и GPU‑рендеринга.
|GPU
|NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell × 8
|Процессор
|Intel Xeon 6740E, 96 ядер, 2.4 ГГц × 2
|Память
|1 ТБ
От 1 533 698 ₽/мес.
Не нашли нужную конфигурацию — соберите свою
Объединяйте облако и другие продукты Selectel для решения разных задач
Развивать AI-проект
Foundation Models Catalog
- Каталог преднастроенных AI-моделей с готовым API.
- Получите ссылку на endpoint для использования модели в своих сервисах без деплоя сложной инфраструктуры.
AI-маркетплейс
- Хаб виртуальных машин с преднастроенным набором инструментов для ML.
- Для каждого образа уже выполнена подготовка рабочего окружения, настройка необходимых параметров и сборка.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Arenadata DB на выделенных серверах
- Аналитическая СУБД Arenadata DB уровня enterprise на кластере из множества выделенных серверов.
- Создавайте и масштабируйте аналитические хранилища, работайте с ETL-процессами и Ad-hoc аналитикой.
Организовать сеть
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между регионами.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Облачный балансировщик нагрузки
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
Развивать AI-проект
Foundation Models Catalog
- Каталог преднастроенных AI-моделей с готовым API.
- Получите ссылку на endpoint для использования модели в своих сервисах без деплоя сложной инфраструктуры.
AI-маркетплейс
- Хаб виртуальных машин с преднастроенным набором инструментов для ML.
- Для каждого образа уже выполнена подготовка рабочего окружения, настройка необходимых параметров и сборка.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Arenadata DB на выделенных серверах
- Аналитическая СУБД Arenadata DB уровня enterprise на кластере из множества выделенных серверов.
- Создавайте и масштабируйте аналитические хранилища, работайте с ETL-процессами и Ad-hoc аналитикой.
Организовать сеть
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между регионами.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Облачный балансировщик нагрузки
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
- Где размещены серверы для ИИ?
Selectel — это российский провайдер IT-инфраструктуры с шестью собственными дата-центрами уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также у нас есть партнерский ДЦ в Новосибирске. При аренде физического сервера или Cloud GPU вы сами выбираете, в каком городе России он будет находиться.
- На какой срок можно арендовать сервер для ИИ?
Арендовать готовые конфигурации можно посуточно или помесячно. Для кастомных конфигураций минимальный срок аренды — месяц.
- Можно ли изменить конфигурацию заказанного сервера?
Изменить конфигурацию облачного сервера с GPU можно из панели управления за несколько минут. Ищите план действий в документации.
Если вы арендовали физический сервер, то после заказа вы можете изменить произвольную конфигурацию сервера.
Апгрейд фиксированной конфигурации доступен только для физических машин с серверными процессорами. Изменение фиксированной конфигурации пока доступно только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
Запросить замену конфигурации можно в нашей панели управления, в карточке сервера.
Готовы начать?
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