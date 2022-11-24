Серверы для работы с ИИ и обучения нейросетей

Арендуйте выделенные и облачные серверы с GPU для AI и ML. Соберите конфигурацию с видеокартами NVIDIA под ваши задачи — запуск займет от 2 минут.
  • Кастомные серверы
  • Видеокарты NVIDIA
  • Аренда на час, день, месяц
Серверы для ИИ и ML
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Задачи, которые решают физические и облачные серверы с GPU в области искусственного интеллекта

Тренировка нейронных сетей и machine learning

Используйте серверы с видеокартами для обучения и развертывания ML-моделей. С GPU вы сможете обучать нейронные сети и работать с deep learning (глубокое машинное обучение).

Анализ больших данных и высокопроизводительные вычисления

Ускоряйте работу алгоритмов, быстрее выполняйте сложные вычисления и аналитику. Серверы с видеокартами, благодаря их вычислительной мощности, легко справятся с классификацией графики и других изображений, распознаванием лиц и речи.

Автоматизация и ускорение процессов разработки

Сокращайте время и усилия на разработку сервисов с помощью интеграции серверов для нейросетей и ИИ в Low-Code платформы: искусственный интеллект и алгоритмы ML помогут генерировать и автоматизировать код с учетом требований проекта.

Изучение и внедрение концепции MLOps

Автоматизируйте ML-решения, повышайте их качество и ценность для вашего бизнеса с помощью MLOps-системы, построенной на базе физической или облачной инфраструктуры с видеокартами.

Научное моделирование и CUDA-вычисления

Работайте со сложными задачами инженерии, физики, биологии, химии, математики, космологии и других областей науки гораздо быстрее. Применяйте подход параллельных вычислений с видеокартой в облаке или физическим сервером с GPU.

Конфигурации серверов для ИИ и машинного обучения

Выделенные серверы с GPU
Готовые конфигурации с видеокартами NVIDIA A100, RTX A5000, A4000, A2000. Запускаются в течение нескольких минут после заказа. Все ресурсы сервера — ваши.
Облачные серверы с GPU
Виртуальные машины с видеокартами NVIDIA Tesla T4, А2, А30, А100, А2000 и А5000. Используются как выделенные PCI-устройства. Это позволяет распоряжаться всеми ресурсами видеокарты.

Подберем инфраструктуру специально под ваши задачи

Если вы пока не уверены, что для проекта нужен сервер с видеокартой — оставьте заявку и мы подскажем. Расспросим про особенности проекта, архитектуру сервиса и предложим сервер, который подойдет для текущих задач.

Безопасность и защита данных в облаке или на физическом сервере с GPU

Бесплатная защита от DDoS

Базовая защита от DDoS-атак предоставляется бесплатно и обеспечивается на уровнях L3-L4. Дополнительно вы можете заказать защиту от DDoS-GUARD и Qrator.

IAM-система

С помощью нее вы можете разграничивать доступ к ресурсам и данным, а также определять роли пользователей. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.

17 Приказ ФСТЭК

Вся аттестованная инфраструктура Selectel соответствует приказу ФСТЭК России № 17. Это значит, что выделенные серверы, размещенные в А-ЦОД, и облачные серверы в аттестованной зоне доступности подходят для размещения государственных информационных систем (ГИС) до первого класса (К1) защищенности включительно.

Соответствие 152-ФЗ

Выделенные серверы и облачная инфраструктура Selectel имеют акт оценки эффективности, который гарантирует, что они соответствуют требованиям 152-ФЗ до первого уровня защищенности. Это значит, что на них можно хранить и обрабатывать ФИО, паспорт с фото и другие персональные данные.

Компании, которые нам доверяют

Более 24 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Преимущества Selectel для работы с ИИ и обучения нейросети

6 дата-центров уровня Tier III

Выберите регион, где хотите развернуть ваши сервисы: у нас шесть своих дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они соединены локальной сетью и обеспечены бесперебойным питанием, противопожарным оборудованием, системой охлаждения и круглосуточной охраной.

Удобное управление серверами с GPU

Создавайте серверы нужной конфигурации, выбирайте модель видеокарты, масштабируйтесь и решайте другие задачи прямо в интерфейсе панели управления или через API.

9 видеокарт NVIDIA под разные задачи

Арендуйте серверы с GPU NVIDIA Tesla T4, V100, V100s, А2, А30, А100, А2000, А4000 и А5000. В панели управления вы можете собрать сервер, отсортировав модели видеокарт под ваши бизнес-задачи. Например, A2000 — базовая модель, которая не поддерживает VDI, но подходит для работы с графикой и ИИ. А A100 — высокопроизводительный лидер для работы с обучением ML-моделей, анализом данных и сложными вычислениями.

Высокопроизводительное железо

Соберите серверы под ваши задачи с процессорами Intel® Xeon® и AMD EPYC™. А если вам нужен уникальный набор комплектующих, воспользуйтесь конфигуратором выделенного сервера — в нем можно добавить нужное количество процессоров, дисков, видеокарт и объем памяти.

Дополнительные услуги для серверов с GPU

Заказывайте подсети, лицензии, резервное копирование и другие дополнительные услуги сразу после того, как арендовали сервер в панели.

Техническая поддержка 24/7

Обращайтесь к нашим техническим специалистам круглосуточно. Они ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут.
Бесплатная миграция проектов в Selectel
Вам ничего не нужно делать самим. Наши инженеры оценят проект, составят план переезда и все перенесут, — ваши сервисы продолжат работать на инфраструктуре российского провайдера.
Оставить заявку

Арендуйте продукты Selectel для решения задач, связанных с AI и ML

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.