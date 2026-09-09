Внедрите Arenadata DB как сервис, если генерируете большие объемы данных, но у вас нет ресурсов или компетенций для самостоятельной поддержки open-source решений (Greenplum, Apache Cloudberry). Мы берем на себя развертывание и эксплуатацию инфраструктуры, а вы получаете готовое корпоративное хранилище.