Инфраструктурный фундамент Selectel
Выделенные серверы (Bare Metal)
- Локальные NVMe-диски в конфигурации Software RAID 10;
- Сеть до 50 Гбит/с (LACP);
- MTU 9000 для передачи больших блоков данных.
Приватный сегмент публичного облака
- Гарантированная сетевая полоса 10 Гбит/с на ВМ;
- Хранение в отказоустойчивом SDS на базе SSD.
CPU Pinning
- Жесткое сопоставление vCPU с потоками физического ядра;
- Гарантированная выделенность ресурсов;
- Корректное размещение на NUMA-нодах для максимальной производительности взаимодействия vCPU с RAM.
Гарантированная производительность для аналитики
DWH как сервис — это сертифицированная архитектура для развертывания кластеров Arenadata DB (Greenplum/Greengage) на выделенных серверах или в приватном сегменте облака Selectel.
Для каких задач подходит Arenadata DB на инфраструктуре Selectel
Хранилище данных на мощностях Selectel
Внедрите Arenadata DB как сервис, если генерируете большие объемы данных, но у вас нет ресурсов или компетенций для самостоятельной поддержки open-source решений (Greenplum, Apache Cloudberry). Мы берем на себя развертывание и эксплуатацию инфраструктуры, а вы получаете готовое корпоративное хранилище.
Миграция с PostgreSQL
Перенесите аналитическую нагрузку на Arenadata DB с MPP-архитектурой, чтобы решить проблему исчерпания вертикального масштабирования PostgreSQL. Это устранит конфликты между сервисами аналитики и ETL-процессами за ресурсы базы данных и обеспечит значительный прирост производительности.
Импортозамещение
Замените зарубежные системы (Oracle Exadata, Teradata, Vertica) на Arenadata DB — ПО из реестра Минцифры и сертифицированное ФСТЭК. Решение готово к работе на инфраструктуре Selectel и позволяет выполнить требования 152-ФЗ и ГОСТ Р 57580 без потери функциональности.
Enterprise-стандарты «из коробки»
Arenadata Cluster Manager (ADCM)
Оркестратор для автоматизированного развертывания, расширения кластера и обновлений без остановки сервиса.
Комплаенс
ПО в реестре Минцифры РФ, сертифицировано ФСТЭК.
Готовые коннекторы данных
Интеграция с Kafka, Spark, ClickHouse, Hadoop (PXF) — функциональность, которой нет в открытых версиях.
Интеграция в экосистеме Arenadata
Продукты Arenadata работают вместе на инфраструктуре Selectel через нативные коннекторы, образуя единую платформу данных (EDP)
Arenadata Streaming
Собирает потоковые данные из внешних систем в реальном времени.
Arenadata QuickMarts
Забирает «горячие» данные для мгновенного построения BI-дашбордов.
Arenadata DB
Хранит весь исторический массив данных и отвечает за сложную аналитику.
Связь «из коробки»
Нативные коннекторы (например, ADB ClickHouse Connector, NiFi ADB Processor) и единый оркестратор ADCM обеспечивают надежный обмен данными без написания сложного кода.
Зоны ответственности
- Единая точка входа и принятие обращений по любым проблемам;
- Круглосуточный мониторинг и обслуживание инфраструктуры;
- Замена оборудования и устранение аппаратных сбоев;
- Координация работы интегратора (развертывание, мониторинг) и Arenadata (лицензирование, обновление ПО);
- Обеспечение соответствия требованиям безопасности и регуляторов (152-ФЗ, ГОСТ Р 57580).
- Работа с данными (модели, ETL, витрины).