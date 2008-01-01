Облачные серверы с GPU

Используйте облачные серверы Selectel с графическим картами для решения задач, требующих серьезных вычислительных мощностей. Облачные серверы с GPU ускорят процессы машинного обучения, аналитики и работы с графикой.
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Облачные серверы с GPU
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Виртуальные машины с видеокартами NVIDIA® Tesla® T4, А2, А30, А100, А2000, А5000, а также GTX 1080, RTX™ 2080 Ti, 4090 и 6000 Ada, A100 NVLink. Они используются как выделенные PCI-устройства внутри виртуальной машины. Это позволяет распоряжаться всеми ресурсами видеокарты.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

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Резервное копирование

0,00 ₽/‍мес.

Интернет-трафик

0,00 ₽

Хранение образов

0,00 ₽/‍мес.

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