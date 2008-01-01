Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Арендуйте облачные серверы с GPU0,00 ₽/мес.
Виртуальные машины с видеокартами NVIDIA® Tesla® T4, А2, А30, А100, А2000, А5000, а также GTX 1080, RTX™ 2080 Ti, 4090 и 6000 Ada, A100 NVLink. Они используются как выделенные PCI-устройства внутри виртуальной машины. Это позволяет распоряжаться всеми ресурсами видеокарты.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Свяжитесь с нами и мы поможем
Какие задачи решает аренда GPU в облаке
Машинное обучение
Разработка дизайна и графики
Высокопроизводительные вычисления (HPC)
Научное моделирование и CUDA-вычисления
Быстрый запуск проектов
У вас другая задача, и вы не знаете, нужен ли сервер с видеокартой?
Почему выбирают облачные серверы с GPU
Оплата — по потреблению
Платите только за те ресурсы, которые используете в рамках своего проекта.
Можно собрать сервер самим
Выбирайте сервер необходимой вам конфигурации, добавив vCPU, RAM, GPU, диски подходящие под ваши задачи.
Простое масштабирование
Если задача потребует больше мощностей, вы сможете легко их масштабировать в панели управления.
Совместимость с фреймворками
Видеокарты работают с TensorFlow, PyTorch, Keras, MXNet, Caffe. И совместимы со всеми типами нейросетей: GAN, CNN, RNN, SSNN и другими.
Можно отключить GPU в любой момент
Подключайте видеокарту только на время ее использования, чтобы сократить расходы на инфраструктуру.
Kubernetes с GPU
Вы можете создавать кластеры Kubernetes с GPU для разных задач: обучение простых моделей, работа с медиаданными, вывод ML-моделей в продакшн.
Истории успеха
Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке
В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.
1–2 секунды
среднее время ответа голосового робота
4
региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента
Как защищены серверы с GPU
Гарантируем соответствие 152-ФЗ, а также приказу ФСТЭК № 17
Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS
Даем возможность разделять доступы с помощью IAM-системы
Закажите облачные сервер и управляйте им через панель или API
Арендуйте сервер фиксированной или произвольной конфигурации
Выбирайте видеокарту с помощью фильтра по модели
Или по задачам
Управляйте сервером удобным способом
Документация
Описание услуги
Конфигурации серверов
Начало работы
Регионы и зоны доступности
Оплата
Где будут размещены серверы?
Selectel — это российский провайдер IT-инфраструктуры с шестью собственными дата-центрами уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также у нас есть партнерский ДЦ в Новосибирске. При аренде физического сервера или Cloud GPU вы выбираете, в каком городе он будет находиться.
Какие операционные системы доступны для серверов с видеокартами?
Вы можете заказать облачный GPU-сервер с самыми актуальными лицензионными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Помимо этого, вы можете установить лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, вы можете заказать в панели управления.
Мне не подходит ни одна ОС, могу ли я загрузить свою?
Да, это возможно.
О том, как загрузить собственный образ для виртуальных машин, читайте в нашей документации.
Можно ли изменить конфигурацию заказанного сервера с облачной видеокартой?
Если вы пользуетесь облачными GPU, то вы сможете легко изменить конфигурацию виртуальной машины за несколько минут. Ищите план действий в документации.
Есть ли у вас IAM-система?
Да, в Selectel есть IAM-система. С ее помощью можно разграничить доступ к ресурсам и данным для разных ролей. А также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.
Подробнее о создании проекта, а также о том, как добавить к нему пользователя с доступом и настроить внешнюю панель для разграничения проектов, читайте в документации.
Как можно оплатить аренду GPU в облаке?
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете пополнить баланс в панели управления банковской картой и через ЮMoney или выставить счет по банковским реквизитам.
Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на один продукт не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.
Объединяйте облако и другие продукты Selectel для решения разных задач
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу сервисов
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Развернуть проект с особенными требованиями
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Место для сервера
- Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
- В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу сервисов
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Развернуть проект с особенными требованиями
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Место для сервера
- Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
- В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
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Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.