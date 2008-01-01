Виртуальные машины с видеокартами NVIDIA® Tesla® T4, А2, А30, А100, А2000, А5000, а также GTX 1080, RTX™ 2080 Ti, 4090 и 6000 Ada, A100 NVLink. Они используются как выделенные PCI-устройства внутри виртуальной машины. Это позволяет распоряжаться всеми ресурсами видеокарты.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.