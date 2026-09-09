Что такое ПАК Selectel и Arenadata DB
Это программно-аппаратный комплекс из отказоустойчивых серверов, сетевого оборудования и предустановленного программного стека:
- СУБД Arenadata DB на базе Greenplum/Greengage (MPP-архитектура, колоночное хранение)
- Оркестратор ADCM для управления кластером, масштабирования и обновлений без остановки
- ОС Astra Linux SE 1.7.7 (сертифицирована ФСТЭК)
Комплекс поставляется полностью собранным, настроенным и протестированным под вашу нагрузку. ПАК Selectel и Arenadata разворачивается в вашем защищенном контуре и является вашей собственностью.
Задачи, которые решает ПАК
Миграция из зарубежных хранилищ данных (DWH)
Замените Oracle Exadata, Teradata или Vertica на надежное российское решение с полной поддержкой. Мы помогаем на всех этапах: от пилота до переноса промышленной нагрузки.
Запуск нового корпоративного хранилища данных
Для проектов с объемом данных от 50 ТБ, в которых критически важны сроки запуска и высокая производительность. Вместо года и более на самостоятельную сборку — готовый комплекс за 2–3 месяца.
Модернизация существующих систем
Если ваше текущее хранилище перестало справляться с растущим объемом данных и сложностью аналитических запросов. ПАК снимает ограничения производительности и дает запас для роста.
Работа в регулируемых отраслях
Соответствие 152-ФЗ, ГОСТ Р 57580 и требованиям ЦБ при полном физическом контроле над данными.
Преимущества готового ПАК от Selectel перед самостоятельной сборкой
Критерий
Самостоятельная сборка
Публичное облако
ПАК Arenadata × Selectel
Время до старта
6–18 месяцев
1–2 недели
2–3 месяца
Совместимость ПО и железа
Проверяется самостоятельно
Ограничена экосистемой провайдера
Подтверждена нагрузочными тестами Arenadata
Физический контроль данных
Полный
Данные у провайдера
Полный (ваш ЦОД или Selectel)
Соответствие 152-ФЗ / ГОСТ
Требует отдельной работы
Ограничено
Встроено в архитектуру
Единая точка поддержки
Несколько вендоров
Несколько вендоров
Selectel
Масштабирование
Долгий цикл закупки
Мгновенно, но OPEX без потолка
Модульное, предсказуемый CAPEX
Модель финансирования
CAPEX
OPEX
CAPEX или аренда с правом выкупа
Ключевые преимущества ПАК Arenadata и Selectel
Единое окно ответственности
Один договор, один SLA на оборудование, ПО и поддержку. При инциденте не нужно выяснять зону ответственности — Selectel решает проблему полностью, координируясь с Arenadata по ядру СУБД и другими партнерами.
Гарантированная производительность
Комплекс проходит полный цикл нагрузочного тестирования, имитирующего вашу рабочую нагрузку. Метрики фиксируются и передаются вместе с ПАК.
Быстрый запуск
Сборка, тестирование и доставка — 2–3 месяца вместо года и более, требуемого при самостоятельном проектировании и закупке компонентов.
Как Selectel внедряет ПАК Arenadata в ваш бизнес
Анализ требований и сайтинг
Совместно определяем профиль нагрузки, типы запросов, объемы данных и целевые метрики, подбираем конфигурацию.
Полный цикл нагрузочных тестов
Собираем комплекс на площадке Selectel, проводим функциональное и нагрузочное тестирование с имитацией вашей реальной нагрузки. Результаты фиксируем и предоставляем.
Поставка готового комплекса
Доставляем собранный и протестированный ПАК в ваш ЦОД. Все компоненты уже проверены на совместимость.
Интеграция и запуск
Финально настраиваем сеть, помогаем в интеграции с корпоративными системами (мониторинг, аудит, LDAP) и запускаем ПАК вместе с вашей командой.
Документация и обучение
Готовим полный пакет технической документации и обучаем ваших сотрудников, чтобы вы уверенно управляли комплексом после запуска.
Безопасность и соответствие требованиям
ПО Arenadata, MS Tool — в реестре Минцифры. ОС Astra Linux SE 1.7.7 — сертификат ФСТЭК.
Сетевое оборудование в реестре Минпромторга, серверы — в процессе включения.
Инфраструктура Selectel аттестована по 152-ФЗ и соответствует приказам ФСТЭК № 21 и № 17, ГОСТ Р 57580, PCI DSS, ISO 27001.
Простая интеграция с ИБ-средой: Kerberos, LDAP, Apache Ranger, ролевая модель доступа, аудит событий уровня СУБД.
Дополнительные услуги
Резервное копирование как сервис
Автоматический бэкап баз данных в S3 Selectel. Скорость до 3400 МБ/с на bare-metal — бэкап 50 ТБ укладывается в ночное окно.
Аварийное восстановление
Резервный кластер ПАК в другом ЦОД Selectel с настроенной репликацией данных.
Песочница для разработки и тестирования
Изолированные dev/test-среды в облаке Selectel для пилотов, проверки гипотез и обучения команд. Оплата за время использования.
Обучение и сертификация
Программы для разработчиков и администраторов, снижающие нагрузку на поддержку и повышающие эффективность работы с платформой.