Вход / Регистрация

ПАК Arenadata DB и Selectel — программно-аппаратный комплекс для аналитики

Готовое протестированное решение для высоконагруженных аналитических систем в вашем контуре.
Готовая платформа за 3 месяцаот 50 до 825 ТБ данныхВ вашем ЦОД или в дата-центре SelectelЕдиный SLA на весь комплекс

Что такое ПАК Selectel и Arenadata DB

Это программно-аппаратный комплекс из отказоустойчивых серверов, сетевого оборудования и предустановленного программного стека:

  • СУБД Arenadata DB на базе Greenplum/Greengage (MPP-архитектура, колоночное хранение)
  • Оркестратор ADCM для управления кластером, масштабирования и обновлений без остановки
  • ОС Astra Linux SE 1.7.7 (сертифицирована ФСТЭК)

Комплекс поставляется полностью собранным, настроенным и протестированным под вашу нагрузку. ПАК Selectel и Arenadata разворачивается в вашем защищенном контуре и является вашей собственностью.

Задачи, которые решает ПАК

Миграция из зарубежных хранилищ данных (DWH)

Замените Oracle Exadata, Teradata или Vertica на надежное российское решение с полной поддержкой. Мы помогаем на всех этапах: от пилота до переноса промышленной нагрузки.

Запуск нового корпоративного хранилища данных

Для проектов с объемом данных от 50 ТБ, в которых критически важны сроки запуска и высокая производительность. Вместо года и более на самостоятельную сборку — готовый комплекс за 2–3 месяца.

Модернизация существующих систем

Если ваше текущее хранилище перестало справляться с растущим объемом данных и сложностью аналитических запросов. ПАК снимает ограничения производительности и дает запас для роста.

Работа в регулируемых отраслях

Соответствие 152-ФЗ, ГОСТ Р 57580 и требованиям ЦБ при полном физическом контроле над данными.

Преимущества готового ПАК от Selectel перед самостоятельной сборкой

Критерий

Самостоятельная сборка

Публичное облако

ПАК Arenadata × Selectel

Время до старта

6–18 месяцев

1–2 недели

2–3 месяца

Совместимость ПО и железа

Проверяется самостоятельно

Ограничена экосистемой провайдера

Подтверждена нагрузочными тестами Arenadata

Физический контроль данных

Полный

Данные у провайдера

Полный (ваш ЦОД или Selectel)

Соответствие 152-ФЗ / ГОСТ

Требует отдельной работы

Ограничено

Встроено в архитектуру

Единая точка поддержки

Несколько вендоров

Несколько вендоров

Selectel

Масштабирование

Долгий цикл закупки

Мгновенно, но OPEX без потолка

Модульное, предсказуемый CAPEX

Модель финансирования

CAPEX

OPEX

CAPEX или аренда с правом выкупа

Ключевые преимущества ПАК Arenadata и Selectel

Единое окно ответственности

Один договор, один SLA на оборудование, ПО и поддержку. При инциденте не нужно выяснять зону ответственности — Selectel решает проблему полностью, координируясь с Arenadata по ядру СУБД и другими партнерами.

Гарантированная производительность

Комплекс проходит полный цикл нагрузочного тестирования, имитирующего вашу рабочую нагрузку. Метрики фиксируются и передаются вместе с ПАК.

Быстрый запуск

Сборка, тестирование и доставка — 2–3 месяца вместо года и более, требуемого при самостоятельном проектировании и закупке компонентов.

Как Selectel внедряет ПАК Arenadata в ваш бизнес

Анализ требований и сайтинг

Совместно определяем профиль нагрузки, типы запросов, объемы данных и целевые метрики, подбираем конфигурацию.

[01]

Полный цикл нагрузочных тестов

Собираем комплекс на площадке Selectel, проводим функциональное и нагрузочное тестирование с имитацией вашей реальной нагрузки. Результаты фиксируем и предоставляем.

[02]

Поставка готового комплекса

Доставляем собранный и протестированный ПАК в ваш ЦОД. Все компоненты уже проверены на совместимость.

[03]

Интеграция и запуск

Финально настраиваем сеть, помогаем в интеграции с корпоративными системами (мониторинг, аудит, LDAP) и запускаем ПАК вместе с вашей командой.

[04]

Документация и обучение

Готовим полный пакет технической документации и обучаем ваших сотрудников, чтобы вы уверенно управляли комплексом после запуска.

[05]

Безопасность и соответствие требованиям

ПО Arenadata, MS Tool — в реестре Минцифры. ОС Astra Linux SE 1.7.7 — сертификат ФСТЭК.

Сетевое оборудование в реестре Минпромторга, серверы — в процессе включения.

Инфраструктура Selectel аттестована по 152-ФЗ и соответствует приказам ФСТЭК № 21 и № 17, ГОСТ Р 57580, PCI DSS, ISO 27001.

Простая интеграция с ИБ-средой: Kerberos, LDAP, Apache Ranger, ролевая модель доступа, аудит событий уровня СУБД.

Дополнительные услуги

Резервное копирование как сервис

Автоматический бэкап баз данных в S3 Selectel. Скорость до 3400 МБ/с на bare-metal — бэкап 50 ТБ укладывается в ночное окно.

Аварийное восстановление

Резервный кластер ПАК в другом ЦОД Selectel с настроенной репликацией данных.

Песочница для разработки и тестирования

Изолированные dev/test-среды в облаке Selectel для пилотов, проверки гипотез и обучения команд. Оплата за время использования.

Обучение и сертификация

Программы для разработчиков и администраторов, снижающие нагрузку на поддержку и повышающие эффективность работы с платформой.

Начните с тестирования под вашу нагрузку

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, чтобы подобрать оптимальную конфигурацию ПАК Arenadata под ваши задачи.

24/7
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию
8 800 555-06-75

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных