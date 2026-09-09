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Суперкомпьютер на базе GPU NVIDIA H100

Арендуйте HPC-кластер, который помогает быстрее решать задачи в области ML, AI и высокопроизводительных вычислений. Мы возьмем на себя все заботы по его сборке и обслуживанию.
H100, A100Intel® Xeon®AMD EPYCOceanStor Dorado 5000 V6

Какие задачи решает суперкомпьютер

  • Быстрее обучать AI и анализировать данные

    H100 имеет 80 ГБ HBM2e памяти, 14 592 CUDA ядер и 456 тензорных ядер. В GPU встроен модуль Transformer Engine, который нужен для работы языковых моделей с триллионом параметров. Это позволяет быстрее решать задачи, связанные с анализом данных и машинным обучением.

  • Быстрее проводить HPC

    Модель GPU H100 позволяет в три раза быстрее проводить высокопроизводительные вычисления (HPC) в сравнении с A100. Производительность H100 достигает 60 ТФлопс (FP64). A100 способен на 19,5 ТФлопс (FP64).

  • Получать Deep Learning Inference в реальном времени

    Тензорные ядра, четвертого поколения в H100 помогают сократить использование памяти и повысить производительность, сохраняя при этом точность для больших языковых моделей (LLM).

Строим HPC-кластеры на современных технологиях

Вычислительный узел

Сервер с 8 GPU NVIDIA H100 в сочетании с многоядерными процессорами Intel® Xeon® или AMD EPYC. Вы можете использовать и другие модели GPU, например NVIDIA A100. Если нужной не окажется в наличии — привезем под заказ.

Интерконнект кластера

Система для прямого доступа из памяти одного компьютера к памяти другого в обход операционных систем. Selectel может организовать высокопроизводительную сеть до 400 Гбит/с.

Система хранения данных (СХД)

Вы можете взять в аренду часть нашей СХД Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 или заказать кастомную изолированную систему. Объем хранения можно увеличивать или уменьшать, если задачи меняются. Всю работу по администрированию, мониторингу и замене комплектующих мы берем на себя. Вы также можете арендовать наше объектное или файловое хранилище с тройным реплицированием данных.

В чем особенности суперкомпьютера в Selectel

Совместим с ML-платформой Selectel

Установим платформу на суперкомпьютер. Вы сможете использовать преднастроенную инфраструктуру Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.

Можно проапгрейдить или изменить конфигурацию

Вы можете проапгрейдить диски, память или GPU. Для апгрейда достаточно связаться с нами и сообщить о своем желании.

API и готовые интеграции для DevOps-инструментов

Сократите время на задачи, связанные с ML, AI и высоконагруженными вычислениями не только за счет мощных GPU, но и за счет DevOps-практик.

Высокий уровень надежности

Мы резервируем питание и доступ в интернет. Если какая-то часть сервера выйдет из строя, у нас есть запасные части и комплектующие — заменим все в течение трех часов силами дежурной службы. Серверы кластера можно разместить в А-ЦОД.

Легко масштабировать кластер

Добавим новые серверы по запросу. Если у нас на складе не будет нужного железа — привезем под заказ.

Круглосуточная техподдержка

Наши технические специалисты на связи в выходные и праздничные дни. Среднее время ответа на тикет — 15 минут.

Протестируйте суперкомпьютер на базе GPU H100 бесплатно

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами, уточним потребности и обсудим возможность тестирования HPC-кластера.

Как арендовать суперкомпьютер для HPC-кластера

Оставьте заявку

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, чтобы узнать больше о ваших задачах и потребностях, подберем нужную вам инфраструктуру.

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Дождитесь сборки и установки

Часть комплектующих для суперкомпьютера уже есть на нашем складе. Отдельные модели железа мы можем привезти под заказ.

[02]

Пользуйтесь HPC-кластером

Мы установим тестовый стенд или суперкомпьютер — в зависимости от ваших потребностей. Вы сможете решать задачи бизнеса, пока мы заботимся об инфраструктуре.

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Арендуйте суперкомпьютер на базе GPU NVIDIA H100 или А100

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.


Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru

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