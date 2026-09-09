Суперкомпьютер на базе GPU NVIDIA H100

Вы можете взять в аренду часть нашей СХД Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 или заказать кастомную изолированную систему. Объем хранения можно увеличивать или уменьшать, если задачи меняются. Всю работу по администрированию, мониторингу и замене комплектующих мы берем на себя. Вы также можете арендовать наше объектное или файловое хранилище с тройным реплицированием данных.