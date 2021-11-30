Суперкомпьютер на базе GPU NVIDIA H100

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Суперкомпьютер для HPC

Арендуйте суперкомпьютер для высокопроизводительных вычислений и обработки данных в рамках задач ML и AI. Мы возьмем на себя все заботы по его сборке и обслуживанию.
  • Сборка HPC-кластера под ваш проект
  • Сокращение расходов на 30%
  • Надежная защита данных
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Какие задачи решает суперкомпьютер

Моделирование технологических процессов на производстве

Расчеты трехфазных сред для нефтегазовой промышленности

Обучение искусственного интеллекта

Распознавание, обработка и синтез данных

Строим HPC-кластеры на современных технологиях

GPU последнего поколения для машинного обучения и высокопоточного анализа данных

Используем GPU А100, A4000, A5000, T4. В NVIDIA А100 доступно:

  • 80 ГБ RAM.
  • NVLink Gen3 600 ГБ/с.
  • FP64 9,7 ТФлопс / FP32 19,5 ТФлопс.
  • INT8 Tensor Core 624 ТФлопс.

CPU — мощные процессоры Intel® и AMD для высокопроизводительных вычислений

Подключаем CPU, поддерживающие Turbo Boost 3,4 ГГц.

  • До 64 ядер.
  • До 6 ТБ RAM.
  • Поддержка ускорения Intel® AVX-512 в связке с Intel® Optane™.
  • До 128 каналов PCI Express.

СХД. Используем распределенную файловую систему Lustre® для быстрого обмена данными

  • Поддержка NVMe-oF.
  • Объем — до 512 Пбайт.
  • Скорость обмена данными — до 7 ТБ/с.

Интерконнект кластера — система для прямого доступа из памяти одного компьютера к памяти другого в обход операционных систем

  • RoCE, 100 ГБ/с.
  • InfiniBand, 200 ГБ/с.

Арендовать суперкомпьютер в Selectel выгоднее, чем собирать собственный

Аренда вычислительного кластера помогает перевести ваши капитальные затраты в операционные расходы и сэкономить более 30% бюджета. Вы решаете поставленную задачу, а мы поддерживаем бесперебойную работу кластера.
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Мы уже собрали 3 HPC-кластера для наших клиентов

Они используются для высокопроизводительных вычислений и обработки данных. Их суммарная производительность — 20,56 ПФлопс в процессе FP64.
Узел
СХД
Сеть

Суперкомпьютер на GPU NVIDIA A100 c RoCE 100 ГБ/с.

Клиент применяет Computer Vision. Для обработки данных использует HPC-кластер.
Узел
4 NVIDIA A100, 2 ТБ RAM, NVLink Gen3
СХД
WD OpenFlex, 1,4 Пбайта, 100 ГБ/с.
Сеть
RoCE 100 ГБ/с.
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Суперкомпьютер для виртуализации с InfiniBand 200 ГБ/с.

Клиент использует кластер для моделирования технологических и физических процессов.
Узел
8 NVIDIA RTX6000, 1 ТБ RAM, 2 CPU Xeon® 8358
СХД
Lustre®, 2 Пбайта, 200 ГБ/с.
Сеть
InfiniBand 200 ГБ/с.
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Суперкомпьютер на CPU с ускорением Intel® AVX‑512

Кластер нужен как альтернатива вычислениям на GPU для стартап-акселератора.
Узел
Intel® Optane™ 1 ТБ, 512 ГБ RAM, 2 CPU Xeon® 8358
СХД
WD OpenFlex, 736 ТБ, 100 ГБ/с.
Сеть
RoCE 100 ГБ/с.
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Заботимся о безопасности ваших данных

Размещаем кластер в А‑ЦОДе

Гарантируем соответствие требованиям 152-ФЗ и даем возможность изолировать кластер от внешней сети в А-ЦОДе.

Используем СКЗИ и межсетевые экраны

Они помогают защищать от кибератак и утечек все массивы данных, которые вы обрабатываете.

Соответствуем стандартам PCI-DSS

Это значит, что вы сможете использовать суперкомпьютер Selectel для обработки данных платежных карт.

Соберите конфигурируемый суперкомпьютер для HPC

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать конфигурацию HPC-кластера.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.