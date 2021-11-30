Суперкомпьютер на базе GPU NVIDIA H100

Используем GPU А100, A4000, A5000, T4. В NVIDIA А100 доступно:
- 80 ГБ RAM.
- NVLink Gen3 600 ГБ/с.
- FP64 9,7 ТФлопс / FP32 19,5 ТФлопс.
- INT8 Tensor Core 624 ТФлопс.
Используем GPU А100, A4000, A5000, T4. В NVIDIA А100 доступно:
Подключаем CPU, поддерживающие Turbo Boost 3,4 ГГц.
Гарантируем соответствие требованиям 152-ФЗ и даем возможность изолировать кластер от внешней сети в А-ЦОДе.
Они помогают защищать от кибератак и утечек все массивы данных, которые вы обрабатываете.
Это значит, что вы сможете использовать суперкомпьютер Selectel для обработки данных платежных карт.
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