Панель управления

Аренда серверной стойки

Server Racks
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Аренда серверных стоек в ЦОД уровня Tier III

Разместите свое оборудование в серверных шкафах Selectel. Гарантируем оптимальный температурный режим, бесперебойное электропитание и канал связи с высокой пропускной способностью.

Под ваши задачи

Экономьте время и деньги — арендуйте стойки в дата-центрах Selectel

С высокими требованиями к безопасности

Можно не переживать, что кто-то случайно попадет в серверную с вашим оборудованием. За этим тщательно следит охрана и система видеонаблюдения. При этом доступ к оборудованию для вас круглосуточный.

Без капитальных затрат на серверные комнаты

Не нужно тратить деньги на организацию серверной комнаты в офисе — разместите оборудование в стойках Selectel и платите аренду помесячно.

Разместим любое оборудование

Учтем особенности вашего оборудования: высокое электропотребление, дополнительные каналы связи, повышенные требования к безопасности. Стоимость аренды стойки в ЦОД от 66 000 руб.

Как выглядит серверная стойка в Selectel

Дата-центры, доступные для аренды стойки

Свободные места для аренды

Берзарина

Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
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Цветочная 2

Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 19
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Дубровка 1

Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1
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Что входит в услугу

Выделенная мощность 5 кВА на стойку

Техническая поддержка 24/7

Базовый уровень удаленного обслуживания оборудования (услуга Remote Hands)

Преимущества аренды стойки в Selectel

Colocation с комфортом

Свободный выбор операторов

В дата-центрах Selectel более 45 операторов. Вы можете выбрать любого из них или подключиться к стороннему в рамках услуги ВОЛС.

Подробнее о ВОЛС

Единая панель управления

Подключение услуг и управление ими происходит через единую панель my.selectel.ru из любой точки мира. Вы можете настроить уведомления, пополнить баланс или связаться с технической поддержкой.

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Удаленное обслуживание оборудования (услуга Remote Hands)

Сотрудники дата-центра осмотрят оборудование, проведут диагностику, настроят, если необходимо, заменят комплектующие и осуществят инвентаризацию.

Узнать о Remote Hands и дополнительных работах

Аренда места в стойке

Для одного сервера.

Выделенное пространство

Для персональных мер безопасности.

Assist арендовал серверную стойку в одном из дата-центров Selectel и разместил там свое оборудование. «Переезд» не только повысил отказоустойчивость, но и позволил сэкономить — размещать и поддерживать оборудование самостоятельно стало невыгодно, лучше, чтобы этим занималась профессиональная компания.

Дополнительные услуги

Защита от DDoS-атак

Обезопасьте свои ресурсы от атак злоумышленников.

Аренда ПО

Воспользуйтесь популярным ПО с регулярным обновлением до актуальных версий.

Выделенные серверы

Арендуйте физический сервер с подключением к локальной сети и интернету.

Хотите разместить серверы в Selectel?

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Как управлять своими серверами?

Как обслуживать размещенное оборудования?

Что произойдет с моими серверами, если в районе или городе отключат свет?