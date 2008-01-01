Под ваши задачи
С высокими требованиями к безопасности
Можно не переживать, что кто-то случайно попадет в серверную с вашим оборудованием. За этим тщательно следит охрана и система видеонаблюдения. При этом доступ к оборудованию для вас круглосуточный.
Без капитальных затрат на серверные комнаты
Не нужно тратить деньги на организацию серверной комнаты в офисе — разместите оборудование в стойках Selectel и платите аренду помесячно.
Разместим любое оборудование
Учтем особенности вашего оборудования: высокое электропотребление, дополнительные каналы связи, повышенные требования к безопасности. Стоимость аренды стойки в ЦОД от 66 000 руб.
Как выглядит серверная стойка в Selectel
Дата-центры, доступные для аренды стойки
БерзаринаМосква,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3 Узнать цены
Цветочная 2Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 19 Узнать цены
Дубровка 1Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1 Узнать цены
Что входит в услугу
Выделенная мощность 5 кВА на стойку
Техническая поддержка 24/7
Базовый уровень удаленного обслуживания оборудования (услуга Remote Hands)
Преимущества аренды стойки в Selectel
Свободный выбор операторов
В дата-центрах Selectel более 45 операторов. Вы можете выбрать любого из них или подключиться к стороннему в рамках услуги ВОЛС.
Единая панель управления
Подключение услуг и управление ими происходит через единую панель my.selectel.ru из любой точки мира. Вы можете настроить уведомления, пополнить баланс или связаться с технической поддержкой.
Удаленное обслуживание оборудования (услуга Remote Hands)
Сотрудники дата-центра осмотрят оборудование, проведут диагностику, настроят, если необходимо, заменят комплектующие и осуществят инвентаризацию.
Assist арендовал серверную стойку в одном из дата-центров Selectel и разместил там свое оборудование. «Переезд» не только повысил отказоустойчивость, но и позволил сэкономить — размещать и поддерживать оборудование самостоятельно стало невыгодно, лучше, чтобы этим занималась профессиональная компания.
Хотите разместить серверы в Selectel?
Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.