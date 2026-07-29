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Облако для PGVector

Управляемый кластер PostgreSQL с предустановленным расширением pgvector для семантического поиска, RAG, рекомендаций и AI-агентов.
Intel® Xeon® GoldAMD EPYC™DDR5NVMe-диски152-ФЗГОСТ Р 57580Vector searchRAGn8n
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Расширение pgvector уже доступно для использования в каждой созданной базе.

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