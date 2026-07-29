Облако для PGVector

Протестируйте облачные базы данных бесплатно
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Преимущества PGVector в облаке Selectel
Готовность сразу после создания кластера
Переход от идеи к работающей инфраструктуре займет всего несколько минут, потому что расширение pgvector уже установлено в каждую созданную базу.
Экономическая эффективность
Мы берем на себя все вопросы, связанные с инфраструктурой — от закупки и настройки железа до создания бэкапов.
Быстрое масштабирование с нулевым простоем
Если нагрузка выросла — увеличьте vCPU и RAM или измените количество реплик. Доступно горизонтальное и вертикальное масштабирование под рост вашего AI-проекта.
Знакомый стек для вашей команды
Если команда уже работает с PostgreSQL, добавление векторного поиска не потребует обучения — приложение использует привычную модель данных и все возможности PostgreSQL.
Безопасность данных
Облачные базы данных Selectel соответствуют российским и международным стандартам — 152-ФЗ (УЗ-1), приказу ФСТЭК № 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018 и ГОСТ Р 57580.
Вся инфраструктура — у одного провайдера
Разверните кластер рядом с Managed Kubernetes, S3, CDN и свяжите компоненты через глобальный роутер в едином облаке Selectel.
Для каких задач подходит кластер с расширением PGVector
RAG и AI-ассистенты
PGVector подходит для разработки приложений, построенных на архитектуре Retrieval-Augmented Generation (RAG): документы преобразуются в embeddings и сохраняются в PostgreSQL, а при вопросе пользователя приложение находит наиболее релевантные фрагменты и передает их языковой модели как контекст.
AI-агенты и автоматизация
PGVector может использоваться как хранилище памяти и знаний для AI-агентов — например, вместе с платформами автоматизации и оркестрации AI-workflow, включая n8n. PostgreSQL с pgvector становится хранилищем embeddings и данных, которые агент использует при поиске контекста.
MCP-приложения
При таком сценарии MCP отвечает за взаимодействие модели с инструментами и данными, а PostgreSQL с pgvector — за хранение и поиск информации.
- № 1 в рейтинге провайдеров DBaaS
Три года подряд наши облачные базы данных занимают первое место в рейтинге Market.CNews. Больше деталей в последнем отчете по рейтингу провайдеров за 2026 год.
Кому подойдет PGVector
- Разработчикам AI-приложений
Если приложение использует embeddings, семантический поиск или RAG, PGVector позволяет хранить векторные данные и эффективно решать эти задачи.
- Backend-разработчикам
Добавьте векторный поиск без внедрения отдельной базы данных, нового API и исследования новых технологий.
- Разработчикам AI-агентов
Используйте PGVector как хранилище знаний, долгосрочной памяти и embeddings для AI-агентов и автоматизированных workflow.
- Пользователям n8n и других оркестраторов
PGVector подходит для AI-workflow, RAG и AI-агентов, которым требуется простое, надежное и производительное векторное хранилище.
- Разработчикам MCP-серверов
PGVector может выступать бэкенд для MCP-приложений, которым нужно искать релевантную информацию в документах и других данных.
- Стартапам и MVP
Если проект только начинает использовать AI, PGVector позволяет не усложнять инфраструктуру и сохранить простую архитектуру на знакомых технологиях.
Технические преимущества PGVector в облаке Selectel
Процессоры Intel® Xeon® Gold и AMD EPYC™
Базы данных работают на вычислительных ресурсах облачной платформы с процессорами Intel® Xeon® Gold, AMD EPYC™ и NVMe локальными дисками, а также с сетевыми дисками.
Гарантированная отказоустойчивость от двух нод
Чтобы кластер базы данных стал отказоустойчивым, необходимо добавить к кластеру хотя бы одну реплику — в одном или разных сегментах пула. Для кластера с репликами действует SLA — мы гарантируем доступность записи 99,95% и чтения 99,99%.
Расширения под разные задачи
К базе данных можно подключить дополнительные функции и инструменты, которые упростят работу с кластерами, репликацией и аналитикой. При этом изменять исходный код самой базы данных не потребуется.
PostgreSQL на выделенном облачном сервере
Все ресурсы сервера будут принадлежать только вам. Это позволит добиться производительности до 1,5 млн IOPS для работы вашей базы данных. Стоимость такого решения — до 47% ниже стандартного DBaaS-сервиса.
Встроенный мониторинг и логирование
Отслеживайте производительность и состояние кластеров в реальном времени и экспортируйте метрики в Prometheus. Дополнительно можно подключить логирование: технические события автоматически отправятся в единый сервис, где их удобно просматривать и анализировать вместе с логами других продуктов.
Как разделяются зоны ответственности в Database-as-a-Service (DBaaS)
- Подбор оборудования для СУБД
- Установка, настройка ОС и служебных компонентов
- Установка и оптимизация параметров СУБД
- Настройка реплик отказоустойчивого кластера
- Настройка служебной сети для кластера СУБД
- Система мониторинга СУБД
- Обеспечение ресурсов для масштабирования
- Point-in-time Recovery
- Хранение данных по 152-ФЗ
- Связь с другими услугами Selectel
- Техническая поддержка
- Подключение к БД и архитектура запросов
Ответственность Selectel
Ответственность клиента
Истории успеха
- Читать кейс
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
Результаты
2 базы данныхRedis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetesпомогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
- Читать кейс
Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисы
Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.
Результаты
На 70%снизились затраты на облачные решения
2 базы данныхPostgreSQL и Redis используются в проекте
- Читать кейс
Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных
Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.
Результаты
58разных микросервисов и их реплик работают в продакшене
2 месяцаудалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта
- Читать кейс
Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в Selectel
XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.
Результаты
1 000запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY
99,98%уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes
- Читать кейс
Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTech
TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.
Результаты
> 1 МЛНвысоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц
> 10 ТБконтента хранится в файловом хранилище
Как начать работу с Managed PostgreSQL
- Зайдите в панель управления и создайте кластер БД
- Выберите регион и необходимую версию СУБД
Настройте конфигурацию ноды. Если вам нужен отказоустойчивый кластер, добавьте как минимум еще одну ноду — реплику.
- Настройте сеть
- Проверьте итоговую стоимость и нажмите Создать кластер
После того как кластер будет активен, создайте нового пользователя и базу данных, настройте доступы. Для подключения к кластеру следуйте инструкции в разделе Подключение.
Как можно использовать базы данных с другими продуктами Selectel
Созданный в панели кластер облачной базы данных легко интегрировать с другими продуктами Selectel. Например, вы можете использовать выделенные серверы для хранения критически важных данных, контейнеры Managed Kubernetes для масштабирования приложений, а S3 для резервного копирования и восстановления данных.
Как мы создаем безопасную среду для AI/ML-задач в Selectel
Можем хранить банковские данные без ограничений со стороны регуляторов
Заключение по ГОСТ Р 57580 подтверждает, что инфраструктура соответствует требованиям Центрального банка России.
Сертификат PCI DSS говорит о том, что Managed Kubernetes придерживается набора международных требований, который помогает обезопасить данные держателей карт и критичные аутентификационные данные.
Соответствуем 152-ФЗ до УЗ-1
Это значит, что Inference-ready кластер в Managed Kubernetes Selectel можно использовать на проектах, где собираются и обрабатываются персональные данные вплоть до уровня защищённости УЗ-1 — самого высокого требования, предъявляемого к подобным системам.
Работаем в соответствии с регламентами ISO
Соответствие ISO/IEC 27001 гарантирует, что мы эффективно управляем безопасностью информации.
Стандарт ISO/IEC 27017 расширяет предыдущий и регулирует оказание облачных услуг.
ISO/IEC 27018 позволяет обрабатывать персональные данные в облаке.
Помогаем разграничивать доступы с помощью IAM-системы
Вы сможете выделить роли для разных пользователей и управлять правами на создание и управление кластерами Kubernetes, чтобы предотвратить утечку конфиденциальных данных.
Размещаем инфраструктуру в собственных дата-центрах уровня Tier III
Шесть дата-центров расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вы также можете арендовать Kubernetes в нашем партнерском дата-центре в Новосибирске.
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Мы собрали все важные материалы в одном месте, чтобы вам было проще начать работу с облачной базой данных PostgreSQL с расширением PGVector.
Версии и конфигурации
Все про версии, фиксированные и произвольные конфигурации нод
Как создать кластер
Инструкция по созданию кластера и базы данных
Как создать кластер для 1С
Инструкция по созданию кластера и подключению БД к 1С
Как подключить расширения
Список зависимых расширений и как подключить расширения к базам данных PostgreSQL
Как управлять пользователями
Как создать пользователя, изменить его пароль, настроить доступ к базе данных и работать с привилегиями
Как подключиться к кластеру
Как подключиться к кластеру PostgreSQL с SSL-сертификатом или без SSL-сертификата в консоли и из разных языков программирования
Мониторинг
Как отслеживать состояние нод, баз данных и кластера и как экспортировать метрики в формате Prometheus
Как масштабировать кластер
Как изменить конфигурацию нод кластера
Резервное копирование
Расписание резервного копирования, срок хранения резервных копий и как восстановить кластер
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Используйте инфраструктуру Selectel для развития ваших DevOps-проектов и разработки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Используйте сервисы Selectel для построения инфраструктуры любой сложности.
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Организовать сеть
Доставляйте контент с серверов до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть. Организуйте доступ в интернет, настройте локальную сеть, защитите сайт или приложение на уровне сети.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защититься от угроз
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Передать управление базами данных провайдеру
Передайте нам администрирование сервисов, чтобы больше внимания уделять задачам бизнеса.
Администрирование сервисов
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.
FAQ
- Что такое PGVector?
Это конфигурация Managed PostgreSQL с предустановленным расширением pgvector. Расширение доступно в каждой созданной базе кластера и позволяет хранить векторы и выполнять семантический поиск без развертывания отдельной векторной СУБД.
- Чем PGVector отличается от отдельной векторной базы данных?
PGVector — это обычный PostgreSQL со всеми его возможностями: транзакциями, JOIN’ами, расширениями, репликацией. Векторные данные хранятся рядом с реляционными и запрашиваются тем же SQL.
Отдельная векторная СУБД может быть оправдана при очень больших объемах или экзотических требованиях, но для RAG, семантического поиска, рекомендаций и AI-агентов в большинстве случаев достаточно pgvector.
- Какие типы расстояний поддерживает pgvector?
Расширение поддерживает несколько метрик расстояния, включая cosine distance (<=>), L2/Euclidean (<->) и inner product (<#>). Для ускорения поиска можно строить индексы HNSW и IVFFlat.
- Нужно ли дополнительно устанавливать расширение в базу?
Нет, в кластере PGVector расширение предустановлено в каждую созданную базу и готово к использованию.
- Могу ли я использовать PGVector, если приложение уже работает с PostgreSQL?
Да — перенесите данные с помощью логической репликации или логического дампа, добавьте в таблицы колонку типа vector — и продолжайте работать в привычном стеке.
- Подходит ли PGVector для RAG и AI-агентов?
Да, это один из основных сценариев. Документы, метаданные и embeddings хранятся в одной базе, а векторный поиск комбинируется с SQL-фильтрами. PGVector также можно использовать вместе с оркестраторами вроде n8n и как backend для MCP-серверов.
- Можно ли масштабировать кластер PGVector?
Да, вы можете изменить количество vCPU, RAM и объем диска в панели управления в несколько кликов, а при необходимости добавьте реплики для отказоустойчивости.
- Какие версии PostgreSQL доступны?
PGVector создается на базе тех же версий PostgreSQL, что и обычные кластеры Managed Database Selectel.
- Можно ли использовать одновременно pgvector и другие расширения PostgreSQL?
Да, PGVector — это полноценный PostgreSQL, поэтому доступны все остальные расширения, подключаемые к базам данных Managed PostgreSQL.
Создайте готовый управляемый кластер с PGVector
Расширение pgvector уже доступно для использования в каждой созданной базе.
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