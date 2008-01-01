Данные, которые вы предварительно собрали средствами резервного копирования, отправляются на ленточную СХД через сервер бэкапа. Они записываются на ленточные картриджи по 18 ТБ (LTO-9). После того, как вы проверите, что запись прошла успешно, мы маркируем записанные картриджи и переносим их в индивидуальную ячейку хранения. Там они хранятся без доступа по сети, пока не понадобятся вам для восстановления или перезаписи бэкапа.
Как устроен сервис по аренде ленточной СХД в Selectel
Какие задачи помогает решить ленточная СХД
Хранение бэкапов без доступа по сети
Вы сможете восстановить базы данных и критичную информацию из бэкапа, до которого невозможно добраться по сети без специального запроса. Картриджи хранятся в изолированных ячейках.
Холодное хранение
данных
Размещайте на ленточных картриджах большие массивы данных, к которым не нужен частый доступ. Гарантийный срок сохранности информации на «лентах» — до 3 лет.
Соблюдение сроков по хранению данных
Это особенно актуально для финансовых организаций, операторов связи и медицинских учреждений. А также в других отраслях, в которых по закону необходимо сохранять чувствительные данные.
Сколько стоит решение
Особенности аренды ленточной СХД в Selectel
Удаленное подключение
Защищенный доступ к данным
Ячейки хранения картриджей изолированы друг от друга. Кроме того, мы установили за ними круглосуточное видеонаблюдение.
Ротация картриджей
Компании, которые нам доверяют
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