Данные, которые вы предварительно собрали средствами резервного копирования, отправляются на ленточную СХД через сервер бэкапа. Они записываются на ленточные картриджи по 18 ТБ (LTO-9). После того, как вы проверите, что запись прошла успешно, мы маркируем записанные картриджи и переносим их в индивидуальную ячейку хранения. Там они хранятся без доступа по сети, пока не понадобятся вам для восстановления или перезаписи бэкапа.