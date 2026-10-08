Data Analytics Virtual Machine

Какие задачи можно решать с помощью DAVM
Разработка и обучение ML-моделей
Тестирование открытых больших языковых моделей (LLM)
Создание небольшой платформы обработки данных
BI-аналитика
Преимущества аренды DAVM в Selectel
Безопасность данных
Дата-центры Selectel соответствуют международным стандартам Tier III и требованиям 152-ФЗ до первого уровня защищенности.
Преднастроенный набор инструментов
Вам не придется тратить время на установку драйверов для видеокарты, Python и библиотек для работы с ML. Мы сами позаботимся об этом. Мы уже позаботились об этом.
11 видеокарт NVIDIA под разные задачи
Арендуйте серверы с GPU NVIDIA Tesla T4, А2, А30, А100, А2000, А5000, GTX 1080 и другими видеокартами. В панели управления можно собрать сервер и выбрать модели под ваши задачи.
Отсутствие vendor lock-in
Это возможно за счет использования Open Source инструментов: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset.
Какие фреймворки и библиотеки предустановлены
Как устроена виртуальная машина для дата-аналитики
Образ DAVM разворачивается за несколько минут из панели управления. На единой стартовой странице находятся все инструменты для быстрого старта:
- Jupyter Lab — единая среда разработки для работы с Jupyter notebooks, программным кодом и данными;
- Prefect — ПО для управления задачами по сбору, мониторингу и пакетной обработке данных;
- Apache Superset — платформа для визуализации, создания отчетов и дашбордов.
Также мы настроили авторизацию через Keycloak, установили CUDA Toolkit для работы с GPU и привязали домен, с помощью которого вы сможете подключаться к инструментам через интернет.
Сэкономьте время для анализа данных
Единая панель доступа
Все необходимые инструменты — на одной странице
Стоимость зависит от выбранной конфигурации
Характеристики
Оплачивайте DAVM по факту потребления ресурсов
Запустите DAVM в несколько кликов в панели управления
Зайдите в панель управления и создайте облачный сервер
Выберите регион и источник — готовый образ Data Analytics VM
Соберите конфигурацию сервера и добавьте видеокарту
Настройте сеть и доступ
Оставьте заявку на кастомную ML-инфраструктуру для вашего проекта
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Про AI-маркетплейс
Что такое AI-маркетплейс?
AI-маркетплейс — это сервис для быстрого запуска облачных серверов с готовыми образами, которые включают набор преднастроенных инструментов для машинного обучения и анализа данных.
Подробнее об AI-маркетплейсе в разделе AI-маркетплейс в документации.
Для кого предназначен AI-маркетплейс?
Сервис полезен тем, кто развертывает ML-инфраструктуру:
- DevOps-инженерам без опыта в ML;
- MLOps- и ML-инженерам для экономии времени;
- техлидам для тестирования инструментов;
- небольшим командам для быстрого старта.
Серверы с какими образами можно создать в AI-маркетплейсе?
На текущий момент в AI-маркетплейсе доступны два готовых образа:
- Data Science VM (Ubuntu 22.04 LTS 64-bit) — универсальный и мощный образ, разработанный для специалистов в области машинного обучения. Содержит популярные фреймворки и библиотеки: TensorFlow, PyTorch, Keras, XGBoost, OpenCV и другие. Подходит для задач построения, обучения и тестирования ML-моделей, а также для проведения экспериментов с данными и пайплайнами.
- Data Analytics VM (Ubuntu 22.04 LTS 64-bit) — предназначен для специалистов, которые работают с обработкой и визуализацией данных. В образ включены инструменты для построения аналитических отчетов и дашбордов: Jupyter Lab, Apache Superset, Pandas, NumPy и другие библиотеки для работы с табличными данными и графиками. Подходит для задач бизнес-анализа, отчетности, подготовки данных и быстрой визуализации.
Оба образа включают готовую рабочую среду и инструменты для быстрого старта.
Про Data Analytics Virtual Machine (DAVM)
Зачем мне подключать Data Analytics Virtual Machine, если я могу создать виртуальную машину и самостоятельно установить на нее пакеты для ML и другие инструменты?
Разворачивая Data Analytics Virtual Machine (DAVM), вы сэкономите время на установку и тестирование работоспособности пакетов для ML. При этом вы платите только за ресурсы облака по модели pay-as-you-go.
На DAVM уже предустановлены библиотеки для работы с ML (TensorFlow, PyTorch и ряд других) и Jupyter Lab, Prefect и Superset. Также мы настроили авторизацию через Keycloak и привязали домен, с помощью которого пользователи смогут подключаться к инструментам через интернет.
Какие версии аналитических инструментов предустановлены в Data Analytics Virtual Machine?
Версии основных аналитических инструментов:
- Jupyter Lab 3.6.3,
- Prefect 2.10.16,
- Apache Superset 3.0.0.
Полный перечень предустановленных инструментов указан в подразделе Инструменты инструкции Data Analytics Virtual Machine в документации.
Как запустить Jupyter Notebook, Prefect, Apache Superset?
Сначала запустите Data Analytics Virtual Machine (DAVM). Подробнее о запуске DAVM в подразделе Запустить DAVM инструкции Data Analytics Virtual Machine в документации. Когда запустите DAVM, выберите иконку необходимого инструмента. После этого к нему можно будет подключиться по автоматически сгенерированной ссылке.
В каких пулах доступен Data Analytics Virtual Machine?
Вы можете создать Data Analytics Virtual Machine в пулах ru-2, ru-7 и ru-9.
Можно ли хранить собственные данные на виртуальной машине?
На виртуальной машине развернута локальная версия СУБД PostgreSQL без резервирования, которая подключена к Apache Superset. Этого может хватить для небольших объемов данных.
Вы можете дополнительно подключить облачные базы данных и использовать их для более надежного хранения. Подробнее об облачных базах данных в разделе Облачные базы данных в документации.
Про стоимость и оплату
Как рассчитывается стоимость облачного сервера с образом?
Стоимость зависит от выбранной конфигурации облачного сервера:
- количества vCPU;
- размера RAM;
- типа и размера диска;
- типа подсети и количества адресов;
- количества часов использования облачного сервера.
Вы можете рассчитать стоимость облачного сервера в калькуляторе цен.
В облачной платформе используется модель оплаты pay-as-you-go. С баланса каждый час списываются средства за предыдущий час использования ресурсов облачной платформы, а также оплачивается внешний трафик при превышении бесплатного лимита. Подробнее в инструкции Модель оплаты и цены облачного сервера раздела Облачные серверы в документации.
Нужно ли отдельно оплачивать обучение ML-моделей или использование аналитических инструментов?
Нет, вы оплачиваете только ресурсы облачной платформы, которые используете: CPU, GPU, RAM, диск, публичный IP-адрес. Модель оплаты — pay-as-you-go. Это значит, что с баланса каждый час списываются средства за предыдущий час использования ресурсов облачной платформы, а также оплачивается внешний трафик при превышении бесплатного лимита. Подробнее в инструкции Модель оплаты и цены облачного сервера раздела Облачные серверы в документации.
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Обучать ML-модели и исследовать данные
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- Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.
Суперкомпьютер на базе GPU NVIDIA Н100
- Особая конфигурацию сервера для высокопроизводительных вычислений, созданная под ваши задачи. Возьмем на себя работы по обслуживанию.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR, AICPA SOC 2®
Развернуть собственную платформу для ML
Обучать ML-модели и исследовать данные
Собирать и обрабатывать данные
Хранить данные
Производить ресурсоемкие вычисления
Выделенные серверы с GPU
- Облачные и физические серверы с графическими картами для 3D-моделирования, рендеринга, машинного обучения и сложной аналитики.
- Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.
Суперкомпьютер на базе GPU NVIDIA Н100
- Особая конфигурацию сервера для высокопроизводительных вычислений, созданная под ваши задачи. Возьмем на себя работы по обслуживанию.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR, AICPA SOC 2®
Развернуть собственную платформу для ML
Арендуйте продукты Selectel для решения задач, связанных с ML и BI
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