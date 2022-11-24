Data Analytics Virtual Machine

Разворачивая DAVM, вы сэкономите время на установку и тестирование работоспособности пакетов для ML. При этом вы платите только за ресурсы облака по модели pay-as-you-go.

На DAVM уже предустановлены библиотеки для работы с ML (TensorFlow, PyTorch и ряд других) и Jupyter Lab, Prefect и Superset. Так же мы настроили авторизацию через Keycloak и привязали домен, с помощью которого пользователи смогут подключаться к инструментам через интернет.