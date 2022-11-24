Если вам не хватает мощностей собственного компьютера для разработки модели машинного обучения, или у вас краткосрочный проект, для которого нецелесообразно покупать мощные видеокарты, пользуйтесь Data Analytics Virtual Machine. На виртуальной машине уже предустановлены инструменты для обучения.
Какие задачи можно решать с помощью DAVM
Разработка и обучение ML-моделей
Создание небольшой платформы обработки данных
Data Analytics Virtual Machine подходит для ситуаций, когда ваши проекты уже выросли из разрозненных программ для аналитики, и вы хотели бы собрать небольшую платформу обработки данных. В этом случае вы получите виртуальную машину и набор инструментов для построения потоков обработки данных и их последующей визуализации.
Как распределяются зоны ответственности
- предоставление инфраструктуры,
- актуальность инструментов и библиотек, предустановленных на DAVM.
- разработку моделей машинного обучения,
- добавление новых источников данных и написание ETL-преобразований,
- аналитику данных и построение отчетности в BI-системе / аналитических приложениях.
В чем особенности Data Analytics Virtual Machine
Преднастроенный набор инструментов
Вам не придется тратить время на установку драйверов для видеокарты, Python и библиотек для работы с ML. Мы сами позаботимся об этом.
Оплата по модели
pay-as-you-go
Не нужно платить лицензионные отчисления за использование программного обеспечения. Вы платите только за те ресурсы, которые используете в облаке.
Отсутствие vendor lock-in
Это возможно за счет использования Open Source инструментов: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset.
Инструменты для любого специалиста
Мы расширили набор инструментов в составе образа — им могут пользоваться не только Data Scientists, но еще и Data Engineers и Data Analysts.
Запустите DAVM в несколько кликов в панели управления
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Зачем мне подключать DAVM, когда я могу создать обычную виртуальную машину и самостоятельно установить на нее пакеты для ML и другие инструменты?
Разворачивая DAVM, вы сэкономите время на установку и тестирование работоспособности пакетов для ML. При этом вы платите только за ресурсы облака по модели pay-as-you-go.
На DAVM уже предустановлены библиотеки для работы с ML (TensorFlow, PyTorch и ряд других) и Jupyter Lab, Prefect и Superset. Так же мы настроили авторизацию через Keycloak и привязали домен, с помощью которого пользователи смогут подключаться к инструментам через интернет.
Какие версии аналитических инструментов предустановлены в DAVM?
- Jupyter Lab 3.4.2,
- Prefect 1.2.0,
- Apache Superset 1.5.0.
Как запустить Jupyter Notebook, Prefect, Apache Superset?
Необходимо в браузере перейти по ссылке ip-виртаульной-машины.pl.davm.selcloud.ru и выбрать иконку необходимого инструмента. Далее к нему можно будет подключиться по автоматически сгенерированной ссылке. Для работы вам обязательно потребуется публичный IP-адрес.
В каких пулах доступен продукт?
Вы можете запустить DAVM в пулах ru-7 и ru-9.
Тарифицируется ли обучение ML-моделей или использование аналитических инструментов?
Нет, оплачиваются только ресурсы (CPU, GPU, RAM, диск) по модели pay-as-you-go. Тарификация почасовая.
Можно ли хранить собственные данные на виртуальной машине?
На виртуальной машине развернута локальная версия PostgreSQL без резервирования, по умолчанию подключенная к Apache Superset. Этого может хватить для небольших объемов данных. Вы можете дополнительно подключить облачные базы данных и использовать их для более надежного хранения.
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