Data Analytics Virtual Machine

Виртуальные серверы с предустановленным набором инструментов для анализа данных и машинного обучения. Не думайте о лицензиях, платите только за ресурсы облака по модели pay-as-you-go.
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  • Преднастроенный набор инструментов
  • Нет vendor lock-in
  • Единая стартовая страница
  • Оплата только ресурсов облака
DAVM
О продуктеFAQДокументацияСовместимые продукты

Какие задачи можно решать с помощью DAVM

Разработка и обучение ML-моделей

Если вам не хватает мощностей собственного компьютера для разработки модели машинного обучения, или у вас краткосрочный проект, для которого нецелесообразно покупать мощные видеокарты, пользуйтесь Data Analytics Virtual Machine. На виртуальной машине уже предустановлены инструменты для обучения.

Создание небольшой платформы обработки данных

Data Analytics Virtual Machine подходит для ситуаций, когда ваши проекты уже выросли из разрозненных программ для аналитики, и вы хотели бы собрать небольшую платформу обработки данных. В этом случае вы получите виртуальную машину и набор инструментов для построения потоков обработки данных и их последующей визуализации.

Как распределяются зоны ответственности

Selectel отвечает за:
  • предоставление инфраструктуры,
  • актуальность инструментов и библиотек, предустановленных на DAVM.
Клиент отвечает за:
  • разработку моделей машинного обучения,
  • добавление новых источников данных и написание ETL-преобразований,
  • аналитику данных и построение отчетности в BI-системе / аналитических приложениях.

В чем особенности Data Analytics Virtual Machine

Преднастроенный набор инструментов

Вам не придется тратить время на установку драйверов для видеокарты, Python и библиотек для работы с ML. Мы сами позаботимся об этом.

Оплата по модели
pay-as-you-go

Не нужно платить лицензионные отчисления за использование программного обеспечения. Вы платите только за те ресурсы, которые используете в облаке.

Отсутствие vendor lock-in

Это возможно за счет использования Open Source инструментов: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset.

Инструменты для любого специалиста

Мы расширили набор инструментов в составе образа — им могут пользоваться не только Data Scientists, но еще и Data Engineers и Data Analysts.

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Компании, которые нам доверяют

Более 23 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

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