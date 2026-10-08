Готовые серверы для обработки и анализа данных

Арендуйте DAVM (Data Analytics Virtual Machine) — облачный сервер с готовым образом для анализа данных и машинного обучения. Экономьте время на установке библиотек и платите только за потребляемые ресурсы. Создать сервер можно за пару минут в панели управления.
Создать сервер
  • Старт от 2 минут
  • Superset, Prefect, JupyterHub
  • Единая панель доступа
  • Нет vendor lock-in
  • GPU-драйверы
DAVM
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Какие задачи можно решать с помощью DAVM

Разработка и обучение ML-моделей

Если вам не хватает мощностей собственного компьютера для разработки модели машинного обучения и при этом не нужны схемы с несколькими GPU-нодами, пользуйтесь Data Analytics Virtual Machine. На виртуальной машине уже предустановлены инструменты для обучения: JupyterLab, ML-библиотеки и драйверы для работы GPU.

Тестирование открытых больших языковых моделей (LLM)

На виртуальной машине предустановлены библиотеки от Hugging Face. Не тратьте время на подготовку окружения JupyterLab.

Создание небольшой платформы обработки данных

Data Analytics Virtual Machine подходит для ситуаций, когда ваши проекты уже выросли из разрозненных инструментов для аналитики, и вы хотели бы собрать небольшую платформу обработки данных. В этом случае вы получите виртуальную машину и набор инструментов для построения потоков обработки данных и аналитики.

BI-аналитика

В DAVM от Selectel предустановлен Apache Superset для анализа и визуализации данных. Создавайте интерактивные дашборды и отчеты на основе готовых или кастомных SQL-запросов.

Преимущества аренды DAVM в Selectel

Безопасность данных

Дата-центры Selectel соответствуют международным стандартам Tier III и требованиям 152-ФЗ до первого уровня защищенности.

Преднастроенный набор инструментов

Вам не придется тратить время на установку драйверов для видеокарты, Python и библиотек для работы с ML. Мы сами позаботимся об этом. Мы уже позаботились об этом.

11 видеокарт NVIDIA под разные задачи

Арендуйте серверы с GPU NVIDIA Tesla T4, А2, А30, А100, А2000, А5000, GTX 1080 и другими видеокартами. В панели управления можно собрать сервер и выбрать модели под ваши задачи.

Отсутствие vendor lock-in

Это возможно за счет использования Open Source инструментов: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset.

Какие фреймворки и библиотеки предустановлены

Как устроена виртуальная машина для дата-аналитики

DAVM scheme

Образ DAVM разворачивается за несколько минут из панели управления. На единой стартовой странице находятся все инструменты для быстрого старта:

  • Jupyter Lab — единая среда разработки для работы с Jupyter notebooks, программным кодом и данными;
  • Prefect — ПО для управления задачами по сбору, мониторингу и пакетной обработке данных;
  • Apache Superset — платформа для визуализации, создания отчетов и дашбордов.

Также мы настроили авторизацию через Keycloak, установили CUDA Toolkit для работы с GPU и привязали домен, с помощью которого вы сможете подключаться к инструментам через интернет.

Сэкономьте время для анализа данных

Единая панель доступа

Все необходимые инструменты — на одной странице

Стоимость зависит от выбранной конфигурации

Базовая конфигурация

Характеристики

vCPU 2 ядра
RAM 4 ГБ
SSD 100 ГБ
Создать сервер
Другие конфигурации
Настраиваются и рассчитываются вами. Вы выбираете любую конфигурацию облачного сервера с RAM от 4 ГБ и объемом загрузочного диска от 100 ГБ. Если ваша задача — обучение ML-моделей, рекомендуем использовать конфигурации линейки GPU Line.
Рассчитать

Оплачивайте DAVM по факту потребления ресурсов

Модель оплаты — pay-as-you-go . Это значит, что с баланса каждый час списываются средства за предыдущий час использования вычислительных ресурсов , а также за внешний трафик . При этом оплачиваются все ресурсы, используемые ВМ, даже если она выключена. Если сервер заморожен  — vCPU, RAM и GPU не тарифицируются.
Создать сервер

Запустите DAVM в несколько кликов в панели управления

Показываем, как создать облачный сервер с готовым образом Data Analytics VM (Ubuntu 22.04 LTS 64-bit). Подробная инструкция есть в нашей документации.

Зайдите в панель управления и создайте облачный сервер

Для этого перейдите в раздел Машинное обучение и искусственный интеллект → AI-маркетплейс и нажмите на кнопку Создать сервер.

Выберите регион и источник — готовый образ Data Analytics VM

Серверы с DAVM доступны в пулах ru-7 и ru-9. В самом образе уже есть драйверы, необходимые для работы с графическими процессорами.

Соберите конфигурацию сервера и добавьте видеокарту

Для быстрого обучения моделей мы рекомендуем использовать фиксированные конфигурации линейки GPU Line или произвольные конфигурации с GPU.

Настройте сеть и доступ

Проверьте дополнительные настройки, итоговую стоимость и нажмите Создать сервер. После того как сервер будет активен — запустите DAVM.

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Ответим на вопросы и поможем собрать полностью кастомный сервер с особыми настройками сетевого канала и безопасности под ваш запрос.

Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

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