Вход / Регистрация

Token Factory

Сервис инференса актуальных открытых ИИ-моделей, развернутых в российских дата-центрах Selectel. Оплата в рублях за использованные токены, без пакетов и подписок.
OpenAI-совместимый APIДанные в РФОплата за токеныСтабильный инференсБыстрый старт
Перейти

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных