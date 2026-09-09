Arenadata QuickMarts на инфраструктуре Selectel

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная OLAP-СУБД на базе enterprise-версии ClickHouse для сверхбыстрой бизнес-аналитики в режиме реального времени. Ядро системы сканирует миллиарды строк в секунду, обеспечивая мгновенный отклик на аналитические запросы пользователей.

ADQM выступает как высокоскоростной слой доступа к данным, разгружая основное хранилище и позволяя строить интерактивные дашборды без деградации производительности.

Продукт включен в реестр российского ПО.