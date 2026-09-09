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Arenadata QuickMarts на инфраструктуре Selectel

Сверхбыстрая бизнес-аналитика в реальном времени на базе колоночной СУБД Arenadata QuickMarts (ClickHouse) для работы с большими данными.
ПО в реестре МинцифрыЕдиный SLAЗапуск от 2 днейГарантированная изоляция ресурсов

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