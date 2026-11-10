Системный администратор в дежурную службу

Системное администрирование

Дежурная служба отвечает за надёжность и эксплуатацию облачной платформы и внутренней инфраструктуры. Команда отслеживает сообщения мониторинга, реагирует на сбои, участвует в устранении инцидентов и выполняет широкий спектр задач по администрированию инфраструктуры. Также дежурные администраторы помогают технической поддержке в решении сложных обращений от клиентов.