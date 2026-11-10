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Системное администрирование

Системный администратор в дежурную службу

Дежурная служба отвечает за надёжность и эксплуатацию облачной платформы и внутренней инфраструктуры. Команда отслеживает сообщения мониторинга, реагирует на сбои, участвует в устранении инцидентов и выполняет широкий спектр задач по администрированию инфраструктуры. Также дежурные администраторы помогают технической поддержке в решении сложных обращений от клиентов.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Работать с сообщениями систем мониторинга, выявлять системные проблемы и участвовать в их устранении.
  • Администрировать и эксплуатировать инфраструктуру облачной платформы на базе OpenStack.
  • Участвовать в поддержке инфраструктуры Kubernetes-кластеров, включая диагностику проблем на уровне узлов и системных компонентов.
  • Работать с системами хранения данных на базе Ceph.
  • Участвовать в расследовании и устранении инцидентов, а также выполнении плановых работ.
  • Взаимодействовать с технической поддержкой и другими командами при решении обращений от клиентов.
  • Автоматизировать рутинные операции и внутренние рабочие процессы.
  • Участвовать в улучшении эксплуатационных процедур, мониторинга и диагностических сценариев.
Мы ожидаем
Linux и системное администрирование
  • Уверенно администрируете ОС семейства Linux.
  • Умеете анализировать системные логи, работать с процессами, ресурсами и файловыми системами.
  • Умеете проводить последовательную диагностику системных проблем и проверять технические гипотезы.
Сети и инфраструктура
  • Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP.
  • Умеете выполнять базовую диагностику сетевых соединений и выявлять типовые проблемы.
  • Имеете опыт работы с серверной инфраструктурой и понимаете основы диагностики аппаратных компонентов и сетевых интерфейсов.
Мониторинг и инциденты
  • Умеете использовать метрики и логи для диагностики проблем инфраструктуры.
  • Понимаете принципы работы с инцидентами: оценка влияния, первичная диагностика, восстановление работоспособности и эскалация.
Автоматизация и командная разработка
  • Можете писать небольшие скрипты или утилиты на Python, Go или другом ЯП для автоматизации рабочих процессов.
  • Понимаете основные принципы CI/CD, включая проверку, доставку и откат изменений.
Будет плюсом
  • Опыт эксплуатации инфраструктуры на базе OpenStack и понимание его основных компонентов и экосистемы.
  • Опыт работы с системами хранения данных на базе Ceph или другими распределёнными системами хранения.
  • Опыт эксплуатации Kubernetes в production-среде.
  • Знание принципов работы инфраструктуры Kubernetes
  • Опыт работы с инструментами автоматизации инфраструктуры и управления конфигурациями
  • Понимание принципов работы Linux networking, включая VLAN, маршрутизацию, bonding и MTU.
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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