Системный администратор в дежурную службу
Дежурная служба отвечает за надёжность и эксплуатацию облачной платформы и внутренней инфраструктуры. Команда отслеживает сообщения мониторинга, реагирует на сбои, участвует в устранении инцидентов и выполняет широкий спектр задач по администрированию инфраструктуры. Также дежурные администраторы помогают технической поддержке в решении сложных обращений от клиентов.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Работать с сообщениями систем мониторинга, выявлять системные проблемы и участвовать в их устранении.
- Администрировать и эксплуатировать инфраструктуру облачной платформы на базе OpenStack.
- Участвовать в поддержке инфраструктуры Kubernetes-кластеров, включая диагностику проблем на уровне узлов и системных компонентов.
- Работать с системами хранения данных на базе Ceph.
- Участвовать в расследовании и устранении инцидентов, а также выполнении плановых работ.
- Взаимодействовать с технической поддержкой и другими командами при решении обращений от клиентов.
- Автоматизировать рутинные операции и внутренние рабочие процессы.
- Участвовать в улучшении эксплуатационных процедур, мониторинга и диагностических сценариев.
Мы ожидаем
Linux и системное администрирование
- Уверенно администрируете ОС семейства Linux.
- Умеете анализировать системные логи, работать с процессами, ресурсами и файловыми системами.
- Умеете проводить последовательную диагностику системных проблем и проверять технические гипотезы.
Сети и инфраструктура
- Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP.
- Умеете выполнять базовую диагностику сетевых соединений и выявлять типовые проблемы.
- Имеете опыт работы с серверной инфраструктурой и понимаете основы диагностики аппаратных компонентов и сетевых интерфейсов.
Мониторинг и инциденты
- Умеете использовать метрики и логи для диагностики проблем инфраструктуры.
- Понимаете принципы работы с инцидентами: оценка влияния, первичная диагностика, восстановление работоспособности и эскалация.
Автоматизация и командная разработка
- Можете писать небольшие скрипты или утилиты на Python, Go или другом ЯП для автоматизации рабочих процессов.
- Понимаете основные принципы CI/CD, включая проверку, доставку и откат изменений.
Будет плюсом
- Опыт эксплуатации инфраструктуры на базе OpenStack и понимание его основных компонентов и экосистемы.
- Опыт работы с системами хранения данных на базе Ceph или другими распределёнными системами хранения.
- Опыт эксплуатации Kubernetes в production-среде.
- Знание принципов работы инфраструктуры Kubernetes
- Опыт работы с инструментами автоматизации инфраструктуры и управления конфигурациями
- Понимание принципов работы Linux networking, включая VLAN, маршрутизацию, bonding и MTU.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса