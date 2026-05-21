NVIDIA® HGX™ H200

Запустите пилот вашего AI-проекта на любой срок на своей площадке или в нашем ЦОД и тестируйте на своих нагрузках.

Предустановленные модели8 x H2001128 ГБ vRAMДоставка до вашей площадки
Управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе

HGX™ H200 — сервер для AI-задач

8 видеокарт в одном сервере

SXM-ускорители позволяют видеокартам обмениваться данными со скоростью до 4,8 Тбайт/с. Поэтому на аппаратном модуле NVIDIA® HGX™ создаются производительные GPU-серверы для сложных задач ИИ и обработки данных.

Надежный и безопасный

Серверы Selectel соответствуют 152-ФЗ, есть сертификат PCI DSS, безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, AICPA SOC 2® и GDPR. Также вы можете разместить сервер в аттестованном сегменте ЦОД Selectel.

Единая среда для ваших AI-проектов

Готовый набор совместимых масштабируемых сервисов — от высокопроизводительных СХД до управляемых баз данных и S3-совместимого объектного хранилища.

Серверы можно объединить в кластеры

Объединяем десятки и сотни серверов c H200 и B300 в кластеры. Размещение в наших ЦОД или на вашей площадке.

Сервер для максимальной производительности и плотности вычислений

4,8 ТБ/с

Пропускная способность памяти

96 ядер

Процессоров Intel Xeon Platinum 5‑го поколения

6 × 3 000 Вт

Блоков питания

1,12 ТБ

Видеопамять HBM3e

2 ТБ RAM DDR5

С коррекцией ошибок и регистром

Запустите пилот вашего AI-проекта на HGX™ H200

От 120 000 ₽/день и от 2 900 000 ₽/мес.
Бесплатно предустановим LLM на ваш сервер

Например, DeepSeek-R1. HGX™ H200 стабильно справляется с инференсом на 671 млрд параметров при контексте 65 536 и 32 одновременных пользователях, загружая vRAM на 82,6% (932 ГБ из 1128 ГБ) — то есть с заметным запасом по ресурсам.

Какие проекты поможет реализовать HGX™ H200

  • Научно-исследовательские и высоконагруженные ИИ-задачи
    Поддержка R&D и ресурсоемких моделей: планирование экспериментов, работа с корпусами научных публикаций и патентов, инференс и анализ крупных моделей с длинным контекстом и высокой параллельностью.
  • Корпоративные ИИ-платформы в закрытом контуре
    Развертывание GPT-ассистентов и внутренних ИИ-сервисов для работы с документами, знаниями и кодом компании. Контроль данных, предсказуемая производительность и масштабирование. По мере роста потребностей вы можете менять конфигурацию сервера: добавлять память, увеличивать объем дисков и их количество.
  • Инженерные ИИ-копилоты для разработки и эксплуатации
    Поддержка больших кодовых баз (multi-repo): анализ архитектуры, планирование миграций и рефакторинга, генерация PR и тестов, доведение CI до стабильного состояния, а также автоматизация L4-саппорта для сложных технических кейсов.
  • Интеллектуальная аналитика и принятие решений
    Сценарное моделирование бизнес-процессов (цепочки поставок, ценообразование, риски), what-if-анализ и корпоративный Auto-RAG с доступом к БД, графам знаний и поисковым системам.
  • Автоматизация юридических и регламентных процессов
    End-to-end обработка тендеров и RFP, а также e-discovery и комплаенс-аудит на уровне холдинга: анализ больших массивов документов, сопоставление требований, выявление рисков и формирование итоговых пакетов.

Выберите сценарий работы с сервером

Арендуйте готовый сервер

Уже собран в нашем дата-центре уровня Tier III в Санкт-Петербурге. Запуск — от 2 минут. Можно провести Direct Connect до вашей площадки.

Закажите сервер на свою площадку

Вы арендуете или покупаете сервер в Selectel, а мы доставляем и устанавливаем его на вашей площадке от 2 рабочих дней.

Закажите сервер NVIDIA HGX™ H200 в свой дата-центр

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости
  • Привезем сервер с GPU на вашу площадку

    Арендуйте сервер в своем периметре и с возможностью выкупа через 3 года
  • Арендуйте серверы c GPU для LLM

    Серверы для инференса и файн-тюнинга c H200, H100, RTX PRO 6000 и другими GPU
  • Протестируйте Foundation Models Catalog

    Сервис для запуска и управления LLM в облаке Selectel с готовым API
