Пресса о нас

Из-за блокировки Telegram, затронувшей западных облачных провайдеров

В апреле этого года Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к мессенджеру Telegram, частично заблокировал популярные облачные сервисы Amazon и Google — они были частью IT-инфраструктуры российского бизнеса. Поэтому их клиенты были вынуждены мигрировать к российским провайдерам, говорят опрошенные «Ведомостями» поставщики облачных услуг.

Amazon, Microsoft и Google предоставляют услуги по облачному хранению данных и вычислений на своих серверах. Подобные услуги, как правило, востребованы у небольших компаний. Сайты и интернет-магазины используют их из-за относительно невысоких цен, а стартапы — чтобы иметь возможность быстро масштабировать бизнес, экономя на покупке собственных серверов. После массовых блокировок западных облачных сервисов с перебоями столкнулись пользователи мессенджера Viber, сервисы доставки, интернет-магазины и проч.

Два собеседника «Ведомостей», близких к крупным операторам связи, связывают спрос на облачные услуги с блокировками иностранных сервисов. На зарубежных облачных сервисах работали многие сайты крупных российских компаний и после того, как серверы Amazon блокировались, становились недоступны и сайты, рассказывает один из них. Именно массовые блокировки западных сервисов дали ощутимый толчок российскому облачному рынку, согласен директор по продуктам провайдера Selectel Петр Щеглов. Пострадавшие осознали, как рискованно строить проекты на решениях одного провайдера, тем более зарубежного, и начали переход к мультиоблачной модели, утверждает он. Поэтому они выбирают локальных поставщиков облачных услуг в качестве резерва, говорит Щеглов.

После массовых блокировок многие компании активно интересовались возможностью переноса разработки программного обеспечения, также базирующейся на облачных сервисах, в Россию, отмечает заместитель гендиректора SAP CIS Андрей Шарак.

В апреле 2018 г. «Вымпелком» запустил сервис по аренде вычислительных мощностей Beecloud, а платные услуги начал предоставлять с начала лета. В первый месяц более чем из 170 клиентов, тестировавших сервис, купили 20, рассказывает исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Арташес Сивков. За август база платящих клиентов увеличилась на треть, а выручка от облачных услуг выросла вдвое до 800 000 руб. Сивков допускает, что рост спроса может быть связан с масштабными блокировками.

С мая по август количество пользователей облачных решений МТС выросло на 40%, говорит представитель оператора Алексей Меркутов. «Мегафон» также наблюдает рост спроса на свои облака, отмечает его представитель Александр Борейко.

Весной, когда были перебои в работе Amazon Web Services, в отдел продаж Mail.ru Cloud Solutions обратилось множество клиентов, рассказывает руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин. Какие-то сайты приходилось перевозить за ночь в авральном режиме, некоторые переезжали в течение нескольких дней, кто-то строил резервирование. По его словам, рост облачного бизнеса Mail.ru Group с начала 2018 г. составил десятки процентов. Средний чек заказчика за это время вырос на 40–60%.

Но спрос стимулируют не только блокировки, считают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Сивков также говорит о более низких ценах на услуги российских облачных провайдеров, удобстве использования и настройки локальных решений. Спрос обусловлен не только желанием пользователей застраховаться на случай масштабных блокировок — в России появляются аналоги, не уступающие по функциям и качеству зарубежным, согласен Борейко. Кроме того, все больше компаний осознает регуляторные риски, связанные с хранением чувствительных данных за пределами России, утверждает он.

Рост рынка облачных услуг в России не связан с блокировками — он объясняется их доступностью и надежностью, уверена представитель «Ростелекома» Инна Губарева.

По словам Ганина, российский бизнес вспомнил про российские облака, поскольку для многих компаний важна круглосуточная техническая поддержка специалистов, говорящих с заказчиком на одном языке.

По оценке Ганина, Amazon сейчас занимает около 10% российского рынка. Mail.ru Cloud Solutions в течение ближайших двух лет планирует занять 15%, обещает он.

Источник: www.vedomosti.ru