Database Administrator

Проанализируем работу вашей БД и предложим план по оптимальному выполнению запросов. После этого будем сопровождать и регулярно устанавливать обновления.
  • Сильная команда администраторов БД
  • Мониторинг 24/7
  • Время реакции на инциденты — от 15 минут
  • SLA = 99,95%

Что входит в услугу Database Administrator

Оптимизация выполнения запросов

Проведем анализ производительности базы данных и оптимизируем работу кластера — в том числе внедрим изменения в кодовую базу.

Мы работаем с Microsoft SQL, PostgreSQL, ClickHouse, TimescaleDB, GreenPlum и MySQL™.

Управление доступом

Разграничим права доступа к базам данных — в зависимости от ролей и политик безопасности, принятых в компании.

Проследим, чтобы у всех пользователей всегда были актуальные доступы.

Анализ сбоев в работе БД

Проведем диагностику и оперативно устраним ошибки согласно SLA.

Настроим резервное копирование и, если потребуется, проведем аварийное восстановление данных.

Установка обновлений для сервисов СУБД

Будем следить за актуальными версиями ПО и проведем обновление при появлении новых версий.

Управление ресурсами

Подберем оптимальную конфигурацию под ваше приложение и самостоятельно выполним изменения.

Круглосуточный мониторинг

Будем следить за работой сервисов в режиме 24/7. Развернем систему мониторинга, настроим триггеры на важные для бизнеса метрики.

Цена на услуги Database Administrator — по запросу

Чтобы мы рассчитали цену, оставьте заявку. Стоимость зависит от конфигурации проекта и работ, которые нужно выполнить в рамках технического задания.

Как пошагово строится работа

Проводим аудит

Выделяем отдельного администратора, исследуем задачу и анализируем производительность БД.

Готовим карту проекта

Формируем КП, где указываем конфигурацию БД и описываем план оптимизации запросов.

Беремся за дело

Определяем график, выполняем работы, много общаемся и уточняем детали. Все прозрачно — вы будете в курсе процессов.

Сопровождаем проект

Следим за доступностью БД с помощью систем мониторинга, реагируем на инциденты.

Почему Selectel стоит доверять

Сильная команда

Поделимся экспертизой, которую трудно найти на рынке. Выделим администратора специально для работы с БД.

Помогаем сэкономить

Возьмем на себя все заботы о БД: вам не придется проводить обучение штатных специалистов или искать новых с нужными навыками.

Реагируем за 15 минут

За это время мы обработаем первое обращение. Если вопрос потребует большей проработки, расскажем об этом и договоримся о сроках.

SLA = 99,95%

Финансово отвечаем перед заказчиком за доступность сервисов, в том числе баз данных, и компенсируем простои.

С нами легко

Не оставим наедине с проблемой. Мы всегда открыты к общению: на встречах или через Telegram, по электронной почте или с помощью видеоконференций.

Нет ограничений на изменения

Мы становимся полноценной частью команды клиента, поэтому решаем задачи без ограничений, как это делали бы штатные специалисты.

Поможем с управлением облачными БД в Selectel

Запустите свою БД в облаке — мы возьмем на себя оптимизацию запросов и настройки в кодовой базе.
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Какие еще задачи администрирования можем взять на себя

Базовое администрирование
Настроим 1С, файерволы, сервисы и веб-приложения. Организуем резервное копирование, установим и настроим ПО. Будем вести круглосуточный мониторинг, чтобы все работало исправно.
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DevOps as a Service
Ускорим процессы разработки и сократим время вывода продукта на рынок. Выделим команду для запуска и сопровождения микросервисной архитектуры, настройки доставки приложений.
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Переезд от другого провайдера
Перенесем проекты в Selectel на выгодных условиях. Оценим проект, подберем инфраструктуру, все перенесем и проследим за исправной работой сервисов.
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Компании, которые нам доверяют

Более 23 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel

Наши клиенты

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение дня

Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.