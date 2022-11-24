Database Administrator

Проведем анализ производительности базы данных и оптимизируем работу кластера — в том числе внедрим изменения в кодовую базу.
Мы работаем с Microsoft SQL, PostgreSQL, ClickHouse, TimescaleDB, GreenPlum и MySQL™.
Проведем анализ производительности базы данных и оптимизируем работу кластера — в том числе внедрим изменения в кодовую базу.
Мы работаем с Microsoft SQL, PostgreSQL, ClickHouse, TimescaleDB, GreenPlum и MySQL™.
Разграничим права доступа к базам данных — в зависимости от ролей и политик безопасности, принятых в компании.
Проследим, чтобы у всех пользователей всегда были актуальные доступы.
Проведем диагностику и оперативно устраним ошибки согласно SLA.
Настроим резервное копирование и, если потребуется, проведем аварийное восстановление данных.
Будем следить за актуальными версиями ПО и проведем обновление при появлении новых версий.
Подберем оптимальную конфигурацию под ваше приложение и самостоятельно выполним изменения.
Будем следить за работой сервисов в режиме 24/7. Развернем систему мониторинга, настроим триггеры на важные для бизнеса метрики.
Выделяем отдельного администратора, исследуем задачу и анализируем производительность БД.
Формируем КП, где указываем конфигурацию БД и описываем план оптимизации запросов.
Определяем график, выполняем работы, много общаемся и уточняем детали. Все прозрачно — вы будете в курсе процессов.
Следим за доступностью БД с помощью систем мониторинга, реагируем на инциденты.
Поделимся экспертизой, которую трудно найти на рынке. Выделим администратора специально для работы с БД.
Возьмем на себя все заботы о БД: вам не придется проводить обучение штатных специалистов или искать новых с нужными навыками.
За это время мы обработаем первое обращение. Если вопрос потребует большей проработки, расскажем об этом и договоримся о сроках.
Финансово отвечаем перед заказчиком за доступность сервисов, в том числе баз данных, и компенсируем простои.
Не оставим наедине с проблемой. Мы всегда открыты к общению: на встречах или через Telegram, по электронной почте или с помощью видеоконференций.
Мы становимся полноценной частью команды клиента, поэтому решаем задачи без ограничений, как это делали бы штатные специалисты.
Расскажите нам о своей задаче, мы предложим подходящее решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.