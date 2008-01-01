Сервисный инженер-электрик в отдел сервиса

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Мы, команда отдела сервиса и технического обслуживания Московского филиала АО "Селектел". Осуществляем обслуживание систем инфраструктуры передовых ЦОД, мощностью более 10 МВт, оборудованных новейшими инженерными системами (динамические ИБП Piller, статические UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU мощностью более 1 МВт каждый). Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus объединены в единую систему диспетчеризации. Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов).
Москва
Фиксированный
Основные задачи:
- Обслуживать инфраструктуру и инженерные сети дата-центра: системы резервного электроснабжения, бесперебойного электроснабжения, электроустановки
- Проводить оперативные переключения, участвовать в испытаниях инженерных систем, устранять аварии
- Участвовать в проведении локального ремонта, модернизации и техническом обслуживании инженерных систем (ИБП, ГРЩ, ДГУ, холодильное оборудование)
- Проводить электромонтаж, установку и подключение электрощитов, расключение электропитания серверных стоек
- Осуществлять монтаж кабеленесущих систем и конструкций
Мы ожидаем:
- Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
- Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
- Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, SDMO, MTU
- Опыт проведения квалифицированных электромонтажных работ
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
Будет плюсом:
- Опыт работы с дизель-генераторными установками
- Опыт ведения оперативных переключений в электроустановках 6-20 кВ
- Знание ПК на уровне уверенного пользователя
- Аккуратность и внимательность к деталям
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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