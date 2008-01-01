Пресса о нас

Генеральный директор Selectel Олег Любимов — о потенциале облачного рынка и перспективных точках его роста

«ИТ-рынок остается одним из наиболее динамичных секторов российской экономики. Но даже на общем, весьма благополучном фоне облачный рынок выделяется двузначными темпами роста. В 2019 году он прибавил, по нашим оценкам, 20-25% в деньгах.

Потенциал российского облачного рынка велик: наш опыт показывает, что российские компании отстают от западных во внедрении цифровых решений в бизнес-процессы и использовании облаков. Многие до сих пор держат информационные системы на серверах, размещенных в офисе. В малом бизнесе таких более половины. Имеющийся ресурс будет поддерживать рост рынка в следующие 4-5 лет. К примеру, на Западе 80-90% компаний пользуются услугами облачных провайдеров и коммерческих дата-центров вместо содержания неэффективной и дорогостоящей инфраструктуры. Так что российскому бизнесу есть к чему стремиться.

Мы видим, как постепенно насыщаются рынки и усиливается конкуренция в технологических и экономических центрах — Москве и Петербурге. Одновременно с этим растет объем потребления облачных услуг в регионах. Этому способствуют цифровизация на добывающих и промышленных предприятиях, развитие электронной коммерции, внедрение информационных систем в государственных сервисах. Мы также понимаем, что во многих региональных центрах трудно получить тот же опыт использования облаков федеральных провайдеров, что и в столицах. Это обусловлено качеством каналов связи, стоимостью трафика, рядом причин географического характера. Поэтому перспективным является расширение географии бизнеса в регионы России и ближнее зарубежье. Мы, например, открыли региональный узел в Новосибирске, планируем к открытию еще четыре точки, в том числе — в странах СНГ.

Окончательно сформировался тренд на современные подходы в разработке. Идет глобальный переход на микросервисную архитектуру с горизонтальным масштабированием. Она закладывается в основу большинства новых проектов. Это формирует запрос на облачные сервисы, ориентированные на данные методы. Мы внимательно следим за тем, какие технологии выбирают передовые зарубежные компании. Сегодня это Kubernetes, Serverless, базы данных и системы хранения как сервис. За ними будущее, и это необходимо учитывать.

Еще один важный тренд ИТ-рынка — постепенный рост доли приложений, использующих технологии нейросетей и машинного обучения. Это то, что в массовой культуре излишне оптимистично именуют искусственным интеллектом. Для облачного рынка это означает значимый рост потребности в вычислительных мощностях. Поэтому растет интерес к высокоплотным вычислительным системам и соответствующей инфраструктуре дата-центров. На этой базе провайдеры, в том числе мы, создают специальные сервисы, например, для вычислений с помощью видеокарт, так называемый GPU computing, и с использованием технологий обратной виртуализации.

Обратившись к массовому сегменту рынка, мы увидим, что и здесь происходит много интересного. Последние пару лет массово запускаются сервисы облачного гейминга. С их помощью владельцы даже низкопроизводительных компьютеров и мобильных устройств играют в самые современные игры на максимальных настройках качества. Так происходит потому, что вся игра происходит в облаке, а на пользовательские устройства передается только изображение. Миллионы геймеров отказываются от дорогостоящих компьютеров и консолей в пользу игровых сервисов, что уже ощущают на себе инфраструктурные и телеком-провайдеры. Ведь облачный гейминг приводит к стремительной загрузке каналов связи. Это один из вызовов, на который нам предстоит найти технологичный и экономичный ответ в ближайшее время.

Все эти изменения открывают возможности для роста бизнеса компаний, специализирующихся на облачных сервисах. Разумеется, в течение года, как показало его начало, могут появиться новые факторы влияния, которые скорректируют тренды».

Источник: plus.rbc.ru