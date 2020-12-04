Пресса о нас

Российский рынок облаков продолжает показывать устойчивый рост даже несмотря на влияние внешних факторов. О том, зачем бизнес переходит на микросервисы, чем для облаков обернется рост популярности нейросетей и почему все так увлечены обратной виртуализацией, в интервью CNews рассказал Олег Любимов, генеральный директор компании Selectel.

CNews: Расскажите, что сейчас происходит на облачном рынке? Какие стратегические вопросы решают его участники?

Олег Любимов: Как и в предыдущие пять лет, облачный рынок в России продолжает устойчиво расти. Идет цифровизация все новых и новых отраслей, что обеспечивает потребность в дополнительных вычислительных ресурсах и пространстве для хранения данных. В 2019 году рыночный рост, по нашим оценкам, составил 20-25% в деньгах.

Постепенно насыщаются рынки и усиливается конкуренция в технологических и экономических центрах — Москве и Петербурге. Параллельно с этим растет объем потребления облачных услуг в регионах. Однако в большинстве из них пока трудно получить тот же опыт использования облаков федеральных провайдеров, что и в столицах.

В последние два года явно обозначилась тенденция к консолидации рынка, состоялось несколько крупных M&A сделок. В результате почти не осталось независимых средних компаний: большинство из них были приобретены более крупными игроками, которые стремятся захватить долю рынка и расширить свое продуктовое портфолио. Тем не менее, независимость сохраняют множество малых компаний, предлагающих нишевые специализированные решения.

CNews: В какую сторону развивался рынок до пандемии? Что изменится после этого кризиса? Какие сервисы стали особенно популярны у бизнеса?

Олег Любимов: Если говорить об общих тенденциях, то в прошлом году окончательно сформировался тренд на современные подходы в разработке. Идет глобальный переход на микросервисную архитектуру с горизонтальным масштабированием. Такая архитектура закладывается в основу большинства новых проектов и формирует запрос на облачные сервисы, ориентированные на данные методы. Мы внимательно следим за тем, какие технологии выбирают передовые зарубежные компании. Сегодня это Kubernetes, Serverless, базы данных и системы хранения как сервис.

Еще один важный тренд — постепенный рост доли приложений, использующих технологии нейросетей и машинного обучения. Для облачного рынка это означает значимый рост потребности в вычислительных мощностях. Поэтому растет интерес к высокоплотным вычислительным системам и соответствующей инфраструктуре дата-центров. Провайдеры создают специальные сервисы, например, для вычислений с помощью видеокарт, так называемый GPU computing, и с использованием технологий обратной виртуализации.

Пандемия спровоцировала всплеск интереса к высокоуровневым услугам, решающим конкретные бизнес-задачи клиентов. Среди них — сервисы для совместной работы, сервисы, обеспечивающие работу офиса в удаленном режиме, весь спектр сервисов коммуникации. Однако на уровне инфраструктуры в результате пандемии практически ничего не изменилось. Наиболее востребованными по-прежнему остаются базовые IaaS-продукты — compute и storage. Они пока используются для развертывания большинства информационных систем и приложений.

«Идет цифровизация все новых и новых отраслей, что обеспечивает потребность в дополнительных вычислительных ресурсах и пространстве для хранения данных,» — Олег Любимов.

CNews: Как повлияла пандемия непосредственно на Selectel? Какой опыт извлекла компания из этого кризисного для многих периода?

Олег Любимов: Мы внимательно наблюдали за происходящим и проактивно принимали меры, чтобы обеспечить безотказную работу сервисов и помочь сильно пострадавшим от кризиса клиентам. На случай самого жесткого сценария карантина мы создали в дата-центрах автономные рабочие места для инженеров с возможностью постоянного нахождение там в течение нескольких недель. На возможные перебои с поставками оборудования из-за разрыва производственных цепочек ответили закупкой дополнительного объема сетевых и серверных компонентов. Застраховались от проблем с городской инфраструктурой, увеличив запасы топлива для дизель-генераторов, питающих дата-центры в аварийных ситуациях. К счастью, большая часть этих мер не пригодилась, поскольку карантин был реализован по более мягкому сценарию.

Что действительно пригодилось, так это программа помощи наиболее пострадавшим клиентам. Им мы предложили 50-процентную рассрочку на оплату услуг на время кризисной ситуации в экономике.

CNews: Каких результатов вы ожидаете от этого года, как по своей компании, так и по рынку в целом? Стоит ли ожидать умеренного роста или серьезного спада? Почему?

Олег Любимов: На этот год мы заложили план по росту в 35-40% и пока следуем ему с небольшим опережением. По своей клиентской базе мы видим, что рост потребления облачных сервисов теми компаниями, чей бизнес на фоне кризиса вырос, превышает падение спроса со стороны пострадавших. Поэтому в целом по рынку мы ожидаем сохранения тенденции роста на 20-25% в год, но не исключаем отложенных негативных эффектов, которые проявятся в будущем.

CNews: Какими были итоги прошлого года именно для компании Selectel? Какие наиболее интересные проекты вы могли бы отметить?

Олег Любимов: Для Selectel год был весьма успешным. Бизнес вырос почти на 40%. Мы вывели на рынок несколько современных продуктов и инвестировали в ряд новых инфраструктурных проектов. Например, в прошлом году мы приняли решение, не сбавляя обороты в Москве и Петербурге, расширять географию бизнеса в регионы России и ближнее зарубежье. И уже в декабре в Новосибирске состоялся запуск первого регионального узла облачной платформы Selectel. Мы нашли оптимальную бизнес-модель, поэтому между принятием решения о выходе в регион и полномасштабным запуском прошло меньше трех месяцев. В региональной точке присутствия сразу были доступны все функции и технологии облачной платформы Selectel по единым для всей сети ценам. Развитие бизнеса в Сибири, как по выручке, так и по новым подключениям, полностью оправдывает наши ожидания.

CNews: Как изменилась за последнее время ваша продуктовая линейка? На что вы делаете особый акцент? Почему вы считаете, что эти продукты востребованы рынком?

Олег Любимов: В прошлом году мы выпустили несколько новых сервисов — «Managed Kubernetes», «Serverless: облачные функции», «Облачные базы данных». Все эти сервисы можно отнести уже не к уровню инфраструктуры (IaaS), а к более высокому уровню платформы (PaaS). Они снижают для компаний порог входа в облака и позволяют сэкономить на внедрении и администрировании решений. Заказчику не нужно создавать штат системных администраторов и DevOps-специалистов и формировать эти компетенции внутри компании. Он может сфокусироваться на разработке и работе ключевых бизнес-приложений, переложив заботу по настройке и поддержке на сервис-провайдера.

CNews: Один из ваших наиболее заметных продуктов — мощный сервер для in-memory-вычислений HyperServer. Какие задачи он помогает решать? В чем его преимущества перед альтернативными решениями?

Олег Любимов: Этот сервис построен на технологии обратной виртуализации. При обычной виртуализации один физический сервер делится на несколько менее мощных виртуальных машин. Здесь — все наоборот — несколько физических серверов соединяются в один виртуальный, обладающий всей совокупностью ресурсов объединенных машин.

HyperServer идеально подходит для программных продуктов, требующих для работы сверхбольших объемов оперативной памяти, в первую очередь, баз данных. Обычная x86-64-архитектура не позволяет иметь в одном сервере более 3 Тб памяти (и это только в топовых 4-процессорных платформах). Поэтому для баз данных с более высокими запросами раньше приходилось использовать суперкомпьютерные системы, ценой в миллионы долларов.

Наш HyperServer — не только дешевле традиционных решений в пересчете на TCO, но и позволяет не замораживать единовременно огромный бюджет на покупку железа, которое скоро может перестать отвечать требованиям. С ним можно использовать традиционную для облака модель «pay as you go» и корректировать объем ресурсов по мере изменения потребления.

CNews: Каким компаниям и из каких отраслей стоит задуматься о HyperServer?

Олег Любимов: Типовым сценарием для HyperServer является поддержка in-memory СУБД, таких как SAP HANA или Oracle Exadata. В этом направлении мы плотно работаем как с самими вендорами, так и с интеграторами их решений. Вообще, этот сервис подходит для запуска любых приложений, обрабатывающих большие объемы данных одновременно. Под это определение подходят, например, биллинговые системы всех крупных B2C-компаний.

CNews: Вы разработали новую систему управления выделенными серверами, которая фактически превращает железо в bare metal cloud. Какие преимущества дает бизнесу этот подход? Есть ли уже кейсы полной автоматизации, о которых вы можете говорить вслух?

Олег Любимов: Использование в качестве ИТ-инфраструктуры железа без промежуточного слоя виртуализации имеет три основных преимущества. Во-первых, это надежность и безопасность. С физическими серверами исключены возможные отказы и уязвимости на облачном уровне, так как его там просто нет. Во-вторых, более низкая цена. Bare metal проще в реализации, чем облако, и в тарифах нет затрат на проприетарные лицензии или собственную разработку вокруг open source-решений. В-третьих, высокая производительность. Выделенные серверы избавлены от неизбежного при виртуализации оверхеда и обеспечивают прямой доступ ко всем компонентам, что особенно актуально при работе с GPU, которые необходимы для решения задач в области машинного обучения.

В прошлом году мы внедрил новую систему управления выделенными серверами и исключили инженеров из процесса предоставления услуги. Теперь все операции осуществляются в автоматическом режиме. Поэтому мы и говорим про bare metal cloud. Время от заказа до получения доступа к серверу сократилось до 120 секунд. Установка выбранного заказчиком базового программного обеспечения происходит автоматически. Реализована поддержка API, что существенно упрощает работу с серверами. Стали доступны динамические тарифные планы, и серверы готовых конфигураций можно арендовать посуточно без установочного платежа.

Один из самых интересных и показательных кейсов — переезд сервиса бронирования «Островок.ру» из облака Amazon Web Services на серверы Selectel. Сейчас «Островок» арендует у нас порядка 400 серверов. В компании посчитали, что издержки миграции окупились за месяц, а стоимость хостинга уменьшилась в два раза. Кстати, этот кейс от первого лица и в деталях описан в нашем блоге.

CNews: Многие компании сейчас пытаются уходить в сторону собственной разработки, но далеко не у всех это получается. Selectel — скорее, исключение. Какие преимущества вы получаете от такого подхода?

Олег Любимов: Мы стремимся предоставить клиентам не только удобное и надежное решение, но и оптимальное по цене. Собственная разработка позволяет сэкономить на лицензионных отчислениях вендорам проприетарного софта и максимально учесть потребности клиентов, создавая продукт в тесном контакте с ними на основе обратной связи. В случае с использованием готовых решений это просто невозможно.

На собственные компетенции мы полагаемся не только в разработке софта. Например, мы не покупаем готовые серверы, а собираем их самостоятельно из отдельных компонентов. Не заказываем готовую инфраструктуру дата-центров, а проектируем их своими силами, выбирая экономически целесообразные и наиболее полно удовлетворяющие нужды клиентов решения. Такой подход во всех ключевых бизнес-процессах помогает Selectel оставаться лидером по издержкам и предлагать лучшие на рынке цены, а также учитывать нестандартные индивидуальные потребности заказчиков.

CNews: Есть ли у вас планы по расширению бизнеса внутри России? Готовы ли вы выходить со своими продуктами на западные рынки? Будут ли они там конкурентоспособны?

Олег Любимов: Начало региональной экспансии Selectel было положено в прошлом году с запуском облачной платформы Selectel в Новосибирске. Мы продолжим расширять географию бизнеса в России: в этом году готовимся разместить инфраструктуру и начать предоставление услуг в Екатеринбурге и Владивостоке.

Одновременно мы реализуем планы международного развития. В мае вышли в Узбекистан, он стал для Selectel первым зарубежным рынком. Мы видим экономический потенциал республики в силу большой численности населения, постепенной урбанизации и стремления властей построить цифровое государство и экономику. Облачные технологии являются неотъемлемой частью процесса цифровизации. Selectel первым из крупных облачных провайдеров локализовал инфраструктуру в Узбекистане. В отсутствии серьезной конкуренции мы рассчитываем, что наши решения быстро станут востребованы.

Североамериканский и европейский рынки — достаточно зрелые и устоявшиеся. Любой новый игрок встретит там плотную конкуренцию как со стороны сверхбольших провайдеров — Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, так и со стороны локальных и нишевых компаний — OVH, Hetzner, Scaleway и других. Все они имеют локальное присутствие, хорошую узнаваемость бренда, лояльную клиентскую базу. В странах ближнего зарубежья у Selectel выше перспективы занять значимую долю рынка, так как почти ни одной из крупных западных компаний там нет. Кроме того, мы видим больше перспектив на этих рынках из-за широкого распространения русского языка, схожести культур и экономической ситуации.

Источник: www.cnews.ru