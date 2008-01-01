Пресса о нас

Федеральные игроки ИТ-рынка все чаще обращают внимание на Новосибирск, высоко оценивая его перспективы на пути к цифровизации бизнеса. Почему?

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel запустил в Новосибирске первый региональный узел своей облачной платформы, инвестировав в проект около 60 млн руб.

По мнению генерального директора Selectel Олега Любимова, сегодня в Новосибирске и других городах Сибири трудно получить тот же опыт использования облаков федеральных провайдеров, что и в Москве, и это обусловлено качеством каналов связи и стоимостью трафика, а также рядом причин географического характера. «ДК» поговорил с экспертом об этих причинах, а также о том, чем федеральным игрокам становится так интересен Новосибирск, и каковы перспективы рынка облачных услуг в нашем городе.

Расскажите подробнее о причинах растущего интереса к Сибири. Как здесь изменить качество каналов связи, над чем нужно работать регионам?

— В подавляющем большинстве случаев облака федеральных провайдеров развернуты в дата-центрах в Москве и Петербурге. Заказчикам из сибирского региона целесообразно выбирать эти локации, если их конечные клиенты находятся в европейской части страны. Но если сервисы ориентированы на локальные рынки Сибири, расстояние до центральной России оборачивается большими сетевыми задержками (latency) и делает работу с ними некомфортной. Изменить это невозможно, так как задержки на каналах обуславливаются ограничениями на физическом уровне (конечностью скорости света).

Например, в IP-телефонии значительные сетевые задержки приводят к «деградации голоса» — собеседники не понимают друг друга из-за помех. Различные сервисы категории SaaS (когда программное решение распространяется по подписке из облака), от мессенджеров до систем управления предприятиями, тоже находятся в критичной зависимости от latency, поскольку должны проводить десятки тысяч операций в секунду. От цены трафика и скорости передачи данных прямо зависит доступность услуг резервного копирования, которые необходимы для надежной защиты информации.

Размещение цифровых сервисов в географически близком к пользователям облаке кардинально меняет ситуацию и избавляет от многих неудобств.

Какие перспективы развития рынка в Сибири вы видите — за счет чего здесь будет расти спрос? Как в связи с этим будут меняться цены?

— Мы видим, что в Сибири растет объем потребления облачных услуг. Этому способствуют цифровизация на добывающих и промышленных предприятиях, развитие электронной коммерции, внедрение информационных систем в государственных сервисах. Эти категории заказчиков активно увеличивают расходы на ИТ. Но им не выгодно создавать собственную ИТ-экспертизу, и они ждут решений «под ключ» от профессиональных поставщиков.

Рост спроса будет сопровождаться ростом предложения — это естественный процесс развития рынка. Между сервис-провайдерами появится реальная конкуренция. Она гармонизирует рынок — его постепенно покинут игроки с дешевыми некачественными услугами и с необоснованно высокими ценами.

Насколько важно развивать информационные технологии в регионах, от чего зависит это развитие?

— Развитие информационных технологий сегодня во многом определяет качество жизни. Поэтому для регионов, которые все активнее конкурируют между собой за человеческий капитал, это одно из приоритетных направлений. Новосибирская область находится в авангарде цифровизации. Существующий интеллектуальный и экономический потенциал способствует появлению здесь успешных технологических бизнесов. Эксперты CNews Analytics высоко оценивают и действия местных властей по созданию благоприятной налоговой среды для ИТ-компаний. Кроме того, Новосибирск входит в первую десятку субъектов с крупнейшими ИТ-бюджетами, что говорит о масштабном внедрении информационных систем в государственные сервисы.

А что такое, по-вашему, цифровая экономика, как ее строить и готовы ли к этому регионы?

— В общем виде, под цифровой экономикой сейчас понимают любой вид деятельности, будь то производство, торговля или предоставление услуг, где главную роль в повышении эффективности процессов играют данные. Точнее их системный сбор, обработка и анализ. При этом облачные технологии являются неотъемлемой частью такой экономики. Поэтому путь в облако рано или поздно проделают все. Специфика отраслей определит лишь скорость миграции и ее масштаб.

Крупные ИТ-компании пока не спешат отказываться от своих on-premise инфраструктур, доверяя им критически важные информационные системы и постоянные нагрузки. В облака они обычно выносят среды для разработки и тестирования. Смелее используют облачные технологии в традиционных секторах экономики: логистике, медицине, офлайн-ритейле и т. д. Эти компании только начинают «оцифровывать» бизнес и не имеют собственной экспертизы, поэтому готовы довериться профессиональным поставщикам.

Источник: nsk.dk.ru