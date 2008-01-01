Пресса о нас

Компания ввела в строй вторую очередь дата-центра «Берзарина». Новая площадка вмещает 350 серверных стоек и создана специально для облачных сервисов, на которые приходится более 85% выручки Selectel.

По сути, введенная в эксплуатацию площадка — новый ЦОД, расположенный на верхнем этаже пятиэтажного здания на северо-западе столицы. Этот дата-центр работает независимо от расположенного на втором этаже старого ЦОДа.

По-новому организована система охлаждения, в ней используется фрикулинг с секцией адиабатики. Холодный воздух забирается с одной стороны здания и проходит через очищающие фильтры. Внутрь помещения его нагнетают вентиляционные машины, имеющие дополнительные секции фильтрации. Из горячего коридора воздух выбрасывается с другой стороны здания вентиляторами. Часть горячего воздуха поступает через фальшпотолок в камеру смешения, что обеспечивает подачу в серверный зал воздуха с температурой 20°С и в холодное время года.

В случае жаркой погоды подключаются машины адиабатического охлаждения производства компании Munters. Для каждой из машин зарезервирован бак емкостью 900 л, который позволяет работать в течение 24 ч без долива воды. Всего планируется установить 10 машин, сейчас установлены три. Резервирование осуществляется по схеме N + 1. Суммарная производительность одной машины порядка 40 тыс. куб. м воздуха в час.

По сравнению с традиционными системами такая схема охлаждения потребляет до 80% меньше электроэнергии, затраты на которую составляют значительную часть операционных расходов дата-центра. По утверждению экспертов компании, проектный PUE второй очереди ЦОДа — 1,15.

На новых площадях дата-центра «Берзарина» установлены специально спроектированные стойки открытого типа с увеличенной высотой в 52U, позволяющие максимально эффективно использовать имеющееся пространство.

Общая площадь второй очереди дата-центра «Берзарина» составляет 1,2 тыс. кв. м, проектная мощность — 2,5 МВт. Уровень надежности соответствует стандарту Tier III.

На новых площадях дата-центра «Берзарина» уже развернут ряд услуг Selectel. Здесь присутствует ряд клиентов провайдера, например, сервис заказа такси «Ситимобил» и медиагруппа «Актион-МЦФЭР».

По оценке технического директора Selectel Кирилла Малеванова, значительная доля клиентов компании находится в столице. Новый ЦОД поможет уменьшить для них задержки при обращении к облаку Selectel, что особенно важно, если заказчик строит гибридное облако и создает резервную площадку корпоративного ЦОДа.

Источник: IKSMEDIA.RU