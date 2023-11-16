Олег Любимов, Selectel: «У российского облачного рынка еще есть 10–20 лет планомерного роста»

В 2022 году объем облачного рынка увеличился более чем на 40 % в сравнении с 2021 годом. Причинами стремительного роста стали не только уход иностранных игроков и отказ российского бизнеса от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу арендованной, но и общий тренд на цифровизацию бизнес-процессов, переход компаний в онлайн и, как следствие, растущий спрос на услуги провайдеров облаков. Генеральный директор Selectel Олег Любимов считает, что рынок продолжит расти двузначными темпами ближайшие 10‒20 лет.

Олег Любимов / Пресс-служба Selectel

Время для роста

— Согласно исследованию аналитической компании iKS-Consulting, облачный рынок России вырос на 42 % за 2022 год. Как вы считаете, почему столь непростой год стал удачным для компаний этой отрасли?

— Российский облачный рынок и до событий 2022 года рос примерно на треть ежегодно, однако год назад темпы роста ускорились. Повлияло на это несколько факторов. Первый — уход иностранных игроков. К 2021 году в стране был высокий уровень локализации информации: порядка 70 % всех российских данных (а персональных данных — 100 %; примечание «Ведомости. Технологии и инновации») находились внутри России. По этому показателю мы были на третьем месте в мире после Китая и США. В 2022 году из-за сложностей с оплатой иностранных облачных сервисов, а также понятных сомнений в возможности поддерживать работоспособность российских ресурсов за рубежом начался «переезд» отечественных компаний от западных провайдеров ИТ-инфраструктуры на российские мощности.

— Что еще повлияло на ускорение темпов роста?

— Недоступность оборудования, так называемого «железа», на широком рынке. Компании, которые ранее предпочитали самостоятельно закупать оборудование, нанимать инженеров для его обслуживания и разворачивать ИТ-инфраструктуру внутри собственного предприятия, в 2022 году из-за сложностей с приобретением оборудования решили сфокусироваться на профильных проектах, а за ИТ-инфраструктурой обратиться к сервис-провайдерам.

— А у сервис-провайдеров не было сложностей с покупкой «железа»?

— Всем участникам рынка так или иначе пришлось перестроить процессы, связанные с закупкой оборудования. Если говорить о нашем примере, то у Selectel изначально был принципиально иной подход к «железу»: мы не используем готовые серверы, а покупаем отдельные компоненты (материнские платы, модули памяти и т. д) и сами собираем оборудование на сборочных линиях, которые у нас есть во всех дата-центрах. Поэтому, когда с рынка ушел, к примеру, один из поставщиков материнских плат, мы смогли оперативно заменить его на другого. Это касается не только серверов. Такой подход заложен в целом в нашу бизнес-модель. С 2008 года мы строим вертикально интегрированную компанию, которая максимально контролирует все внутренние процессы.

Мы владеем всеми нашими дата-центрами, а где возможно — и землей под ними. У команды сильная экспертиза по строительству, проектированию и техническому надзору. Такой подход вкупе с самостоятельной сборкой серверов и внутренней разработкой ПО на базе Open Source делает из Selectel независимого провайдера.

— Разве покупать, например, готовые серверы не дешевле, чем собирать самим?

— Покупать дешевле только на малых объемах, если нужно 1‒5 серверов в месяц. Если же требуется 1000‒2000 серверов в месяц, собирать самим выгоднее. И что немаловажно, в этом случае нет зависимости от конкретного вендора.

— Софт вы тоже пишете сами?

— Да. У нас собственная разработка, которая базируется на программном обеспечении с открытым исходным кодом, — в мире есть достаточно большой массив такого ПО. Наши разработчики берут готовые или полуготовые компоненты и адаптируют их под наши задачи и требования. Поэтому, когда в 2022 году с российского рынка стали уходить Microsoft и другие игроки, у многих завязанных на этот софт участников облачного рынка начались проблемы. Мы же в этом вопросе чувствуем себя спокойно.

— Можете поделиться результатами деятельности компании за прошлый год и сравнить их с прогнозами на 2023-й? Какая выручка и прибыль, например, уже отражены в отчетности за 1 полугодие 2023 года?

— В 2022 году наша выручка составила 8,1 млрд руб., увеличившись на 68 % в сравнении с 2021 годом. В предыдущие годы мы росли в среднем на 45 % при росте рынка 30‒35 %. Что касается прибыли, для нас основная метрика — это не чистая прибыль, а EBITDA, то есть операционная прибыль. В прошлом году маржинальность по EBITDA составила 50 %. В предыдущие годы этот показатель был на уровне 47 %. В 2023 году мы ожидаем, что будем расти с той же скоростью, что и рынок, то есть 30–35 % год к году. Причина не только в том, что факторы, которые позволили в 2022 году сделать качественный скачок, уже не работают. Тут, скорее, имеет место эффект высокой базы: чем крупнее компания, тем медленнее ее темпы роста в процентах (при существенном росте в абсолютных числах). Если говорить о результатах за полугодие, то, по предварительным данным, наша выручка увеличилась на 34 % год к году.

Бизнес в деталях

— В чем суть вашего бизнеса?

— Мы предоставляем место для хранения данных и вычислительные мощности для информационных систем наших клиентов. Сами системы могут быть любые, и для каждой из них оптимален разный тип использования ИТ-инфраструктуры. Самая простая услуга — размещение оборудования клиента в нашем дата-центре, когда компания сама управляет своими серверами, а мы как провайдер обеспечиваем их электроснабжение и охлаждение. Более сложная услуга — bare metal — аренда физической вычислительной инфраструктуры, когда мы в дата-центр ставим свое оборудование, разрабатываем софт для управления им и отдаем клиенту в пользование. Еще более сложная услуга — сами облака. На наши серверы устанавливаем систему виртуализации и предоставляем клиенту не физический сервер, а виртуализованный — доступ в приватное или публичное облако.

— На какой из трех типов услуг приходится основная выручка Selectel?

— Bare metal приносит около 60 % выручки. Для нас сейчас это приоритетное направление, и мы в данном сегменте — самый крупный игрок на российском рынке. На частные и публичные облака приходится около 25 %, на услуги аренды места в дата-центре — порядка 10 %.

— Какой типовой портрет вашего клиента? Это небольшие компании или крупные игроки?

— Клиентская база Selectel сильно диверсифицирована: есть те, кто платит 200 рублей в месяц, есть и те, кто платит по 20 млн. Есть частные лица, МСБ, крупный бизнес, компании с госучастием. Типового клиента у нас нет, так как услуги мы позиционируем не под клиента, а под его задачи. Исторически мы специализировались на частных лицах и МСБ, но последние 3–4 года сфокусировались на крупном и среднем бизнесе. За счет этого у нас вырос средний чек: 5 лет назад он был 10 тыс. руб. в месяц, а сейчас в три раза больше.

— Сейчас большинство облачных провайдеров и ИТ-инфраструктуры являются частью экосистем, Selectel — нет. Как вы считаете, это плюс или минус?

— На мой взгляд, плюс. У больших экосистем обычно много направлений деятельности, некоторые из них могут составлять конкуренцию бизнесу потенциальных клиентов. Например, аптечной сети не всегда хочется размещать свои данные у облачного провайдера из экосистемы, в которой также есть аптечный бизнес. При прочих равных такой клиент выберет независимого провайдера. Еще один плюс независимости — все усилия идут на профильный вид деятельности.

Долговой рынок -2023

— Компания в конце июля объявила о размещении третьего выпуска трехлетних облигаций на 4 млрд руб. До этого было уже два размещения по 3 млрд — в 2021 и 2022 году. Для чего компания выходила на долговой рынок ранее, на что планируете потратить третий займ?

— Здесь два направления расходов. Первое — нам необходимо рефинансировать выпуск 2021 года, который заканчивается в 2024 году, часть средств пойдет на его погашение. Вторая часть привлеченных средств пойдет на закупку ИТ-оборудования и на продолжение строительства дата-центров. Мы строим новую площадку в Москве на Юрловском проезде, это большой дата-центр на 2000 серверных стоек с общей подведенной мощностью на 20 МВт. Его запуск намечен на 2 квартал 2025 года, соответственно, на 2024 год придется основная часть капитальных затрат.

— Почему вы выбрали именно среднесрочные облигации для привлечения средств на развитие?

— Для компаний нашего типа предпочтительнее использовать «длинные» деньги, в том числе выпускать облигации на более длительный срок — 5–7 лет. У дата-центров, на строительство которых идет львиная часть привлеченных средств, именно такой срок окупаемости. Но со стороны частных инвесторов более активный спрос на среднесрочные бонды, поэтому мы выпускаем серию последовательных займов и используем часть третьего займа на рефинансирование первого.

О господдержке и планах на будущее

— Нередко представители ИТ-отрасли заявляют, что нужно больше мер государственной поддержки. Как вы считаете, актуально ли это для вашей индустрии? Что бы помогло больше всего?

— Мы видим много результативных проектов у профильного министерства — оно хорошо знает, какие бизнесы есть на рынке и какие у них потребности. Если говорить о дополнительных мерах поддержки, стоит упомянуть новый отечественный стандарт для дата-центров. Для стандартизации в отрасли используется классификация Uptime Institute — американской компании, которая разработала собственную систему стандартов надежности дата-центров и систему сертификации. Сейчас все участники отрасли должны платить частной западной компании, чтобы получить подтверждение надежности своей инфраструктуры, что, скорее, неправильно. Но ситуация меняется, уже появился отечественный стандарт. Осталось разработать требования к сертифицирующим органам, и можно будет подтверждать надежность бизнеса внутри страны.

— Что, на ваш взгляд, ждет рынок облачных технологий в ближайшие годы?

— Мы считаем, наша отрасль продолжит расти. Во всем мире все больше процессов переходят в онлайн. На сегодняшний день уровень проникновения ИТ-инфраструктуры в России в 2–3 раза ниже, чем в Китае и других развивающихся странах, и в 6–8 раз ниже, чем в США. И если даже в развитых странах объем рынка продолжает расти двузначными темпами, то и у российского облачного рынка еще есть 10–20 лет планомерного роста.

Источник: Ведомости