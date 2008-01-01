Пресса о нас

Компания Selectel планирует инвестировать около $60 млн за два-три года в расширение сети дата-центров и разработку облачных сервисов. На московском рынке пока существует дефицит мощностей, который подтолкнул к расширению и другие компании, отмечают эксперты, ожидающие в ближайшее время также роста цен на аренду хранилищ.

Компания Selectel 20 марта вводит в эксплуатацию вторую очередь московского дата-центра «Берзарина», сообщил «Ъ» ее представитель. Инвестиции в проект составили около $5 млн, уточняет он. Объект рассчитан на 350 специальных стойко-мест, его площадь составила 1,2 тыс. кв. м. Всего в течение двух-трех лет компания намерена вложить $30 млн в развитие сети дата-центров, чтобы ввести 1,5 тыс. новых стойко-мест и модернизировать существующие объекты. Еще $25–30 млн будет инвестировано в разработку облачных сервисов, говорят в Selectel.

В том числе благодаря запуску второй очереди дата-центра Selectel планирует за два года поднять выручку от облачных сервисов до 2,5 млрд руб., уточняет представитель компании. По итогам 2018 года эта выручка составила 1,3 млрд руб., что на 50% выше, чем годом ранее. Всего на облачные сервисы приходится более 85% выручки Selectel.

Selectel входит в пятерку крупнейших операторов центров обработки данных (ЦОД) в России по количеству стоек по предварительным результатам 2018 года, оценивает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. По результатам 2017 года по выручке компания занимала четвертое место с 6% на рынке услуг ЦОД.

В конце 2018 года на московском рынке качественных ЦОД наблюдался дефицит, который и подтолкнул компании к расширению, рассуждает господин Мирин. Кроме того, уже несколько других ЦОД заявили о планируемых расширениях в ближайшие годы, добавляет он: «Уже к концу 2019 года планируется ввод около 5 тыс. стойко-мест». Эти события заставили iKS-Consulting пересмотреть прогноз по динамике рынка. Если в прошлом году рост по итогам 2019 года ожидался примерно на 10%, то сейчас считается, что эти цифры будут превышены и рост достигнет 15%, рассказал Станислав Мирин.

Рынок ЦОД растет достаточно динамично, в год рост составляет 12–15%, развитию также способствует увеличение спроса на облачные сервисы, подтверждает руководитель сети дата-центров КРОК Павел Колмычек. Рынку коммерческих дата-центров помогают инициативы нацпроекта «Цифровая экономика» и цель достичь 5% хранения мировых данных на территории России к 2024 году, считает директор по облачным сервисам дата-центра Xelent Илья Рогов.

Пока же, по его словам, дефицит на рынке ЦОД сохраняется. Со временем нехватка хранилищ будет покрываться, однако строительство дата-центра по наиболее востребованному стандарту Tier III занимает несколько лет, указывает господин Рогов. «Операторы ЦОД достигли предела существующих площадок, и возможности вводить очередную порцию стоек сейчас практически ни у кого нет», — сетует Павел Колмычек. При сохранении низких цен операторам сложнее вернуть инвестиции в строительство новых площадок, указывает он. Скорее всего, рынок увидит ощутимый дефицит стоек к середине-концу 2019 года и сопутствующую корректировку уровня рыночной цены на стойко-места, а уже к середине-концу 2020 года можно ожидать ввода новых объектов в эксплуатацию, резюмирует господин Колмычек.

Источник: www.kommersant.ru