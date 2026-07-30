Стоимость складывается из цен ресурсов, которые потребляет облачный сервер: на нее влияет количество ядер, память и локальный диск. Рассчитать цену можно в калькуляторе.

Отметим, что мы не берем дополнительную плату за оформление поручений или соответствие облака 21 приказу ФСТЭК.