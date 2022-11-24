Облачная платформа Selectel входит в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021). Ее развитие и поддержку мы обеспечиваем самостоятельно.
Рассчитайте стоимость облачного сервера
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/с.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Какие задачи решает защищенное облако
Надежная обработка персональных данных
Наши облачные серверы имеют акт оценки эффективности до первого уровня защищенности (УЗ-1) данных. Это значит, обработка ПНд будет проходить в соответствии с законом РФ.
Соответствие требованиям законов
Мы гарантируем выполнение всех требований 21 приказа ФСТЭК на уровне аппаратного и программного обеспечения, среды виртуализации, средств управления и рабочих мест сотрудников.
Снижение капитальных затрат
Вам не придется покупать инфраструктурное оборудование и заботиться об инфраструктуре — мы возьмем это на себя.
Для кого подходит публичное облако Selectel
Почему стоит арендовать облачные серверы в Selectel
Включены в реестр российского ПО
У нас есть дополнительные услуги по безопасности и 152-ФЗ
Чтобы полностью выполнить требования 152-ФЗ для своей системы, вы можете использовать дополнительные сервисы Selectel по защите информации.
Бесплатно защищаем от DDoS-атак
Защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 включена в стоимость всех наших продуктов.
Даем возможность масштабироваться или создать гибридную инфраструктуру
У нас есть инфраструктура, для которой проведена не только оценка эффективности, но и аттестация по 17 приказу ФСТЭК. А это значит, что вы сможете разместить у одного провайдера системы, которые выполняют различные требования безопасности. Также вы сможете построить гибридную инфраструктуру, объединив проекты приватной сетью Selectel.
Как разделяется ответственность за соответствие 152-ФЗ
Как начать работу с защищенным облаком для хранения и обработки персональных данных
1. Подберите нужную конфигурацию сервера
Сделать это можно в нашем калькуляторе. Если вам нужна помощь с выбором — напишите на sales@selectel.ru.
2. Зарегистрируйтесь в панели управления
Чтобы арендовать выбранный сервер, вам нужно создать аккаунт. В панели управления вы сможете общаться с техподдержкой и менять конфигурацию сервера.
3. Подпишите поручение на обработку ПНд
Направьте нам тикет. Мы подготовим поручение и отправим вам на подпись: в бумажном виде или через ЭДО. Используйте информацию из поручения при регистрации в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Как рассчитывается стоимость аренды облачной инфраструктуры?
Стоимость складывается из цен ресурсов, которые потребляет облачный сервер: на нее влияет количество ядер, память и локальный диск. Рассчитать цену можно в калькуляторе.
Отметим, что мы не берем дополнительную плату за оформление поручений или соответствие облака 21 приказу ФСТЭК.
Что входит в стоимость облачного сервера?
- управление серверами с помощью API или Terraform;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимитный внешний и внутренний трафик между продуктами Selectel;
- защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3-L4;
- размещение доменов и записей на DNS-серверах;
выделенный IP-адрес.
Как оплатить услуги аренды VPS/VDS-сервера?
Оформление аренды сервера в облаке займет несколько кликов в панели управления Selectel. Чтобы арендовать облачный сервер, нужно пополнить баланс облачной платформы. Подробнее об оплате читайте в документации.
Как осуществить миграцию с других облачных серверов к российскому провайдеру Selectel?
- Вариант 1. Создайте резервную копию сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте сервер из нее.
- Вариант 2. Создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, вам поможет наша команда по переносу проектов в Selectel.
Какие возможности IaaS доступны для облака 152-ФЗ?
Облачная платформа Selectel имеет акт оценки эффективности для 152-ФЗ до первого уровня защищенности (УЗ-1). Это значит, что арендуя наше облако, вы соблюдаете требования закона об ИСПДн и можете пользоваться всеми ресурсами облачной инфраструктуры в полной мере: ресурсами обработки, хранения, сетями и другими вычислительными ресурсами.
Как обеспечивается целостность и безопасность данных?
Для сетевых дисков мы обеспечиваем процесс тройной репликации, а для локальных — создаем RAID-массивы. Для дополнительной защиты рекомендуем настроить резервное копирование.
Кроме того, мы разрабатываем и поддерживаем облако в соответствии со строгими требованиями 152-ФЗ и стандартом PCI DSS. Данные хранятся в дата-центре уровня Tier III. Вы сможете соблюдать требования законодательства России, а личная информация ваших клиентов будет под надежной защитой.
Можно ли у вас подключить сертифицированные средства защиты?
Сертифицированные средства защиты требуются при аттестации информационной системы. Использование сертифицированных средств защиты возможно в Аттестованном сегменте ЦОД и в аттестованном облаке, которое станет доступно для пользователей в ближайшее время.
Подробнее про Аттестованный сегмент ЦОД.
Где находятся ваши дата-центры?
У нас есть шесть собственных дата-центров на территории РФ: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы сможете разместить свои проекты на наших партнерских площадках в Новосибирске и Ташкенте.
Подробнее о дата-центрах.
Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на один продукт не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.
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