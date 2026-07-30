Облачная платформа Selectel входит в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021). Ее развитие и поддержку мы обеспечиваем самостоятельно.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
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Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
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Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Какие задачи решает защищенное облако
Надежная обработка персональных данных
Наши облачные серверы имеют акт оценки эффективности до первого уровня защищенности (УЗ-1) данных. Это значит, обработка ПНд будет проходить в соответствии с законом РФ.
Соответствие требованиям законов
Мы гарантируем выполнение всех требований 21 приказа ФСТЭК на уровне аппаратного и программного обеспечения, среды виртуализации, средств управления и рабочих мест сотрудников.
Снижение капитальных затрат
Вам не придется покупать инфраструктурное оборудование и заботиться об инфраструктуре — мы возьмем это на себя.
Для каких отраслей подойдет защищенное облако Selectel
Почему стоит арендовать облачные серверы в Selectel
Включены в реестр российского ПО
У нас есть дополнительные услуги по безопасности и 152-ФЗ
Чтобы полностью выполнить требования 152-ФЗ для своей системы, вы можете использовать дополнительные сервисы Selectel по защите информации.
Бесплатно защищаем от DDoS-атак
Защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 включена в стоимость всех наших продуктов.
Можно создать гибридную инфраструктуру
У нас есть инфраструктура, для которой проведена не только оценка эффективности, но и аттестация по 17 приказу ФСТЭК. А это значит, что вы сможете разместить у одного провайдера системы, которые выполняют различные требования безопасности. Также вы сможете построить гибридную инфраструктуру, объединив проекты приватной сетью Selectel.
Особенности защищенного облака 152-ФЗ
Гибкое масштабирование
Вы можете подстраивать серверы под нагрузку в несколько кликов. Когда она растет — увеличивайте производительность ресурсов; когда падает — возвращайтесь к привычному потреблению. При этом вся инфраструктура останется защищенной и будет соответствовать требованиям регуляторов.
Безопасность, подтвержденная сертификатами
У наших облачных серверов есть сертификат PCI DSS, который гарантирует защиту данных платежных карт и действий при транзакциях. А еще безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO 27001 и GDPR.
Отказоустойчивая инфраструктура
Облачные серверы развертываются в дата-центрах уровня Tier III, где зарезервированы электропитание, кондиционирование и пожаротушение. А инженеры круглосуточно следят за работой всех систем и состоянием оборудования.
Как разделяется ответственность за соответствие 152-ФЗ
Размещайте чувствительные данные на защищенной облачной инфраструктуре Selectel
Чем подтверждено соответствие инфраструктуры Selectel законам
Как начать работу с защищенным облаком для хранения и обработки персональных данных
1. Подберите нужную конфигурацию сервера
Сделать это можно в нашем калькуляторе. Если вам нужна помощь с выбором — напишите на sales@selectel.ru.
2. Зарегистрируйтесь в панели управления
Чтобы арендовать выбранный сервер, вам нужно создать аккаунт. В панели управления вы сможете общаться с техподдержкой и менять конфигурацию сервера.
3. Подпишите поручение на обработку ПНд
Направьте нам тикет. Мы подготовим поручение и отправим вам на подпись: в бумажном виде или через ЭДО. Используйте информацию из поручения при регистрации в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора.
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В чем суть услуги облако 152-ФЗ?
Облако 152-ФЗ — это инфраструктура Selectel, соответствующая требованиям закона о защите персональных данных. Мы отвечаем перед вами за безопасность данных, связанную с физическим доступом, и за защиту IT-инфраструктуры. При этом все данные хранятся в российских дата-центрах уровня Tier III.
Как рассчитывается стоимость аренды облачной инфраструктуры?
Стоимость складывается из цен ресурсов, которые потребляет облачный сервер: на нее влияет количество ядер, память и локальный диск. Рассчитать цену можно в калькуляторе.
Отметим, что мы не берем дополнительную плату за оформление поручений или соответствие облака 21 приказу ФСТЭК.
Что входит в стоимость облачного сервера?
- управление серверами с помощью API или Terraform;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимитный внешний и внутренний трафик между продуктами Selectel;
- защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3-L4;
- размещение доменов и записей на DNS-серверах;
выделенный IP-адрес.
Как оплатить услуги аренды VPS/VDS-сервера?
Оформление аренды сервера в облаке займет несколько кликов в панели управления Selectel. Чтобы арендовать облачный сервер, нужно пополнить баланс облачной платформы. Подробнее об оплате читайте в документации.
Как осуществить миграцию с других облачных серверов к российскому провайдеру Selectel?
- Вариант 1. Создайте резервную копию сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте сервер из нее.
- Вариант 2. Создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, вам поможет наша команда по переносу проектов в Selectel.
Какие возможности IaaS доступны для облака 152-ФЗ?
Облачная платформа Selectel имеет акт оценки эффективности для 152-ФЗ до первого уровня защищенности (УЗ-1). Это значит, что арендуя наше облако, вы соблюдаете требования закона об ИСПДн и можете пользоваться всеми ресурсами облачной инфраструктуры в полной мере: ресурсами обработки, хранения, сетями и другими вычислительными ресурсами.
Как обеспечивается целостность и безопасность данных?
Для сетевых дисков мы обеспечиваем процесс тройной репликации, а для локальных — создаем RAID-массивы. Для дополнительной защиты рекомендуем настроить резервное копирование.
Кроме того, мы разрабатываем и поддерживаем облако в соответствии со строгими требованиями 152-ФЗ и стандартом PCI DSS. Данные хранятся в дата-центре уровня Tier III. Вы сможете соблюдать требования законодательства России, а личная информация ваших клиентов будет под надежной защитой.
Можно ли у вас подключить сертифицированные средства защиты?
Сертифицированные средства защиты требуются при аттестации информационной системы. Использование сертифицированных средств защиты возможно в Аттестованном сегменте ЦОД и в аттестованном облаке, которое станет доступно для пользователей в ближайшее время.
Подробнее про Аттестованный сегмент ЦОД.
Где находятся ваши дата-центры?
У нас есть шесть собственных дата-центров на территории РФ: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы сможете разместить свои проекты на нашей партнерской площадке в Новосибирске.
Подробнее о дата-центрах.
Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на один продукт не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.
Кто считается оператором ПДн с точки зрения закона?
Оператором считается компания, которая самостоятельно или совместно с другими лицами организует и осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели их обработки. Если вы собираете данные клиентов, сотрудников или контрагентов — вы являетесь оператором и должны выполнять требования 152-ФЗ.
Помогаете ли вы в подготовке документации для контролирующих органов?
Мы предоставляем подтверждение реализованных мер защиты в нашей зоне ответственности и договор-поручение на обработку персональных данных. Документы с учетом особенностей ваших систем вы можете разработать самостоятельно или привлечь компанию с соответствующими лицензиями ФСТЭК/ФСБ.
Чтобы выполнить требования 152-ФЗ достаточно просто разместить свои IT-системы на территории России?
Нет, размещение систем в России — это только одно из требований закона. Необходимо также:
- провести оценку угроз безопасности информации;
- определить уровень защищенности персональных данных;
- внедрить необходимые организационные и технические меры защиты;
- подготовить документацию и уведомить Роскомнадзор.
Как определить уровень защищенности, который должна обеспечить моя компания?
Уровень защищенности (УЗ) определяется согласно Постановлению Правительства РФ № 1119. Он зависит от:
- типа обрабатываемых данных (общие, специальные, биометрические);
- количества субъектов персональных данных;
- типа актуальных угроз безопасности;
- является ли оператор государственным или муниципальным органом.
Вы можете определить необходимый уровень защищенности в нашем калькуляторе.
Что такое аттестация IT-системы по законодательству о персональных данных?
Аттестация — это комплексная проверка системы на соответствие требованиям безопасности. Ее проводят организации с лицензией ФСТЭК. По результатам выдается аттестат соответствия требованиям безопасности информации. При аттестации необходимо использовать сертифицированные средства защиты.
Всегда ли нужно проходить аттестацию на соответствие 152-ФЗ?
Нет, аттестация обязательна только для:
- государственных информационных систем;
- систем, обрабатывающих данные в рамках выполнения государственного заказа.
В остальных случаях достаточно провести оценку эффективности принятых мер защиты в удобной для вас форме.
Как поручить обработку данных клиентов облачному провайдеру?
Необходимо заключить договор-поручение на обработку персональных данных. В нем указываются:
- перечень действий с персональными данными;
- цели обработки;
- требования к защите данных;
- обязанности по соблюдению конфиденциальности.
Мы подготовим для вас поручение самостоятельно — для этого направьте нам тикет. Мы подготовим поручение и отправим вам на подпись: в бумажном виде или через ЭДО.
Я только храню личные данные клиентов, это же не считается обработкой?
Хранение является одной из форм обработки персональных данных согласно 152-ФЗ. Другие формы обработки включают сбор, запись, систематизацию, накопление, уточнение, извлечение, передачу и другие действия с персональными данными.
Считается ли избыточностью хранение ПДн разных организаций в одной БД?
Нет, если обеспечено логическое разделение данных и разграничение доступа между организациями. При этом необходимо иметь поручение на обработку от каждой организации и обеспечить выполнение установленных мер защиты.
Какие данные считаются персональными?
Персональные данные — это любая информация, относящаяся к физическому лицу (субъекту ПДн), которая позволяет прямо или косвенно его определить. Например:
- ФИО,
- паспортные данные,
- адрес проживания,
- телефон и email,
- информация о здоровье,
- биометрические данные.
Какие категории персональных данных можно размещать в облаке?
В облаке можно размещать все категории персональных данных при условии обеспечения соответствующего уровня защиты.
При этом необходимо учитывать требования к уровню защищенности для каждой категории данных.
Облачные серверы
Создание сервера
Конфигурации облачных серверов
Регионы и пулы
Облачные серверы 152-ФЗ
Работа с Terraform
Cloud Management
Custom Resources
PCI DSS
Акт оценки эффективности
ISO 27001
Результаты пентеста (pentest)
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Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита веб-приложений (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита веб-приложений (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
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