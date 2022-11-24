Облако 152-ФЗ

Храните и обрабатывайте персональные данные пользователей в защищенном облаке Selectel, которое полностью соответствует 152-ФЗ.
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  • Защита до УЗ-1
  • Реестр российского ПО
  • Бесплатная защита от DDoS
  • API и Terraform
  • SSD- и HDD-диски
Облако 152-ФЗ
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