Облако 152-ФЗ

Храните и обрабатывайте персональные данные пользователей в защищенном облаке Selectel, которое полностью соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности данных.
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  • Защита до УЗ-1
  • Реестр российского ПО
  • Бесплатная защита от DDoS
  • API и Terraform
  • SSD- и HDD-диски
Облако 152-ФЗ
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Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

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Резервное копирование

0,00 ₽/‍мес.

Интернет-трафик

0,00 ₽

Хранение образов

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