Пресса о нас

Власти хотят, чтобы в РФ хранились в том числе данные из других государств. Однако пока, согласно данным отчета IKS-Consulting, доля РФ на мировом рынке облачных услуг в 2018 году не превышает 0,9%. Чтобы эта цифра выросла, нужно принять ряд мер.

Национальный проект «Цифровая экономика» ставит одной из своих целей такую — поднять уровень обработки мировых данных на территории РФ с 0,9 до 5% к 2024 году. Говоря бытовым языком, Россия ставит перед собой очень амбициозную задачу — обрабатывать и хранить не только «свои» данные, но и данные из других государств, как это делают более развитые и эффективные рынки.

Обработка данных — это одна из основных компонент состоятельности цифровой экономики настоящего и будущего в любой стране. Самый технологичный способ обработки данных — облачные вычисления.

Если объяснить простыми словами, то облачный провайдер предоставляет клиенту ИТ-мощности. Так клиент избавляется от необходимости разворачивать эти мощности у себя.

Модель облачной обработки данных имеет массу преимуществ: экономическая эффективность, гибкость, скорость. С ней связано понятие «продукт XaaS» (в переводе с англ. X as a Service — «все как сервис»). Такими продуктами вне ИТ мы пользуемся каждый день — например, когда используем каршеринг или смотрим кино в онлайн-кинотеатре.

Исследовательская компания iKS-Consulting оценила объем российского рынка облачных услуг по итогам 2018 года в 68,4 млрд руб., или $1,1 млрд. Основной объем рынка — до 70% — приходился на сегмент Software as a Service (SaaS, программное обеспечение, которое работает в облаке, пользователи получают к нему доступ через интернет). При этом, согласно оценке аналитиков, Россия занимает не более 0,9% мирового рынка облачных услуг. В базовом сценарии рынок будет расти с ежегодным темпом 23% и в 2019 году достигнет 83,1 млрд руб., говорят аналитики.

Несмотря на то что рынок облачных вычислений в России в последние годы растет в среднем на 20% год от году, по объему мы очень серьезно отстаем от развитых экономик. Для сокращения этого отставания рост рынка облачных вычислений России должен быть кратным, то есть на 100% год к году. Как же приблизиться к таким показателям?

Эффективное развитие облачных провайдеров невозможно без развития дата-центров. Этот бизнес капиталоемкий, поэтому без устойчивого и привлекательного климата он не будет расти как следовало бы.

Что нужно для развития индустрии дата-центров в России

Какие барьеры государству стоит устранить

Для того чтобы позитивно повлиять на три основные составляющие, которые обуславливают развитие индустрии дата-центров, — электричество, землю и связь, нужно последовательно убирать барьеры в следующих направлениях:

Подключение электрических мощностей

Получение электрической мощности провайдерами сопряжено с гигантскими бюрократическими барьерами, временем и затратами. Поэтому необходимо упростить получение электрической мощности провайдерами как на новые дата-центры, так и на расширение существующих.

Стабильность оптовых цен на электроэнергию

Оптовые цены на электроэнергию повышаются абсолютно неведомым и непредсказуемым образом на величины, никак не завязанные на инфляцию или другие экономические показатели. Поэтому необходимо ввести гарантии стабильности оптовых цен на электричество для провайдеров дата-центров.

Заморозка кадастровой стоимости участков земли

Кадастровая стоимость земли повышается также непредсказуемо, как и цены на электроэнергию. Поэтому необходимо обеспечить заморозку кадастровой стоимости участков земли, где располагаются дата-центры.

Вывод облачных провайдеров из-под требований «закона Яровой»

Вывести облачных провайдеров и провайдеров дата-центров из-под лицензионных требований к оказанию услуг связи и из-под «закона Яровой» (пакет антитеррористических поправок, который в том числе предписывает операторам связи и организаторам распространения информации в интернете хранить в срок до полугода записи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей) как имеющих очень слабое отношение к услугам связи.

Изменение трудового законодательства

Надо трансформировать рудиментарную законодательную базу, регламентирующую трудовые отношения. Действующий Трудовой кодекс основан на Кодексе законов о труде от 1971 года. Это позор государства, претендующего на цифровую экономику, где любой труд в 2019 году регламентируется нормами «каменного века» застойного социализма. Эти документы должны в настоящее время хоть сколько-нибудь отвечать реалиям жизни, цифровой гибкой экономики и бизнеса.

Избавить коммерческие дата-центры от необходимости проходить сертификацию

Не обременять коммерческие дата-центры сертификациями, классификациями и тому подобной бессмыслицей. Во-первых, «глобальные» стандарты уже есть, и ставить поверх работающего вновь изобретенный велосипед не стоит. Во-вторых, заказчик сам прекрасно разберется, какой уровень дата-центра ему подходит.

Как стимулировать отрасль

Параллельно для существенного роста нужно стимулировать эту отрасль.

Создать налоговые послабления или как минимум значительные каникулы, как при работе на внутренний рынок, так и при экспорте таких услуг. Вести магистральные каналы связи до электростанций, чтобы создать зоны относительно дешевых ингредиентов нужного блюда = электричество + земля + каналы связи. Растить специалистов, продвигать соответствующие специальности в вузах, чтобы обеспечить достаточное количество квалифицированных кадров для роста индустрии. Ускорять перевод всех государственных баз данных, госуслуг, проверок, инспекций в исключительно цифровой формат и уход от бумажных документов.

Уже в 2018 году, по данным iKS-Consulting, доля зарубежных клиентов в выручке отечественных облачных провайдеров в сегменте SaaS составляет 5,1%, или 2,4 млрд руб. В выручке сегмента Infrastructure as a Service (IaaS, серверы, хранилища данных, сети, операционные системы в облаке, которые клиенты используют для разворачивания и запуска собственных программных решений) на зарубежных заказчиков приходилось 2,2%, или 380 млн руб.

Предложенные меры значительно помогут появлению доступного и высококонкурентного российского предложения и на внутреннем рынке, и на экспорт.

Источник: pro.rbc.ru