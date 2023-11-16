Selectel запустил облачный сервис Vscale

Российский облачный провайдер Selectel запустил новый бренд Vscale, под которым будет предоставлять облачные услуги для малого бизнеса и физлиц, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Сам Selectel позиционирует сервис как аналог ушедшего из России немецкого хостинг-провайдера Hetzner. Однако российский рынок облачных услуг уже поделен другими игроками и занять заметную долю новому бренду будет непросто, предупреждают эксперты.

Максим Стулов / Ведомости

Vscale будет предоставлять клиентам услуги как выделенных серверов, так и виртуальных, то есть они смогут арендовать как мощности всего сервера, так и его небольшую часть, поясняет директор по продуктам Selectel Константин Ансимов.

Новый бренд позволит Selectel выйти на другую целевую аудиторию, у которой «потребности в конфигурировании инфраструктуры гораздо проще», говорит Ансимов. То есть сервис рассчитан на пользователей, которые не предъявляют высоких требований к техподдержке и к настройкам, поясняет он. При этом стоимость услуг в новом сервисе будет ниже, чем у основного бренда, за счет ограниченного функционала, добавил представитель компании. Техническая поддержка в новом сервисе будет осуществляться через Telegram-бот, а с дополнительными вопросами можно обратиться в открытое сообщество пользователей, пояснил он.

Vscale предоставляет аренду выделенных и облачных серверов готовой конфигураций с почасовой оплатой, говорит представитель провайдера. По его словам, продукты компании подходят для хостинга сайтов, приложений и чат-ботов, учебных и pet-проектов, тестовых стендов, игровых серверов, рендеринга и работы с ресурсоемким ПО. Но такое решение не подойдет для сервисов с географически распределенной инфраструктурой, которая требует сложной настройки и предъявляет повышенные требования к отказоустойчивости и надежности, добавил он.

Запуск нового направления особенно актуален на фоне того, что зарубежные игроки с похожими продуктовыми решениями в том же ценовом сегменте прекратили обслуживание российских клиентов, объяснил Ансимов. Представитель Selectel напомнил, что в начале декабря немецкий хостинг-провайдер Hetzner ушел из России. Согласно данным ресурса BuiltWith, на ресурсах Hetzner хостилось 1,5% российских сайтов.

В 2022 г. рынок облачных услуг вырос на 28,1% до 89,1 млрд руб., писали «Ведомости» в начале года со ссылкой на данные iKS-Consulting. По прогнозу компании, по итогам 2023 г. он может вырасти еще на 30-40%. Почти треть российского рынка сейчас занимает «Ростелеком-ЦОД». Также в топ игроков входят IXcellerate, DataPro, 3data, Selectel, МТС, «Росэнергоатом», Oxygen. Рынок облачных услуг растет за счет перехода компаний с иностранных провайдеров на российские, а также в силу потребности в хранении большого объема информации за счет перехода отдельных отраслей в онлайн, например здравоохранения, растущего использования решений с ИИ в различных отраслях и т. д.

По словам генерального директора хостинг-провайдера RUVDS Никиты Цаплина, услуга с почасовой и даже посекундной тарификацией давно представлена на рынке, есть у большинства хостеров и реализована она без ограничения функциональности. «Тарифная сетка «за ресурсы», или иными словами pay-as-you-go, – это своего рода стандарт, и о какой-либо принципиально новой услуге говорить преждевременно», – добавил он. Например, такие тарифы есть у VK Cloud, Yandex Cloud и «Ростелеком-ЦОД», подтвердили представители этих компаний.

В стандартных облачных услугах для крупных заказчиков почасовая оплата – это излишняя опция, говорит эксперт платформы «Сфера» (холдинг «Т1») Алексей Тарасенко. Чаще всего облачную инфраструктуру используют для гибкости и быстрой масштабируемости, при этом основной пул ресурсов потребляется на постоянной, а не на почасовой основе, поясняет он.

Сегодня большинство российских облачных провайдеров предоставляют услуги по модели VPS (виртуальный частный сервер), объясняет ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. То, что предлагает Selectel, больше похоже на так называемую модель baremetal, или «чистое железо», добавляет он. Отличие VPS-модели заключается в том, что заказчик получает виртуальный сервер в свое распоряжение, объясняет Мирин: имеет права администратора для установки операционной системы и любого программного обеспечения.

Новый сервис может быть востребован, например, у пользователей с устаревшим аппаратными характеристиками на персональных компьютерах для запуска высоконагруженных приложений или игр, полагает Тарасенко. Но аренда ресурсов, при которой пользователь самостоятельно должен найти, скачать или купить приложение, а затем развернуть его на арендованных мощностях, – процесс трудоемкий и вряд ли подойдет обычному пользователю, уточняет Тарасенко.

Источник: Ведомости