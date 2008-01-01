Пресса о нас

На вопросы главного редактора IT News Геннадия Белаша отвечает Дмитрий Рыжов, директор направления облачных решений компании Selectel.

Дмитрий, расскажите, как давно вы в Selectel, где работали до этого и какое образование получили?

К команде Selectel я присоединился в июле нынешнего года. До этого пять лет работал в российском подразделении крупной ИТ-сервисной компании Tieto — лидере рынка ИТ-услуг Северной Европы. Там я отвечал за развитие облачных сервисов на базе дата-центра в Москве. Что касается образования, то в 2005 году я окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры», в 2009 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Экономика и финансы».

Что вы понимаете под мультиоблачной средой?

Мультиоблачная среда, или Multi-Cloud, — это концепция потребления облачных сервисов двух и более провайдеров, которые не обязательно интегрированы между собой или с частным облаком. Целью такой модели является максимизация бизнес-выгоды за счет использования наиболее подходящих для каждой задачи решений и снижение рисков зависимости от одного поставщика. Multi-Cloud включает в себя гибридное облако как частный случай.

Не является ли концепция мультиоблака хайпом?

Концепция мультиоблака не нова, но в последний год ее популяризировали особенно интенсивно, что отчасти привело к такому восприятию. В действительности этот подход имеет ряд преимуществ, и многие компании рассматривают его как предпочтительный при адаптации своей ИТ-инфраструктуры к современным условиям. Однако не все могут адекватно оценить масштабы необходимых изменений и со временем разочаровываются в нем. Мы помогаем заказчикам избегать ошибок и эффективно реализовать стратегию мультиоблака, начиная с обсуждения их бизнес-целей и проведения аудита, заканчивая реализацией проектов по миграции и преобразованию ИТ-ландшафта и дальнейшей эксплуатацией согласно SLA.

Каковы предпосылки создания мультиоблачного направления в вашей компании?

Исторически Selectel развивался именно как инфраструктурный провайдер. Сегодня нашим клиентам доступен тот же набор IaaS-сервисов с сопоставимым уровнем качества и надежности, что и пользователям глобальных лидеров. Однако мы видим, как меняется подход бизнеса к построению ИТ-инфраструктуры. Многие компании уже не готовы ограничивать себя возможностями одного провайдера и предъявляют спрос на платформенные инструменты для решения специфических бизнес-задач. В сегменте платформ доминируют международные игроки из большой десятки американских и китайских технологических компаний. Некоторые из них хорошо известны и традиционно сильны в России, например, Microsoft, Google, VMware или Alibaba. Все они отличаются друг от друга как с точки зрения технических характеристик, так и в плане расположения дата-центров, набора высокоуровневых сервисов, принципов ценообразования, связности с продуктами определенных вендоров и т. д. Заказчики пробуют комбинировать наиболее подходящие им решения разных поставщиков и создавать свой уникальный «инфраструктурный пазл». Однако проектирование все более сложных инфраструктур и управление ими требуют широких компетенций, которые сложно развить внутри отдельной компании. Мы увидели эту проблему и приняли решение помочь бизнесу приобретать сервисы Selectel и глобальных вендоров в режиме единого окна, интегрировать их в общую ИТ-систему и управлять ею. Это целый комплекс услуг — от разработки стратегии и дизайна решений до реализации проекта и дальнейшей технической поддержки.

Как часто клиенты Selectel используют мультиоблачную среду?

Ряд наших клиентов уже пользуется услугами нескольких облачных провайдеров. Под инфраструктурные задачи обычно выбирают не более двух-трех, поскольку с каждой новой платформой усложняется управление всем окружением. Помимо сервисов Selectel, это чаще всего Amazon Web Services и Microsoft Azure, наиболее известные вендоры на российском рынке.

Вы видите взаимосвязь между портретом клиента и его выбором в пользу того или иного провайдера?

На текущий момент выделились глобальные лидеры по доле рынка инфраструктурных сервисов — Amazon Web Services и Microsoft Azure. Первый заметно опережает второго, но год за годом этот разрыв сокращается. Тип клиентов, которым нужны Amazon Web Services и Microsoft Azure отличается: первой платформой обычно пользуются технологические компании, у которых в основе бизнеса цифровой продукт, а во главе угла разработка, а второй больше интересуются корпоративные клиенты, исторически пользующиеся продуктами Microsoft. Наши клиенты сегодня предпочитают Amazon Web Services, но все чаще при выборе его сравнивают не только с Microsoft Azure, но и Google Cloud Platform и набирающим популярность Alibaba Cloud.

Для «мультиоблачных клиентов» ваша компания осуществляет интеграцию используемых платформ?

Сама концепция мультиоблачной среды не обязательно подразумевает интеграцию платформ в отличие от гибридной архитектуры. При этом если интеграция требуется, то мы ее выполняем.

Вы создаете решения на базе четырех глобальных облачных платформ — AWS, Azure, GCP, Alibaba Cloud и платформ Selectel. Планируется ли расширение этого списка?

В портфеле Selectel две облачные платформы — VPC и VMware, а также одна из самых широких линеек выделенных серверов. Их функциональность в сочетании с возможностями четырех глобальных провайдеров позволяет закрыть львиную долю бизнес-сценариев на данный момент. Мы изучаем еще несколько платформ, но я не хочу забегать вперед и называть их.

Недавно был анонсирован запуск публичной облачной платформы «Яндекс.Облако» — не она ли кандидат в ваш список?

Мы не исключаем этого. В «Яндекс.облако» есть такие уникальные платформенные сервисы, как Yandex SpeechKit и Yandex Translate, которые безусловно будут востребованы заказчиками. Что касается базовых сервисов облачной инфраструктуры, то в них необходимости нет.

Что получится, если сравнить функциональность облаков Selectel с другими облаками?

На уровне инфраструктурных сервисов Selectel среди лидеров по соотношению цена/функциональность. Мы также развиваем сервисы уровня PaaS, например для работы с контейнерами, но не ставим задачу конкурировать с мировыми лидерами со зрелым набором продуктов для обработки больших данных, Machine Learning, «Интернета вещей» и прочими инструментами. Наоборот, мы предпочитаем дополнять собственные решения лучшими разработками этих вендоров, сотрудничаем с ними и стремимся стать их долгосрочными партнерами.

Заказчиков довольно сильно волнует возможность «выхода из облака». Можно ли заранее предусмотреть такой вариант и как?

Это естественно, что заказчики хотят снизить риски, минимизировать затраты и влияние на бизнес-процессы в случае перехода к другому провайдеру. Для этого, с технической точки зрения, следует в ограниченном количестве использовать платформенные сервисы конкретного поставщика, чтобы избежать зависимости от одной платформы. При этом на базе облачной инфраструктуры своими силами или с привлечением команды провайдера можно выстраивать уровень базы данных и стека прикладного ПО — в этом случае он уже будет портабельным и готовым к миграции в любой момент. Очень удобным здесь становится использование контейнеров. Эта технология активно развивается последние 10 лет. Переход к контейнерам исключает основной технический риск и позволяет приложениям без изменений среды работать на любой облачной платформе.

В финансовом плане затраты на переход к другому провайдеру минимизируются приобретением сервисов разных провайдеров через одного поставщика. При этом заключается единый договор, в котором можно стандартизировать SLA, прописать общие условия обслуживания и прекращения работы и далее не зависеть от изменений политик отдельных провайдеров. Помимо единого договора, команда Selectel помогает оптимизировать текущие расходы в рамках услуг администрирования.

Часто ли вам заказывают создание инфраструктуры с нуля?

Примерно в 30% случаев, причем это не только новые, но и текущие заказчики — когда запускают очередные проекты. Чаще встречаются задачи по миграции или модернизации, на которые приходятся 70% заказов.

Резервное копирование и восстановление данных от каких вендоров вы можете предложить своим заказчикам?

У нас есть универсальный принцип выбора инструментов и продуктов для мультиоблака: мы работаем с вендорами, поддерживающими любые платформы. Сейчас для резервного копирования мы используем продукты Veeam Software. Кроме того, используемые нами облачные платформы имеют нативные средства резервного копирования.

Какие технологии вы предлагаете заказчикам для обработки Big Data?

У каждого из четырех выбранных нами глобальных облачных провайдеров есть свой набор, состоящий из сотен инструментов для обработки, хранения и анализа больших данных. В основе этих сервисов лежат общедоступные технологии, но каждый имеет свои уникальные функции и модель биллинга. Чтобы сделать верный выбор, важно понять стоящую перед заказчиком бизнес-задачу, ожидаемый результат, а также жизненную стадию проекта. Только после этого начинается тестирование всех платформ, поиск оптимальных архитектур. Принимая во внимание сделанные заказчиком инвестиции, мы предлагаем уже построенную систему адаптировать к облаку на схожих технологиях.

Сколько инженеров в вашей команде имеют опыт работы со всеми внешними платформами?

Команда облачных решений активно формируется с начала года. Один из принципов формирования — взаимозаменяемость, поэтому по каждой платформе и технологии, которые мы предлагаем, есть как минимум три специалиста с практическим опытом реализации проектов. В масштабе компании мы имеем возможность привлекать к своим проектам специалистов из смежных подразделений.

Мы постоянно повышаем квалификацию сотрудников в области аналитики и BigData и в целом стараемся не растить узких специалистов. Важно понимать, что предоставляемые облачными провайдерами сервисы построены на известных продуктах. Если эксперт понимает, как система работает в одном облаке, он с высокой долей вероятности быстро это освоит и в другом.

А сколько сотрудников сейчас работает в Selectel?

В нашей компании сейчас работает более 300 человек. Основной офис расположен в Санкт-Петербурге. В Московском офисе сейчас порядка 20 сотрудников, они занимаются продажами и эксплуатацией инфраструктуры столичных дата-центров.

Заботятся ли облачные провайдеры о совместимости их платформ друг с другом?

Все игроки внимательно отслеживают развитие коллег по рынку. Что касается совместимости платформ, то, как правило, над этим работают сторонние компании-разработчики или open-source сообщества. Но провайдеры не могут игнорировать этот процесс: те же контейнеры Docker увидели свет в одноименной компании Docker Inc. как opensource-проект, и сейчас все провайдеры используют данную технологию, что значительно упрощает работу с приложениями в разных облаках.

Что именно включает в себя комплекс услуг «Мультиоблачная среда» от Selectel?

От классических компаний-интеграторов нас отличает опыт разработки и эксплуатации собственных инфраструктурных сервисов и полная вендоронезависимость. Комплекс услуг «Мультиоблачная среда» построен по принципу «360 градусов» и закрывает все возможные потребности заказчиков. Он включает разработку облачной стратегии, дизайн целевой архитектуры с обоснованием выбора платформ, аудит текущего ИТ-ландшафта и план его преобразования. После консультационной фазы предполагается запуск пилотного и продуктивного проектов и дальнейшее техническое сопровождение ИТ-системы в режиме «24×7». Важно отметить, что заказчик может использовать как весь комплекс услуг целиком, так и отдельные его составляющие.

Пилотный проект у вас платный?

Этот процесс можно разделить на два этапа. Вначале зачастую нужно проверить производительность или функциональность отдельных сервисов, и мы можем сделать это бесплатно в формате «демо». Но здесь есть ограничения по времени и бюджету. После этого мы предлагаем платный пилотный проект, поскольку он требует ощутимых трудозатрат на аудит, настройку, интеграцию, миграцию и т. д. Для осуществления проекта мы используем свой фреймворк, другими словами, технологию с типовыми процессами и инструментами по миграции. Стандартизированный подход помогает сделать все быстрее и эффективнее.

Источник: www.it-world.ru