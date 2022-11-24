Пресса о нас

ComNews при под­дер­жке АНО «Циф­ро­вая эко­номи­ка» про­вел це­ремо­нию наг­раж­де­ния пре­мии «ComNews Awards. Луч­шие ре­шения для циф­ро­вой эко­номи­ки». В этом го­ду наг­ра­ды наш­ли по­луча­телей в 11-й раз.

В пятницу, 2 декабря, состоялось вручение премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики». Церемония состояла из четырех смысловых блоков. Первый блок посвящен проектам в ключевых отраслях экономики, или на вертикальных рынках. Второй блок номинаций «Цифровая независимость» посвящен лучшим решениям и разработкам, которые уже сейчас помогают обеспечивать импортонезависимость России в условиях санкций.

В этом году на конкурс было подано более 350 заявок, а после их тщательного изучения в шорт-лист вошли 70. Некоторое количество заявленных на конкурс проектов оказались шире, чем основной пул номинаций. При этом среди них были и уникальные решения, поэтому организаторы добавили третий блок — «Фокусные номинации». В четвертом блоке «Цифровые лидеры России» жюри отметило профессионалов, результатами работы которых без преувеличения могут пользоваться миллионы россиян. <…>

В заключительной номинации в блоке «Проект года по миграции из зарубежных облаков в отечественные» победил проект «Selectel и YCLIENTS: миграция с зарубежного провайдера за месяц в условиях неопределенности». YCLIENTS помогает компаниям автоматизировать бизнес-процессы и предоставляет клиентам сервис онлайн-записи. Услугами платформы пользуются 33 тыс. компаний, каждый месяц через сервис проходит свыше 15 млн записей. Если остановится платформа, то остановятся десятки тысяч бизнесов, а клиенты салонов красоты, спортивных секций и медицинских центров не смогут записаться онлайн. Распределенная ИТ-инфраструктура платформы YCLIENTS строилась на сервисах нескольких провайдеров в России и за рубежом. В начале 2022 г. в условиях экономической нестабильности компании пришлось пересмотреть подходы к обеспечению надежной работы сервиса. Для реорганизации ИТ-инфраструктуры выбрано решение компании Selectel по миграции данных в инфраструктуру провайдера. В результате реализации проекта YCLIENTS удалось обеспечить надежную работу сервиса в российском сегменте интернета в изменившихся условиях. Следствием этого стал рост скорости работы платформы, что, в свою очередь, положительно отражается на бизнес-результатах клиентов.

Источник: ComNews