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Тестируйте новейшее железо бесплатно

Соберем полноценный сервер на экспериментальных комплектующих и отдадим для тестирования на ваших проектах совершенно бесплатно. Те конфигурации, которые получат хорошие отзывы, войдут в нашу линейку.

Оборудование, которое можно взять на тест

Вендоры присылают нам новинки, а вы можете протестировать их без затрат на закупку

Сервер собственной разработки Selectel

В основе — одни из самых современных процессоров Intel® Xeon® 6, оперативная память DDR5, специально разработанная материнская плата и корпус с двумя блоками питания.

Видеокарта NVIDIA® H100

Флагманская видеокарта на архитектуре Hopper, которая оснащена 80 ГБ памяти HBM 3, поддерживает NVLink 4.0 и оптимизирована для работы с AI, HPC и аналитикой больших данных.

Процессор Loongson-3C5000L

Платформа на двух процессорах 3C5000L, поддерживающих SMT: в каждом 16 ядер и до 64 вычислительных потоков. Оптимально для изучения архитектуры LoongArch.

CXL RAM Expander

CXL расширитель оперативной памяти для серверов нового поколения. С ним можно добавить больше памяти, даже если все DIMM-слоты уже заняты.

Плата с CPU RISC-V Milk-V Mars

Компактный одноплатный компьютер с 4-ядерным RISC-V, HDMI-2.0, USB-3.0 и PoE. Подходит для экспериментов с RISC-V, разработки и обучения.

StarFive VisionFive v1

Одноплатник на RISC-V с поддержкой 4K-видео и AI-ускорителями. Подходит для мультимедийных проектов, умных устройств и экспериментов с нейросетями.

Почему стоит выбрать экспериментальное железо Selectel

Безопасное включение нового железа в ваш проект

Мы включим сервер с новейшим железом в инфраструктуру вашего проекта в Selectel, объединив их общей локальной сетью. Сделаем это безопасно и быстро.

Серверы с новейшими комплектующими

Мы предоставляем для тестирования серверы в готовых конфигурациях с экспериментальным железом. Возможность корректировки начинки сервера оговаривается индивидуально.

Не триал, а полноценный продукт

Сервер дается на тестирование совершенно бесплатно. Время использования оговаривается в каждом случае отдельно.

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

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