Тестируйте новейшее железо бесплатно

Оборудование, которое можно взять на тест
Вендоры присылают нам новинки, а вы можете протестировать их без затрат на закупку
Сервер собственной разработки Selectel
В основе — одни из самых современных процессоров Intel® Xeon® 6, оперативная память DDR5, специально разработанная материнская плата и корпус с двумя блоками питания.
Видеокарта NVIDIA® H100
Флагманская видеокарта на архитектуре Hopper, которая оснащена 80 ГБ памяти HBM 3, поддерживает NVLink 4.0 и оптимизирована для работы с AI, HPC и аналитикой больших данных.
Процессор Loongson-3C5000L
Платформа на двух процессорах 3C5000L, поддерживающих SMT: в каждом 16 ядер и до 64 вычислительных потоков. Оптимально для изучения архитектуры LoongArch.
CXL RAM Expander
CXL расширитель оперативной памяти для серверов нового поколения. С ним можно добавить больше памяти, даже если все DIMM-слоты уже заняты.
Плата с CPU RISC-V Milk-V Mars
Компактный одноплатный компьютер с 4-ядерным RISC-V, HDMI-2.0, USB-3.0 и PoE. Подходит для экспериментов с RISC-V, разработки и обучения.
StarFive VisionFive v1
Одноплатник на RISC-V с поддержкой 4K-видео и AI-ускорителями. Подходит для мультимедийных проектов, умных устройств и экспериментов с нейросетями.
Почему стоит выбрать экспериментальное железо Selectel
Безопасное включение нового железа в ваш проект
Мы включим сервер с новейшим железом в инфраструктуру вашего проекта в Selectel, объединив их общей локальной сетью. Сделаем это безопасно и быстро.
Серверы с новейшими комплектующими
Мы предоставляем для тестирования серверы в готовых конфигурациях с экспериментальным железом. Возможность корректировки начинки сервера оговаривается индивидуально.
Не триал, а полноценный продукт
Сервер дается на тестирование совершенно бесплатно. Время использования оговаривается в каждом случае отдельно.