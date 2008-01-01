Тестируйте новейшее железо бесплатно

Выберите сервис для тестирования
Серверы с 4 процессорами Intel® Xeon® Scalable
Для работы с ресурсоемкими in-memory базами данных, ERP-системами корпоративного уровня и другими высоконагруженными приложениями.
Intel® Xeon® Scalable второго поколения
Серверы на базе самых современных процессоров Intel®.
Intel® Optane™ DC
Выделенный сервер с энергонезависимой памятью Intel® Optane™ DC Persistent Memory.
FPGA
Перепрограммируемые логические интегральные схемы для ускорения «тяжелых» приложений.
Серверы с процессорами AMD EPYC™
Новый уровень производительности AMD.
Новый уровень мощности с ARM‑серверами от Huawei
ARM-серверы на базе процессоров Huawei Kunpeng 920 для задач, требующих высокой производительности.
Базы данных MS SQL в облаке
Готовые к работе базы данных MS SQL в облаке. Настройка и обслуживание включены в сервис.
HyperServer
Сервер колоссальной мощности для in-memory-вычислений — до 30 ТБ оперативной памяти и до 320 ядер CPU.
Selectel Workspace
Решение для организации рабочих мест в облачной инфраструктуре Selectel. Пользователи получают доступ к рабочему месту с предустановленным ПО с любого устройства. Все, что нужно — только браузер.
Selectel VideoAnalytics
Решение позволяет загружать видеоархив в облачное хранилище для управления и возможности подключения модулей видеоаналитики по подписке.
Selectel Chat
Корпоративный чат c модулем видеоконференций, возможностью организации публичных каналов, закрытых групп с поддержкой ботов и плагинов. Разворачивается локально для каждого клиента на инфраструктуре Selectel.
Data Science Docker Container
Контейнер для работы над проектами машинного обучения. Необходимые фреймворки и инструменты предустановлены.