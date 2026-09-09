Тестируйте новейшее железо бесплатно

Соберем полноценный сервер на экспериментальных комплектующих и отдадим для тестирования на ваших проектах совершенно бесплатно. Те конфигурации, которые получат хорошие отзывы, войдут в нашу линейку.