Тестируйте новейшее железо бесплатно

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Selectel Lab

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Бесплатно тестируйте технологичные новинки до того, как они попадут в продуктовую линейку

Selectel поддерживает инновационные проекты и идеи, предоставляя мощные серверы и надежные облачные сервисы для бесплатного тестирования. Взамен нам важно, чтобы вы делились своими впечатлениями. Они помогут сделать продукты еще лучше.

Выберите сервис для тестирования

HardwareRelease

Серверы с 4 процессорами Intel® Xeon® Scalable

Для работы с ресурсоемкими in-memory базами данных, ERP-системами корпоративного уровня и другими высоконагруженными приложениями.

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HardwareRelease

Intel® Xeon® Scalable второго поколения

Серверы на базе самых современных процессоров Intel®.

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HardwareRelease

Intel® Optane™ DC

Выделенный сервер с энергонезависимой памятью Intel® Optane™ DC Persistent Memory.

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HardwareAlpha

FPGA

Перепрограммируемые логические интегральные схемы для ускорения «тяжелых» приложений.

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HardwareRelease

Серверы с процессорами AMD EPYC™

Новый уровень производительности AMD.

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HardwareAlpha

Новый уровень мощности с ARM‑серверами от Huawei

ARM-серверы на базе процессоров Huawei Kunpeng 920 для задач, требующих высокой производительности.

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PaaSRelease

Базы данных MS SQL в облаке

Готовые к работе базы данных MS SQL в облаке. Настройка и обслуживание включены в сервис.

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IaaSRelease

HyperServer

Сервер колоссальной мощности для in-memory-вычислений — до 30 ТБ оперативной памяти и до 320 ядер CPU.

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PaaSRelease

Selectel Workspace

Решение для организации рабочих мест в облачной инфраструктуре Selectel. Пользователи получают доступ к рабочему месту с предустановленным ПО с любого устройства. Все, что нужно — только браузер.

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PaaSRelease

Selectel VideoAnalytics

Решение позволяет загружать видеоархив в облачное хранилище для управления и возможности подключения модулей видеоаналитики по подписке.

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SaaSRelease

Selectel Chat

Корпоративный чат c модулем видеоконференций, возможностью организации публичных каналов, закрытых групп с поддержкой ботов и плагинов. Разворачивается локально для каждого клиента на инфраструктуре Selectel.

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SaaSRelease

Data Science Docker Container

Контейнер для работы над проектами машинного обучения. Необходимые фреймворки и инструменты предустановлены.

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